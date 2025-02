【UNTITLED】「OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）」との別注アイテム2型を2月5日(水)よりオンラインショップにて予約販売開始

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開する、上質でシンプルなおしゃれが叶うブランド「UNTITLED(アンタイトル)」は、昨年好評だったOUTDOOR PRODUCTSとの別注アイテム2型を2月5日(水)よりオンラインショップにて予約販売開始いたします。

UNTITLED(アンタイトル)は、オフィススタイルからカジュアルスタイルまで女性の日常に寄り添うアパレルブランドです。適度な機能性とミニマルなプロダクツを作り続けるOUTDOOR PRODUCTS(アウトドアプロダクツ)と2回目となる別注アイテムは、アンタイトルらしい、綺麗なスタイルにも合わせやすい大人の女性に向けたデザイン&ベーシックカラーに仕上げました。

■別注アイテム詳細

【OUTDOOR PRODUCTS】別注2WAYビッグショルダー

https://store.world.co.jp/brand/untitled/item/BR15325S0176(https://store.world.co.jp/brand/untitled/item/BR15325S0176)

スタイルやシーンによってシルエットを変えることが出来るカジュアルショルダーです。ショルダーベルトはフリータイプで、肩掛けやクロスボディーと簡単に長さを変えられ、軽量で収納力があるのも魅力です。スマホやパスケースが出し入れしやすい外ポケットがあり、メインコンパートメントには荷物を整理整頓できる大きなメッシュポケットが付いています。装いに馴染むベージュと、キリッと引き締めるブラックの2色展開です。デイリーユースはもちろん、軽量で収納力がありマザーズバッグとしてもお勧めです。

価格:\11,000(税込)

カラー展開:ブラック/グレージュ (2色展開)

サイズ:高さ:30cm、幅(上部): 49cm、幅(下部):28cm、マチ13.5cm、ショルダー対応サイズ53~

106cm

素材:ナイロン

【OUTDOOR PRODUCTS】別注ナイロンキャップ

https://store.world.co.jp/brand/untitled/item/BR15325S0206(https://store.world.co.jp/brand/untitled/item/BR15325S0206)

OUTDOOR PRODUCTSとの別注キャップ。バックのワイドテープとバックルがスポーティな印象です。軽いナイロン素材で持ち運びしやすく、アクティブなシーンで活躍します。デニムやパンツなどのカジュアルアイテムと合わせても、綺麗目なスタイルに外しアイテムとしても使いやすい、シンプルなデザインに仕上げています。

価格:\3,850(税込)

カラー展開:ブラック/ホワイト/ベージュ (3色展開)

サイズ:内周:56.5~58.5cm、高さ:11.5cm、つば7cm

素材:ナイロン

【 OUTDOOR PRODUCTSとは 】

1973年、アメリカ西海岸ロサンゼルスでスタート。

「アウトドア愛好家に好まれる日用品を作りたい」というアルトシュール兄弟の強い想いによって、OUTDOOR PRODUCTSはスタートしました。

現在ではバッグに加え、カジュアルウェア、アンダーウェア、シューズ、時計、ステーショナリーなどの日用品を幅広く展開するライフスタイルブランドとして、世界60カ国以上で愛されています。

【 UNTITLED Brand Concept 】

The Body Is Your Canvas

~自分を自由に描く服~

常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズ。 上質でシンプルでいつでも心地よく、からだをきれいに見せてくれる。そんな洋服を飾らず気取らず、

自分の感性で自由に着こなしていただきたい、「そのひとらしい美しさ」を感じていただきたい。

[上質を日常で着るよろこびを、すべての女性にー]

【 Brand Information 】

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/

■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153)

■ 公式Instagram @untitled_official.jp

■ 公式LINE @UNTITLED/アンタイトル

<会社概要>

・名称:株式会社フィールズインターナショナル(株式会社ワールド100% 子会社)

・代表者:丸山 紀之

・所在地:〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト:https://corp.world.co.jp/