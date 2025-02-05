新プロジェクト「越のゆグループ × オクノシブヤ コラボプロジェクト」を始動！

株式会社IFREA DINING

2025年2月5日

報道関係者各位

かき氷店『茶房オクノシブヤ』を運営する株式会社IFREA(東京都新宿区西新宿7-22-33 Polar西新宿ビル1階)と福井県を中心に12の温浴施設を運営する 『越のゆグループ』のイワシタ商事株式会社(福井県福井市円成寺町1-6) が、新プロジェクト「越のゆグループ × オクノシブヤ コラボプロジェクト」を始動いたします。

サウナ後に合うかき氷を共同開発し、4月7日から越のゆグループの店舗「越のゆ鯖江店（福井県鯖江市）」、「Sauna Talo Toyama（富山県富山市）」、「大津温泉 おふろcafeびわこ座（滋賀県大津市）」の3店舗で販売いたします。

■共同開発かき氷 コンセプト

今回、販売する3店舗の名物がサウナでございます。

サウナで体が整った後に、水分とミネラルを補給できる【サウナ終わり】に適した

かき氷をコンセプトに商品展開いたします。

商品詳細は、情報公開の第二弾で発表いたします。

オクノシブヤ商品例 ※実際の提供商品とは異なりますオクノシブヤ商品例 ※実際の提供商品とは異なりますオクノシブヤ商品例 ※実際の提供商品とは異なります

■今回提供する各施設の特徴

・越のゆ鯖江店

オートロウリュサウナとセルフロウリュサウナがあり、店舗所属のアウフギーサーにより定期的なアウフグースを楽しむことができる。

外観浴場内観サウナ内観

・Sauna Talo Toyama

昭和ストロング的なドライサウナとセルフロウリュサウナがあり、温度差とタイプの違うサウナを楽しむことができる。

外観施設内観サウナ内観

・大津温泉 おふろcafeびわこ座

オートロウリュサウナがあり、定期的に有名アウフギーサーによるアウフグースイベントも開催している。お風呂上がりのリラックススペースが充実している。

外観施設内観サウナ内観

■茶房オクノシブヤ プロデューサー「江良保正」メッセージ

コラボプロジェクトとしてイワシタ商事様の運営する施設にて、通年を通しかき氷を共同開発、提供させていただく機会を頂きました。サウナ氷という挑戦を通し、新しいサウナの楽しみ方と、かき氷の素晴らしさを伝えられる様取り組ませていただきます。

茶房オクノシブヤ プロデューサー 江良保正

茶房オクノシブヤ 店主 江良保正

2022年6月に独立し新宿に日本一席数の多いかき氷店『茶寮億万』をオープン、現在は渋谷にて茶房オクノシブヤの店主を務める。

叔父の影響で中学生の頃から和菓子職人の道を歩みはじめる。その後、有名和菓子店の喫茶室に配属になり、かき氷に出会う。以来20年間かき氷を作り続けている。

和菓子を用いた、季節感を感じさせるかき氷を得意としており、年間100種類以上のメニューを開発・提供している。そのかき氷には多くのファンがついており、自身のSNSアカウントのフォロワーは1万人を超える。

■イワシタ商事 代表取締役 「岩下 大介」メッセージ

今回、サウナ後の新しい提案としてかき氷を提供するにあたり、茶房オクノシブヤを運営する株式会社IFREAとコラボプロジェクトとして始動することになりました。サウナドリンク、サウナ飯に続く新しいジャンルを確立しようという想いを共有しながら、各季節で楽しめるかき氷の共同開発に一緒に取り組んでいきたいと思っております。

イワシタ商事代表取締役 岩下 大介

■公式サイト

『越のゆグループ』

公式サイト：https://www.yu-iwashita.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/koshinoyu.group/

越のゆ鯖江店 公式X：https://x.com/koshinoyusabae

Sauna Talo Toyanma 公式Instagram：https://www.instagram.com/saunatalotoyama/

大津温泉おふろcaféびわこ座 公式Instagram：https://www.instagram.com/ofurocafe.biwakoza/

『茶房オクノシブヤ』

公式Instagram：https://www.instagram.com/saboh_okushibu/