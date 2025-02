株式会社福岡カルチャーベース

令和7年3月28日(金)に開館予定の福岡市民ホールのこけら落とし公演につきまして、下記のとおり、お知らせします。

なお、公演チケットの販売につきましては、詳細が決まり次第、お知らせします。

タイトル:

STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES

福岡市民ホール こけら落し公演

日 時 :

2025年3月29日(土)16:00開演(15:00開場)

2025年3月30日(日)16:00開演(15:00開場)

会 場 :福岡市民ホール 大ホール

料 金 :13,500円(全席指定/税込)

チケット一般発売:2025年3月22日(土)10時から

主 催 :福岡市民ホール/キョードー西日本

お問合せ :

キョードー西日本(0570)09-2424 (平日・土曜日11:00~15:00)