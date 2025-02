新スキンケアブランド「felmiu（フェルミュー）」がデビュー。美容発酵成分を配合したクリームクレンジングを発売。

株式会社NEONE

株式会社NEONE(本社:大阪府淀川区西中島6-1-1 代表取締役社長:松本真哉)は、このたびスキンケアブランドfelmiu (フェルミュー)を立ち上げ、2025年2月19日(水)より順次、ハッコウクリームクレンジングを発売致します。

felmiuは、"発酵"を意味するfermentationと、"あなたに届ける"という気持ちを込めたyouを掛け合わせた造語です。

ブランドリリースにおける商品は、5種類の発酵成分を配合したクレンジング。

「贅沢なスキンケア」をコンセプトに、毎日の習慣に寄り添う商品を届けます。

まるで贅沢スキンケア。発酵クレンジングで発光※1する肌へ。

クリームクレンジングならではの優しさはそのままに 毛穴やウォータープルーフのメイク汚れまでしっかり落としながら、

ガラクトミセス培養液などの5つの美容発酵成分がたっぷりうるおいを与えて、 ツヤがあり発光※1するような肌へ導きます。

それは、まるで贅沢なスキンケア。

「優しく、しっかり落とす」のその先に、 クレンジングは発光※1という新しいステージへ。

ハッコウクリームクレンジング- 5つの美容発酵成分※2で、洗いあがりの肌もつっぱらずしっとり

発酵成分「ガラクトミセス培養液」をはじめ、「サッカロミセス/コメ発酵液」「サッカロミセス/コメヌカ発酵液エキス」「プセウドジマエピコラ/オリーブ果実油発酵液」「乳酸桿菌/ローヤルゼリー発酵液」といった5つの美容発酵キー成分※2を配合。汚れを落とすだけでなく、もっちりうるおってツヤめき、発光※1するような肌に導きます。

イメージ図ガラクトミセス培養液

天然酵母のひとつであるガラクトミセスを培養した後、ろ過して得られる液。

豊富なビタミン、必須アミノ酸、酵素、イースト、ペプチドを含み、うるおいを与え質感を保ちます。

- クリームなのに、高い洗浄力を実現

優しさと高い洗浄力を兼ね備えたクリームが、毛穴までクリアにお肌をこすることなく、ウォータープルーフメイクや皮脂をみるみる落とします。その秘密は汚れとクリームが結びつくと現れる"モロモロ"。コクのあるクリームの厚みが、肌にのせたときにクッションの代わりとなり、摩擦を軽減。お肌をこすらずに、やさしく滑るようになじみます。

1.テクスチャーに厚みがあり、メイクとなじませる時にクッションのような役割を果たす。2.くるくるとマッサージする動作により、"モロモロ"が出現。肌に吸着し、毛穴汚れまでかきとる。

ウォータープルーフのしっかりメイクも、きれいにオフ。毛穴の奥まで汚れを落とす。

【before】【after】【before】【after】

- 1品で5役。これ1つで、マルチスキンケアが叶う

毛穴ケア・保湿ケア・角質ケア・マッサージ・メイク落としを兼ね備えた多機能クリームクレンジング。さらに、ウォータープルーフメイクもまつエクした目もとにもお使いいただけます。金木犀の花と木を感じる、ほのかに甘く落ち着いた香り。やさしい自然の香りに包まれて、クレンジングがリラックスタイムに変わります。

- 発光※1肌を生み出す、3ステップ

STEP 1

手肌が乾いた状態で、さくらんぼ粒くらいの量をとり、

顔全体にのばし、メイクアップ料や汚れとなじませます。

コクのあるリッチなクリームのクッション効果で、

マッサージしながらクレンジング。

STEP 2

やさしく素早くなじみ、塗りのばしていくとメイク汚れや毛穴汚れをからめとってモロモロ(メイクのヨレ)が出現。

みるみるとメイクがなじんでいきます。

クリームが透明に変わったら、洗い流すサイン。

水またはぬるま湯で洗い流してください。

※メイクや肌質によって個人差がございます。"モロモロ"が出なくても汚れはしっかりとオフできていますので、ご安心ください。

STEP 3

クリームでも高い洗浄力で、みるみる毛穴までクリアに。

お肌をこすることなく、やさしくメイクや皮脂を洗浄できます。

※1 汚れを落とし、潤いと透明感のある肌印象 ※2 保湿成分

商品概要

商品名:ハッコウクリームクレンジング

内容量:110g

発売日:2025年2月19日(水)~ Qoo10・Amazon・楽天市場/2025年3月1日(土)LOFT各店舗/2025年3月15日(土)主要バラエティストア

・「felmiu」公式サイト

https://felmiu.com

・「felmiu」Instagram

https://www.instagram.com/felmiu_jp/

・「felmiu」X

https://x.com/felmiu_jp/

▼商品に関するお問い合わせ

felmiu(フェルミュー)

info@neone.inc

株式会社NEONE(ネオン)について

THINK OUTSIDE THE BOX

お客様の日常をより楽しく、心地よく。

よりスピーディに、いつもクールに、フレキシブルに。

既成概念にとらわれない発想力で新たな価値を創出し続けます。

本社所在地: 大阪府淀川区西中島6-1-1

代表者 : 代表取締役社長 松本真哉

設立 : 2024年8月1日

事業内容 : 化粧品及び医薬部外品の企画・製造・輸出入・販売

メール : info_pr@neone.inc