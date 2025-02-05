【マイナビ×宮崎県】（東京都開催）農業×スポーツ？先輩移住者と本音で語らう「宮崎就農講座」を開催します。
宮崎県
- スポーツと農業、関わりあるの？
- 休みの日も練習漬け？
- ぶっちゃけ年収どれくらい？
「就農講座」とは
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/155_1_2f9e369596c316658d3aaf412fc5bd2e.jpg ]
先輩移住者
- 非営利活動法人Connecting Sports宮崎
ホームタウン推進室室長 内間 安路さん
- 非営利活動法人Connecting Sports宮崎
代表理事 柳田 和洋さん
- 先輩就農者 日高 いずみさん
その他
宮崎県は、宮崎県外からの新規就農希望者の受入促進を目的として、(株)マイナビとコラボし、東京都で宮崎就農講座を開催します。
今回のテーマは「農業×スポーツ」！
地域との交流に積極的に取り組む宮崎の女子サッカーチーム「ヴィアマテラス宮崎」の皆さんから見る宮崎の魅力、宮崎での暮らしについてお話しいただきます！
全国トップクラスの快晴日数、日照時間、降水量を誇る宮崎県では、野菜、果物、畜産など多種多様な農業生産が行われています。
そのような宮崎県農業の一翼を担っていただく人材を全国から募集するため、(株)マイナビとコラボし、先輩移住者と本音で語らう「宮崎就農講座」を開催します。
- スポーツと農業、関わりあるの？
- 休みの日も練習漬け？
- ぶっちゃけ年収どれくらい？
などなど、ここでしか聴けない本音トーク盛り沢山！
○イベント公式サイト：https://agri.mynavi.jp/2024_12_16_292685/(https://agri.mynavi.jp/2024_12_16_292685/)
○宮崎県の農業についてはこちら：https://agri.mynavi.jp/miyazaki-ken-syuno/
「就農講座」とは
（株）マイナビと宮崎県のコラボイベント。
移住や就農に関するアレコレを、先輩移住者へ直接質問できます！
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/155_1_2f9e369596c316658d3aaf412fc5bd2e.jpg ]
先輩移住者
- 非営利活動法人Connecting Sports宮崎
ホームタウン推進室室長 内間 安路さん
- 非営利活動法人Connecting Sports宮崎
代表理事 柳田 和洋さん
- 先輩就農者 日高 いずみさん
その他
事前申込みが必要なイベントです。（参加費無料）
希望者は、公式サイトからお申し込みください。