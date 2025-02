サンエックスの人気キャラクター「ふんわりねころん」の4コマまんが『ふんわりねころん ふわっとかおるやさしいキモチ』が発売中！ねころんたちの日常を描いた95話を収録。ふんわりやさしいキモチに癒されて♪

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社は、1月24日(金)に新刊『ふんわりねころん ふわっとかおるやさしいキモチ』を発売しました。

*ねころんとは…?

ふんわりねころんは、サンエックス株式会社の人気キャラクター。ねこの姿をした香水の妖精で、やさしいお花の香りがします。本書ではそんなねころんの毎日を、ふんわりかわいいタッチのイラストでお届け♪ 4コマまんがは春夏秋冬、四季の香りに分かれて掲載しており、季節ごとのお話がたっぷりと95話分楽しめます!

*キャラクターもたくさん登場!

キャラクターはねころんの他にも、ベリーの香りやせっけんの香り…。いろんな香りがするお友だちがたくさん登場します! お友だちと過ごす毎日は楽しいことがいっぱい♪ 思わずクスッと笑ってしまうような、ねころんたちの会話も見どころの一つです。

*ねころん好きはもちろん、可愛いもの好きにはたまらない…!

4コマまんがのほかにも、キャラクター紹介やねころんたちのかわいいイラストを集めたページなど盛りだくさん! ねころんの豆知識が楽しめる「ねころんメモ」もページのおまけとして収録されており、ねころんのことをもっと詳しく知ることができます♪

ねころんたちが楽しく過ごす日常を存分にお楽しみください♪

全国の書店やネット書店などで好評発売中です!

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

【書誌情報】

『ふんわりねころん ふわっとかおるやさしいキモチ』

定価:1480円(税込)

ページ数:オールカラー112ページ

ISBN:978-4-391-16428-2

主婦と生活社HP内の紹介ページ:https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/978-4-391-16428-2/

※お求めは全国の書店、ネット書店にて♪

Amazon ▷ https://www.amazon.co.jp/dp/4391164280/

楽天ブックス ▷ https://books.rakuten.co.jp/rb/18067600/