今年3月にデビュー2周年を迎えるxikersのWOWOWオリジナルコンテンツ「xikers DAY OFF IN TOKYO」をWOWOW公式YouTubeとWOWOWオンデマンドにて独占配信！

多くの人々を圧倒するパフォーマンスを披露し、グローバルK-POPファンの熱い関心を集めているxikers。

WOWOWでは、2月7日(金)から3回にわたって、彼らのオリジナルコンテンツをWOWOW公式YouTubeにて配信!

TEAM A (SUMIN, JINSIK, HYUNWOO)TEAM B (JUNMIN, SEEUN, YUJUN)

TEAM C (MINJAE, HUNTER, YECHAN)

昨年、8月の日本デビュー後、精力的に活動中のxikersが自由時間をもらい、3チームに分かれ都内の名所を巡る。3チームそれぞれが巡る都内の名所は、xikers JAPAN OFFICIAL FANCLUBでroad𝓨の皆さまから事前に募集した「xikersに訪れて欲しい場所、思い出を作ってほしい場所」の中からくじ引きによって決定!xikersメンバー自身もVlog撮影をしながらそれぞれの名所を観光する。果たして、xikersのメンバーたちは、わずかな時間の日本旅行でどんな体験するのか、乞うご期待!

気になる配信スケジュールは、2月7日(金)午後6:00から「xikers DAY OFF IN TOKYO TEAM A (SUMIN, JINSIK, HYUNWOO)」を、2月14日(金)午後6:00から「xikers DAY OFF IN TOKYO TEAM B (JUNMIN, SEEUN, YUJUN)」を、2月21日(金)午後6:00から「xikers DAY OFF IN TOKYO TEAM C (MINJAE, HUNTER, YECHAN)」が順次配信される。また、WOWOWオンデマンドでは、2月7日(金)午後6:00から3回分をまとめた「xikers DAY OFF IN TOKYO 完全版」の配信も決定!

WOWOW公式YouTubeやWOWOWオンデマンドでの配信でしか見られないxikersメンバーの新しい姿をお楽しみに!

【番組情報】

<WOWOWの公式YouTubeにて独占配信>

xikers WOWOWオリジナルコンテンツ

xikers DAY OFF IN TOKYO TEAM A (SUMIN, JINSIK, HYUNWOO)

2月7日(金) 午後6:00~

xikers DAY OFF IN TOKYO TEAM B (JUNMIN, SEEUN, YUJUN)

2月14日(金) 午後6:00~

xikers DAY OFF IN TOKYO TEAM C (MINJAE, HUNTER, YECHAN)

2月21日(金) 午後6:00~

※コンテンツURLは、配信開始と同時に公開となります。

<WOWOW公式YouTube>

https://www.youtube.com/user/WOWOWofficial(https://www.youtube.com/user/WOWOWofficial)

【番組サイト】

https://news.wowow.co.jp/2086.html(https://news.wowow.co.jp/2086.html)

<WOWOWオンデマンドにて配信>

xikers DAY OFF IN TOKYO 完全版

2月7日(金) 午後6:00~

【WOWOWオンデマンド】https://wod.wowow.co.jp/(https://wod.wowow.co.jp/)

【xikers JAPAN オフィシャルリンク】

xikers JAPAN OFFICIAL SITE : https://xikers-official.jp/(https://xikers-official.jp/)

xikers JAPAN OFFICIAL X : https://x.com/xikers_jp(https://x.com/xikers_jp)

xikers JAPAN OFFICIAL Instagram : https://www.instagram.com/xikers_jp/(https://www.instagram.com/xikers_jp/)