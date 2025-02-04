『サマナーズウォー: Sky Arena』、日韓ライバル戦「JAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2025」を2025年3月8日に表参道ヒルズで開催！現地観戦チケットの販売開始！！
まずはゲームをダウンロード！
▼AppStore
https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)
スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、2025年3月8日に東京・表参道で開催される日韓ライバル戦「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」の現地観戦チケットの販売を開始しましたことをお知らせします。
「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」は、『サマナーズウォー』で日本と韓国の召喚士たちが代表チームを結成し、団体戦を行う国際大会です。
3回目となる今大会は表参道ヒルズ・スペース オーにて、日本代表チームが韓国代表チームを迎え撃ちます。
両国の代表チームメンバーは、2025年2月8～9日に行われる選抜予選で決定される予定です。
『サマナーズウォー』では、「サマナーズウォーワールドアリーナチャンピオンシップ（SWC）」という世界規模の大会を開催してきました。
日本と韓国は、「SWC」で活躍する召喚士を数多く輩出してきた地域で、『サマナーズウォー』強豪国のひとつです。
そのような召喚士たちがチームを組んでともに戦う「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」は、個人戦である「SWC」とは違った楽しみをお届けします。
このたび、3月8日（土）に開催される本大会の現地観戦チケットの販売を開始いたしました。
来場者の方には、オリジナルの限定グッズをプレゼントいたします。
会場で日本代表チームを応援しましょう。
□「JAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2025」概要
日時：2025年3月8日（土）11:00開場 12:00開始
会場：東京都渋谷区神宮前4-12-10
表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー
販売サイト： https://ticketme.io/event/ticket/506d0de4-8853-48f1-8d77-210b73a3decb/7d8879ab-68d5-4ccd-a21e-7ae968455860
チケット価格：700円（税込）
販売期間：～ 2025年3月7日（金） 17:00まで
※予定枚数に達し次第販売終了
大会に関する情報はチケット販売サイト、ゲーム内のお知らせ、公式SNSをご確認ください。
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト
https://summonerswar.com/ja/skyarena
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/summoners_STAFF
□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル
https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/
□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/Com2uSJapan
【配信概要】
『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： iOS 12.0以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2025 Com2uS Corp.
▼AppStore URL
https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420
『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： Android OS 5.0 以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2025 Com2uS Corp.
▼Google Play URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)
【注意事項】
※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。
是非、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。
今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。