触媒プロセスの劣化対策を徹底解説し、各合成プロセスでの劣化解析・長寿命化技術を詳述。特許・文献情報に基づく劣化対策事例も収録した実務に役立つ1冊が普及版となって明日発売！
https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115766
監修：室井高城、増田隆夫
発行日：2025年2月6日
体裁：B5判・295頁
ISBNコード：978-4-7813-1791-5
価格(税込)：4,950円
※普及版とは、初版の発行から時間が経過し、お求めやすい価格にてご提供している書籍です。
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・著者（所属表記は2018年当時のものです)
室井高城 アイシーラボ
中村吉昭 日揮ユニバーサル(株)
冨重圭一 東北大学
関根 泰 早稲田大学
堀 正雄 ユミコア日本触媒(株)
久保田岳志 島根大学
関 浩幸 JXTGエネルギー(株)
荒川誠治 日揮触媒化成(株)
長井康貴 (株)豊田中央研究所
中坂佑太 北海道大学
増田隆夫 北海道大学
岡部晃博 三井化学(株)
藤川貴志 アルベマール日本(株)
ほか 計51名
・目次
【第1編 基礎】
第1章 工業プロセスにおける触媒劣化と対策
1 触媒劣化
2 前処理
3 触媒調製法による劣化対策
4 反応器の最適設計による劣化対策
5 反応装置の運転法による劣化対策-接触改質プロセスの進化を例に
6 再生処理法
第2章 触媒劣化現象
1 水蒸気改質におけるNi系触媒の活性劣化
2 シフト反応における貴金属系触媒のシンタリング
3 自動車排ガス浄化触媒の劣化と対策
4 水素化脱硫触媒とその劣化
5 FCC触媒のコーク生成,金属堆積による劣化と対策
第3章 劣化触媒の解析
1 固体触媒のキャラクタリゼーション
2 自動車排気浄化用触媒における貴金属粒子と担体との相互作用,粒成長現象の解析
3 炭素析出によるゼオライト触媒の劣化と再生
4 ゼオライト成形体触媒のコーク析出による劣化と対策
5 軽油超深度脱硫触媒の劣化と寿命推定
6 シンタリングによる触媒劣化のシミュレーション
7 迅速寿命試験
第4章 触媒の長寿命化
1 合成ガス製造プロセスにおける触媒劣化要因と対策について
2 水蒸気改質触媒の耐久性
3 スピネル複合触媒によるジメチルエーテル水蒸気改質反応
4 流動接触分解装置における劣化要因およびその対応策
5 直脱/RFCCのインテグレーション
6 高圧・超臨界流体反応場による炭素析出抑制
7 高水熱安定性ゼオライト触媒の開発
8 メタクリル酸メチル製造用金-酸化ニッケルコアシェル型ナノ粒子触媒の開発
9 エチレンイミン製造用触媒の開発と長寿命化
10 亜硝酸メチルを用いた気相カルボニル化触媒の開発
11 固体酸触媒プロセスにおける触媒活性劣化の抑制
12 自動車触媒の耐熱性向上による触媒の長寿命化
13 自動車排ガス浄化用Ag触媒の高活性化とシンタリング抑制
14 アンモニア脱硝触媒の開発と長寿命化
15 環境浄化触媒の劣化要因と対策
【第2編 劣化対策事例】
第5章 環境触媒
第6章 石油・エネルギー
第7章 石油化学・合成化学