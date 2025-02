雑音のないクリアなサウンドを遅延なく再生!アクティブノイズキャンセリング機能搭載、USB Type-C接続のカナル型有線ヘッドホンを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載した、USB Type-C(TM)接続のカナル型有線ヘッドホンを2月上旬より新発売いたします。

周囲の声や騒音を検知し、デジタル処理をすることで効果的にノイズを軽減します。音楽・動画視聴に集中したい方や、通話に使いたい方に最適なヘッドホンです。

また、ハイレゾ音源に対応しており、バランスの取れた高音質を実現します。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

ANC(アクティブノイズキャンセリング)機能搭載

■アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載し、周囲の騒音を気にせず音楽を楽しめます。電車の走行音や話し声を検知し、デジタル処理で効果的にノイズを軽減。雑音のないクリアな環境で、音楽に集中できます。

■お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。

■有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)などをストレスなく快適に楽しめます。

■ハイレゾ音源に対応。φ10mmダイナミックドライバーを搭載し、バランスの取れた高音質を実現します。

■デジタル式イヤホンのため、iPhoneはもちろんDAC非搭載のAnrdoidスマートフォンやタブレットなどでも使えます。

※全ての機器/アプリケーションでの動作は保証しておりません。

AI DNN(ディープニュートラルネットワーク)マイク搭載

■音楽を聴いている途中に電話がかかってきても、すぐに応答できるリモコンマイク付き。動画や音楽の再生、音量調整など手元での操作も可能です。

■マイクにはAI DNN(ディープニュートラルネットワーク)技術を使用しており、通話中の話者の声だけを判別して、クリアな音声を届けます。

しっかりと耳にフィットするカナル型タイプ

■耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。

■小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。

■ケーブル長はゆったり使える約1.5mです。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

■廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細(すべてオープン価格)

<ANC機能付きType-Cカナル型 有線ヘッドホン/ブラック>

型番:EHP-DF17CMBK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF17CMBK.html

<ANC機能付きType-Cカナル型 有線ヘッドホン/ホワイト>

型番:EHP-DF17CMWH

URL:https://www.elecom.co.jp/products/EHP-DF17CMWH.html

