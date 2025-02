ハローキティ、マイメロディ、クロミがフリューの最新プリ機『Bloomit(ブルーミット)』に登場！卒入学シーズンならではのデザインが魅力！「サンリオキャラクターズ 学生証プリ」

フリュー株式会社

フリュー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋隆、以下 フリュー)は、プリントシール(以下 プリ)機『Bloomit(ブルーミット)』に、株式会社サンリオのキャラクターたちが登場する「サンリオキャラクターズ 学生証プリ」を2月17日(月)から5月11日(日)まで、期間限定で搭載いたします。

本コラボレーション(以下、コラボ)では、SNSで話題になった「ときめき平成コギャルデザインシリーズ」をテーマにしたサンリオのキャラクターたちの可愛らしいデザインや演出をシールデザイン・撮影フレーム・操作画面・音声案内*1で楽しむことができます。さらに、卒業や入学のシーズンに合わせてデザインと演出が切り替わるのも魅力です。“JC(女子中学生)・JK(女子高校生)だったこと”や“JC・JKになったこと”は、人生で一度きりの特別な体験といっても過言ではありません。そんな特別な時期に合わせ、本コラボを通して“JCだった証”、“JKになった証”をかわいく思い出に残すプリ体験をお届けします。

なお、今回の企画は昨年9月からスタートした「大切な“青春の思い出”をプリで残す通年企画・イベントプリリレー」のラスト企画として展開。「イベントプリリレー」の締めくくりとして、サンリオキャラクターズとフリューの最新*2プリ機『Bloomit』がコラボするものです。

1・・・音声案内はハローキティのみとなります。 2・・・2025年1月現在

画像右:「サンリオキャラクターズ 学生証プリ」JK卒業デザインイメージ

<プリ機『Bloomit』 サンリオキャラクターズ 学生証プリ 概要>

[実施期間] 2025年2月17日(月)~5月11日(日)

卒業・クラス替えデザイン 2月17日(月)~3月31日(月)

入学・進級デザイン 4月 1日(火)~5月11日(日)

[対象機種] 『Bloomit』

[対象店舗] 『Bloomit』設置のアミューズメント施設等

店舗検索:URL:https://sp.pictlink.com/sp/s/6P9BfNu(https://sp.pictlink.com/sp/s/6P9BfNuy)y (https://sp.pictlink.com/sp/s/6P9BfNuy)

※一部店舗では、対象機種に「プリコラボ」モードが搭載されていない場合がございます。

[コラボ内容] 卒業デザイン6種類のシールデザイン・撮影フレーム、入学デザイン6種類のシールデザイン、撮影フレーム、サンリオキャラクターズによるゲーム画面演出、ハローキティによる操作ガイド音声

[撮影方法] プリ機『Bloomit』撮影プリモード選択時に、「プリコラボ」モードを選択

[特設サイト] URL:https://sp.pictlink.com/sp/puri_news#/13921 ※スマートフォン閲覧推奨

[著作権表記] (C) '25 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650859

<卒業・入学シーズンに合わせて

シールデザインと演出が切り替わる!>

本コラボでは、春の卒業・入学シーズンに合わせてデザイン・演出が切り替わることや、JC・JKでデザインを選べることが特徴です。卒業・クラス替えデザインは2月17日(月)から3月31日(月)まで、入学・クラス替えデザインは4月1日(火)から5月11日(日)まで。シールや撮影フレームのデザインが切り替わることはもちろん、ハローキティによる音声案内やキャラクターたちの画面演出も切り替わります。JCからJKへの進学時など変化のタイミングに合わせて学生証プリを撮り比べてみれば、キラキラした学生ライフをより一層お楽しみいただくことも。

<平成レトロなコギャル姿がかわいい!ハローキティ、マイメロディ、クロミがプリに登場>

「サンリオキャラクターズ 学生証プリ」では学生服姿のハローキティ、マイメロディ、クロミがプリ機『Bloomit』に登場。ルーズソックスやガラケーなど平成の高校生たちのファッションアイテムを身にまとった姿が話題の「ときめき平成コギャルデザインシリーズ」の魅力が随所に施されています。

<思い出に残るシールデザイン&撮影フレームセットを6セット計12種類搭載>

シールデザインは、今流行りの学生証風に仕上がることが魅力。卒業・クラス替えデザインでは賞状筒や卒業アルバムを、入学・進級デザインではスクールバッグを手にするキャラクターたちをあしらいました。また、JK・JCおよび卒業・入学それぞれで、制服やリボンのデザインの違いなどもお楽しみいただけます。

撮影フレームでは、キャラクターたちと一緒に「JK(JC)ライフたのしかった」や「いままでありがとう」、「JK(JC)の新生活スタート」や「初プリ」といったメッセージをふんだんに盛り込んだものや、落書き時に名前・誕生日・MBTI・学年・クラスなどを書き込めるようになっているものなど、この時期にぴったりなデザインをご用意しました。

■卒業・クラス替えデザイン一例(搭載期間:2月17日~3月31日)

シールデザインイメージ:JC卒業セット撮影フレーム一例:JC卒業セット

■入学・クラス替えデザイン一例(搭載期間:4月1日~5月11日)

シールデザインイメージ:JK入学セット撮影フレーム一例:JK入学セット

■撮影フレームの落書きイメージ(卒業・クラス替え JK×ハローキティ)

<最後までサンリオキャラクターたちを身近に感じられるプリ体験をお届け>

ハローキティによる音声案内が「プリコラボモード」の選択から落書き画面のエンディングまで、プリ体験を盛り上げてくれます。撮影ブースでは、「3、2、1」のカウントダウンはもちろん、「最高に盛れてる♪」、「青春の思い出残しちゃおう♪」、「今しかないスクールライフ、楽しんでね♪」、「これからもずーっとお友達♪」などのセリフを収録。また、BGMには卒業・入学をテーマにした有名ソングのカバー曲を搭載しており、撮影時間がより特別感のある雰囲気に。落書きブースの音声案内にもハローキティが登場し、落書き画面でのかわいいデコレーション方法を楽しくサポートしてくれます。

さらに、プリ機の操作画面の各所にもキャラクターたちが登場し、世界観にぴったりなカラーやスクールライフを連想させる黒板など多彩なデザインで画面が進みます。音声案内の内容や操作画面のデザインも、卒業・入学の時期に合わせて切り替わります。

「サンリオキャラクターズ 学生証プリ」は、卒業でお別れする友達とも、入学で新しく出会う友達とも、一緒にプリを撮るきっかけを与えてくれる期間限定のコラボイベントです。

<プリ機『Bloomit』 とは>

2人でもグループでも盛れる仕掛けや、失敗しにくい機能が満載のプリ機。パフで仕上げたようなさらっとやわ肌と、くりっとした瞳になれる“さらパフ盛れ”な写りが特徴です。撮影ブース内に「盛れるライン」、「盛れるステップ」を設置することでグループでも立ち位置に迷わずバランスよく盛れるように。さらに、シールに落書きができたり、レタッチ・メイクを左右同時に行える新機能も搭載。自動で撮影画像の中心を合わせてくれる「バランス補正」や、レタッチ・メイクの履歴を1枚ずつワンタッチで反映できる時短機能「メイクりれき」も魅力です。

≪プリ機『Bloomit』プレスリリース https://www.furyu.jp/news/2025/01/bloomit≫

