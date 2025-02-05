¡ÚÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¡Û¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ËNHK E¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×Âè12ÂåÂÎÁà¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ÈøÀ¿¤µ¤ó½Ð±é·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:µ×ÊÝÅÄ·ò»Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î23Æü(Æü)¤ËÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢2024-25 ÂçÆ±À¸Ì¿ SV.LEAGUE MEN Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º ¥Ûー¥à¥²ー¥à Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬Àï 2ÀïÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×Âè12ÂåÂÎÁà¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ÈøÀ¿¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡ÈøÀ¿¤µ¤ó ½Ð±é³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§2025Ç¯3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥¶¡¡¥³ー¥È¾å
¡¦ÆâÍÆ¡§¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡Ê13:00º¢¡Ë¡¢»Ïµå¼°¡Ê14:00º¢¡Ë¡¢¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¡Ê15:00º¢¡Ë
¢¨¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡ÈøÀ¿¡Ê¤Õ¤¯¤ª¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1992Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯4·î¤è¤ê¡¢NHK E¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×Âè12Âå ÂÎÁà¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤È¤·¤Æ4Ç¯´Ö³èÆ°¡£2023Ç¯4·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂÎÁà¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢Âç³ØÂ´¶È¤Þ¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡¥¹¥Ýー¥Ä·ò¹¯²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¡¢Çî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¸ø±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡§¡÷fukuo_makoto
¸ø¼°Instagram¡§@fukuo_makoto_official
¢£Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º ¡¿ Tokyo GreatBears
Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Á¥ãー¥é¥Ü¤¬FCÅìµþ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤ÎµÙÉô¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´ÂÎ¾ùÅÏ¤Ë¤è¤êÈ¯Â¤·¤¿¡¢¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¥Áー¥àÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ÏÀ±ºÂ¤Î¤ª¤ª¤°¤ÞºÂ¤¬¥â¥Áー¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤ª¤°¤ÞºÂ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ëËÌÅÍ¼·À±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢7¤Ä¤ÎÀ±(Áª¼ê¤È¥µ¥Ýー¥¿ー)¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤äÃÏ°è¡¢À¤³¦¤ò¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-1-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥ïー11³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µ×ÊÝÅÄ·ò»Ê
ÀßÎ©¡§2022Ç¯5·î
¶È¼ïÌ¾¡§¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Î±¿±Ä¡¢¶½¹Ô¡¢ÉáµÚ³èÆ°
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://tokyo-greatbears.com/