触媒プロセスの劣化対策を徹底解説し、各合成プロセスでの劣化解析・長寿命化技術を詳述。特許・文献情報に基づく劣化対策事例も収録した実務に役立つ1冊が普及版となって明日発売！

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株式会社シーエムシー出版
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https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115766


監修：室井高城、増田隆夫


発行日：2025年2月6日


体裁：B5判・295頁


ISBNコード：978-4-7813-1791-5


価格(税込)：4,950円


※普及版とは、初版の発行から時間が経過し、お求めやすい価格にてご提供している書籍です。



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・著者（所属表記は2018年当時のものです)

室井高城　　　アイシーラボ


中村吉昭　　　日揮ユニバーサル(株)


冨重圭一　　　東北大学


関根　泰　　　早稲田大学


堀　正雄　　　ユミコア日本触媒(株)


久保田岳志　　島根大学


関　浩幸　　　JXTGエネルギー(株)


荒川誠治　　　日揮触媒化成(株)


長井康貴　　　(株)豊田中央研究所


中坂佑太　　　北海道大学


増田隆夫　　　北海道大学


岡部晃博　　　三井化学(株)


藤川貴志　　　アルベマール日本(株)


ほか　計51名


・目次

【第1編　基礎】


第1章　工業プロセスにおける触媒劣化と対策


　1　触媒劣化


　2　前処理


　3　触媒調製法による劣化対策


　4　反応器の最適設計による劣化対策


　5　反応装置の運転法による劣化対策-接触改質プロセスの進化を例に


　6　再生処理法


第2章　触媒劣化現象


　1　水蒸気改質におけるNi系触媒の活性劣化


　2　シフト反応における貴金属系触媒のシンタリング


　3　自動車排ガス浄化触媒の劣化と対策


　4　水素化脱硫触媒とその劣化


　5　FCC触媒のコーク生成,金属堆積による劣化と対策


第3章　劣化触媒の解析


　1　固体触媒のキャラクタリゼーション


　2　自動車排気浄化用触媒における貴金属粒子と担体との相互作用,粒成長現象の解析


　3　炭素析出によるゼオライト触媒の劣化と再生


　4　ゼオライト成形体触媒のコーク析出による劣化と対策


　5　軽油超深度脱硫触媒の劣化と寿命推定


　6　シンタリングによる触媒劣化のシミュレーション


　7　迅速寿命試験


第4章　触媒の長寿命化


　1　合成ガス製造プロセスにおける触媒劣化要因と対策について


　2　水蒸気改質触媒の耐久性


　3　スピネル複合触媒によるジメチルエーテル水蒸気改質反応


　4　流動接触分解装置における劣化要因およびその対応策


　5　直脱/RFCCのインテグレーション


　6　高圧・超臨界流体反応場による炭素析出抑制


　7　高水熱安定性ゼオライト触媒の開発


　8　メタクリル酸メチル製造用金-酸化ニッケルコアシェル型ナノ粒子触媒の開発


　9　エチレンイミン製造用触媒の開発と長寿命化


　10　亜硝酸メチルを用いた気相カルボニル化触媒の開発


　11　固体酸触媒プロセスにおける触媒活性劣化の抑制


　12　自動車触媒の耐熱性向上による触媒の長寿命化


　13　自動車排ガス浄化用Ag触媒の高活性化とシンタリング抑制


　14　アンモニア脱硝触媒の開発と長寿命化


　15　環境浄化触媒の劣化要因と対策



【第2編　劣化対策事例】


第5章　環境触媒


第6章　石油・エネルギー


第7章　石油化学・合成化学