株式会社ニッセイコム(本社:東京都中央区/取締役社長:小林毅/以下、ニッセイコム)は、2025年1月1日に、経済産業省が定めるDX認定制度に基づく「DX認定事業者」としての認定を取得しました。



私たちニッセイコムは、持続可能で希望にあふれた社会づくりに貢献する、という経営ビジョンを掲げています。このビジョンを『Grow Together for Making the Future』というメッセージに込め、ITの活用によってお客さまの経営課題解決に貢献してまいりました。

近年、生成AIに代表される新たなイノベーションが登場し、社会や我々の生活は大きく変わってきました。ビジネスの領域においては、業務効率の向上や体験価値の創出などが求められており、それらを実現するためには、ITやDX技術の更なる活用が不可欠です。

私たちは、『ソリューションの強化』、『営業スタイルの変革』、『DX基盤の整備』 という3つの強化施策を定め、DXの活用によってそれらを推進しております。



これからも新たなイノベーションの創出にチャレンジし、お客さまの益々のご成長や、より良い社会づくりのお手伝いをすべく、精一杯尽力してまいります。

DX認定制度は、デジタル技術による社会変革に対して経営者に求められる事項を取りまとめた「デジタルガバナンス・コード」に対応し、DX推進の準備が整っていると認められた企業を国が認定する制度です。

ニッセイコムの基本戦略・DX戦略について

ニッセイコムについて

ニッセイコムは、業務コンサルティングをはじめ、各種業務システムの開発・構築、ネットワークインフラ環境の設計・構築やハードウェア・ソフトウェアの提供、保守サポートサービスなど、お客様の成長を支えるIT環境の構築を一貫して支援します。

