東海地区最大級のオーディオ機器展示イベント「AUDIO FESTA IN NAGOYA 2025」2月15日（土）16日（日）グローバルゲート名古屋コンベンションホールで開催！

株式会社エフエム愛知

オーディオフェスタ・イン・ナゴヤ実行委員会とラジオ局のFM AICHI（株式会社エフエム愛知）が主催する、東海地区最大級のオーディオ機器展示イベント「AUDIO FESTA IN NAGOYA 2025」が、2月15日（土）16日（日）の2日間に渡って開催されます。今回は会場を、あおなみ線「ささしまライブ」駅を降りてすぐ「グローバルゲート名古屋コンベンションホール」に移して開催となります。

1984年の開催以来、今回で40年を迎える「AUDIO FESTA IN NAGOYA」。国内オーディオメーカー、海外輸入機器オーディオメーカーの最高級機器が一堂に集結し、全30メーカーの試聴体験用ブースで普段身近に聴く音楽を良質の音で体験できる、次世代オーディオの世界を垣間見られる絶好のイベントです。

入場は無料ですが、来場者には公式ウェブサイトからの事前予約をお願いしています。（当日の受付も可能です。）

- 「AUDIO FESTA IN NAGOYA 2025」イベント概要

日時：2025年2月15日（土）10:00～19:00

2025年2月16日（日）10:00～17:00

会場：グローバルゲート名古屋コンベンションホール(2F～3F)

※名古屋市中村区平池町4-60-12

入場：無料 ※事前予約をお願いいたします。(当日受付も可能です)

イベント公式サイト：https://audiofesta.nagoya/

※イベントに関する最新情報は、公式サイトにてご確認下さい。

お問い合わせ：オーディオフェスタインナゴヤ実行委員会事務局「株式会社アルファポイント内」

TEL：0120-374-915 （受付時間：平日10:00～18:00）

主催：オーディオフェスタ・イン・ナゴヤ実行委員会 / 株式会社エフエム愛知

後援：一般社団法人日本オーディオ協会

協賛：OTAI AUDIO/SOUND PIT/第一無線/電波堂/ノムラ無線/サウンド・ハンター/オーディオインサクラ/テクノ鴻之台店/サウンドエース/四日市無線/クロスオーディオ/TSUBAKI AUDIO

協力：音元出版/ステレオサウンド/音楽之友社

出展社：PROSTO株式会社/ハーマンインターナショナル株式会社/株式会社ディーアンドエムホールディングス/株式会社ノア/株式会社アーク・ジョイア/株式会社ナスペック/CSポート株式会社/アイレックス株式会社/株式会社エレクトリ/日本音響エンジニアリング株式会社/株式会社SOULNOTE/株式会社ヤマハミュージックジャパン/株式会社クリプトン/株式会社ゼファン/株式会社ステラ/ティアック株式会社/スペック株式会社/株式会社テクニカルオーディオデバイセズラボラトリーズ/株式会社メース/アキュフェーズ株式会社/アイシン高丘株式会社/完実電気株式会社/サエクコマース株式会社/株式会社PDN/株式会社KEF Japan/株式会社トライオード/株式会社デンソーテン/ソニーマーケティング株式会社/ラックスマン株式会社/パナソニック株式会社（全30社）