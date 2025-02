R&Bシンガーaimi、約3年ぶりの4th EP「Empower.Embrace」を本日配信リリース、リリックビデオ今夜公開

The Orchard Japan

R&Bシンガーaimi、約3年ぶりの4th EP「Empower.Embrace」が本日2月5日(水)に配信リリース。さらに、本日20時には「The Bdst.」のリリックビデオがプレミア公開される。

今作はEmpower(力を与える)とEmbrace(受け入れる)をテーマに、不完全な自分を受け入れ、力が湧き出る希望のメッセージを込めた作品。制作にはModesty Beats、Yui Mugino、LEJKEYS、DERA、Jess Wong、SARA-Jなど日米プロデューサー・ソングライター陣が参加。

先行シングル「The Bdst.」は「Tell 'em what I like I'm the baddest (好きなものは好きって言う、私は最高だって)」と力強くリフレインするR&B・ソウルアンセム。ジャンルを背負ってマイクを握り続けてきたaimiの決意と新境地を感じさせる一曲だ。さらに新曲を2曲収録。アトランタと日本をリモートで繋ぎコライトセッションで制作された「Wish You Better」は、エモーショナルなピアノ旋律が印象的なアフロビーツトラックで、前向きな別れを綴ったブレイクアップソング。トラップR&Bの「Black Coffee」はほろ苦い音楽人生をコーヒーに例えて、切磋琢磨して生きていく姿を前向きに歌っている。Y2K R&Bを再解釈した「Sippin' Sake」、ライブの定番曲でもある「(wanna vibe) with you」、自己受容をテーマに書き下ろした「I'm OK」、自由なガールズナイトアウトを彷彿させるディスコハウスR&B「Love Like That」も収録。

京都・名古屋・青森を巡ったプレリリースツアーの締めくくりとして、2月21日(金)に渋谷WWWで自身初の単独公演を開催。

また、EPのシェアキャンペーンの実施が決定。

【キャンペーン詳細】楽曲を聴いた感想と配信リンク、または配信ストアの再生中のスクリーンショットをつけて、ハッシュタグ「#EmpowerEmbrace」を付けてInstagram(投稿)またはXにポスト。抽選で数名様にサイン付きポストカードをプレゼント。

実施期間:2月5日(水)~2月19日(水)23:59まで

※当選された方にはスタッフからDM。発送は2月下旬を予定。



The Bdst. (Lyric Video) (今夜20時、プレミア公開)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xTyjCSb_hWs ]

aimi - First One Man Show

EP ‘Empower.Embrace’ Release Live

日時:2025/2/21(金) OPEN/START:19:00 / 20:00

場所:渋谷 WWW / INFO : WWW 03-5458-7685

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-17 シネマライズビル B1F

チケット:ADV/DOOR \4,000/\4,500

Shibuya WWW : https://www-shibuya.jp/schedule/018478.php

プレイガイド:https://eplus.jp/aimi-25-0221/

【リリース情報】

4th EP「Empower.Embrace」

アーティスト:aimi

発売日:2025年2月5日(水)

▼ダウンロード・配信はこちら

https://orcd.co/empowerembrace

収録曲:

M1. The Bdst.

M2. Wish You Better

M3. Black Coffee

M4. Sippin' Sake

M5. (wanna vibe) with you

M6. I'm OK

M7. Love Like That

【プロフィール】

aimi

R&Bシンガー/ソングライター。日本語と英語を自由にフローするソングライティングで、90年代・00年代R&Bのフレイバーを纏った現行R&Bサウンドを乗りこなす。2020年のデビューより、R&Bシーンを牽引する音楽プロデューサーShingo.S、Modesty Beats、DJ・ビートメイカーのgrooveman Spot、DJ KOMORIなどと楽曲をリリース。昨年春、US R&BプロデューサーLEJKEYS(レジェイキーズ)ともコラボシングルを発表し、話題を呼んだ。

2020年に1st EP『Water Me』をリリースし、初登場iTunes R&B/ソウルチャート1位を獲得。無名ながらリード曲「Sorry」がJ-WAVEのSonar Traxに選ばれる。2021年には2nd EP『Changed 4 Good』をリリースし、アジア圏でもストリーミング数が急上昇。2022年2月に3rd EP『Chosen One』をリリースし、iTunes R&B/ソウルチャート1位を再び獲得。

国内R&Bシーンを盛り上げるため立ち上げたイベント「STAY READY」を代官山Space Oddにて二度開催、大成功させた。2023年はDJ tofubeats、EMI MARIA、JASMINEとコラボシングルを連続リリース。昨年4月にキュレーションプロジェクト「R&B Lovers Club」を立ち上げ、同時にSpotifyポッドキャスト「Detox Lounge powered by R&B Lovers Club」をスタート。

【HP】

https://www.aimimusicofficial.com

【SNS】

X : https://twitter.com/aimi_music

Instagram : https://www.instagram.com/aimimusicofficial/

TikTok : https://www.tiktok.com/@aimi_tokyo

YouTube : https://www.youtube.com/c/aimiOFFICIAL