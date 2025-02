台湾の注目イラストレーター76名の作品を一挙収録したpixiv監修の画集『ARTISTS IN TAIWAN 2025』を2月5日（水）に刊行！

ピクシブ株式会社

ピクシブ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:丹羽 康弘、以下ピクシブ)は、台湾の出版社・蓋亞文化有限公司(Gaeabooks)と協力し、当社監修の下、台湾出身のイラストレーター・漫画家76名の作品を収録した画集『ARTISTS IN TAIWAN 2025』を2025年2月5日(水)に刊行します。日本では、2025年3月中旬よりpixivの公式BOOTHページ(https://pixiv.booth.pm/ )にて販売を開始します。





『ARTISTS IN TAIWAN 2025』特設ページ:https://www.pixiv.net/special/artbook/tw3(https://www.pixiv.net/special/artbook/tw3)ピクシブでは「創作活動を、もっと楽しくする。」というミッションのもと「地域や言語を越えて世界中のクリエイターの作品を届けたい、様々なクリエイター同士が繋がってほしい」という想いから、世界で活躍するクリエイターを紹介する画集を2021年から台湾・韓国・アメリカで展開しています。2021年および2022年に販売された『ARTISTS IN TAIWAN』は、台湾において大きな反響があり、累計販売部数は16,000部となりました。販売を記念して現地の書店で開催した「ARTISTS IN TAIWAN 特展」も、クリエイターのみならずイラストファンの皆さまにもお楽しみいただきました。台湾画集シリーズの第3弾となる『ARTISTS IN TAIWAN 2025』は、掲載クリエイターは前回から約8割入れ替わり、台湾のイラスト・マンガ業界の新たな風を感じることができるラインナップとなっています。また、2025年2月4日(火)から開催される2025台北国際書展の台北世界貿易センター展示ホール1館 蓋亞文化ブースにおいて本書の先行販売を行います。2月7日(金)には、同会場で本書の表紙作家Say HANa氏のサイン会も開催されます。さらに、2025年2月11日(火)から台湾の誠品松菸24時間書店にて掲載クリエイターの作品を一挙に展示する「ARTISTS IN TAIWAN 2025 発売記念展」を実施します。加えて、2025年2月15日(土)には、同会場にて本書のために描き下ろしを手掛けたSay HANa氏とけんはる氏による特別対談も開催されます。ピクシブでは「創作活動を、もっと楽しくする。」というミッションの実現に向けて、 今後も世界中のクリエイターの皆さまを支援する企画に取り組んでまいります。

『ARTISTS IN TAIWAN 2025』について

今回の画集は、「次世代の才能を発掘する」をテーマに掲げ、2024年に開催された「pixiv台湾学生U22イラストコンテスト」を含め、若手クリエイターの作品を多く収録しています。



表紙イラストは、イラスト・書籍装丁など様々な領域で活躍し、繊細なタッチと柔らかで情緒あふれる情景を描くことで知られるSay HANa氏による「花」です。イラストの中では、台湾のレトロ要素であるマジョリカタイル、モザイクタイルの浴槽、ハイビスカス模様のガラス、そして台湾固有種のサクラマスなどの生き物を織り交ぜ、台湾出身なら小さい頃に遊びに行った祖父母の家への郷愁を誘われるような一枚に仕上がっています。



また、台湾と日本で活躍する新鋭イラストレーター・けんはる氏が本画集のために特別に描き下ろしたイラスト「輪投げで当たった店主の猫」も収録しています。光と影の表現が印象的なシーンで、賑やかで生き生きとした台湾の夜市ではしゃぐ女の子が描かれています。



巻末には、台湾と日本のイラスト・マンガを専門とする方々による特別インタビューを掲載し、絵を描く道を目指す方々にとって、実践的で役立つ情報を提供できる一冊となっています。

【特別インタビュー内容】

・ 学校の芸術関連学科が提供できるもの

台湾芸術大学視覚伝達デザイン学科主任・陳光大氏、Riot Gamesコンセプトアートデザイナー・LOIZA氏による対談

・Webのイラスト講座と学校の芸術教育の違い

KK魔法学院創設者・krenz氏とパース/透視専門講座を担当する講師/イラストレーター・皓程氏による対談

・台湾の漫画を日本に広めるチャレンジ

KADOKAWAグローバルコミック部部長兼海外事業局エグゼクティブプロデューサー・瀬川昇氏と蓋亞文化の漫画部編集長・李亞倫氏による対談

本書は巻末のインタビューページを除き、繁体字・日本語併記のため、日本の読者の皆さまにもお楽しみいただけます。

▼ページプレビュー



【画集『ARTISTS IN TAIWAN 2025』 概要】

https://www.pixiv.net/special/artbook/tw3

刊行日:2025年2月5日(水)

※2025年2月4日(火)から2025台北国際書展にて先行販売

頁数:176ページ

言語:繁体字/日本語併記

定価:550元(3,250円)

判型:B5変形(190mm x 260mm)

印刷:フルカラー・表紙箔押し

出版社:蓋亞文化

【販売サイト】

日本:

pixiv公式BOOTH https://pixiv.booth.pm/

※2025年3月中旬販売開始予定(詳細な販売日については、pixivの公式Xアカウント@pixivをフォローしてご確認ください。)



台湾:

誠品線上 https://www.eslite.com/product/10012046692682822439008

博客來 https://www.books.com.tw/products/0011011848?sloc=main

金石堂 https://www.kingstone.com.tw/basic/2019461447604/?lid=search&actid=WISE&kw=Artists%20in%20Taiwan%202025%EF%BC%9A%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%8F%92%E7%95%AB%EF%BC%8E%E6%BC%AB%E7%95%AB%E5%AE%B6%E8%97%9D%E8%A1%93%E7%B2%BE%E9%81%B8(https://www.kingstone.com.tw/basic/2019461447604/?lid=search&actid=WISE&kw=Artists%20in%20Taiwan%202025%EF%BC%9A%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%8F%92%E7%95%AB%EF%BC%8E%E6%BC%AB%E7%95%AB%E5%AE%B6%E8%97%9D%E8%A1%93%E7%B2%BE%E9%81%B8)

【参加イラストレーター・漫画家一覧】

Ahoi(厚子)/Atha/BARZ/BiBiRoM/CB/CLEA/Eli Lin 依萊/ErA/Howard Hsu /LOIZA/MAE/ Matomato / Mi'yuki / MN / Ning Lu / Nofi / Nuomi 諾米/ Paula Hsu / PETER MANN / RAKI / SayHANa 林花/ VOFAN/Wei Yi/Yong詠/Zazie Zia/けんはる/小油画 Little Oil Art/尹先/天之火/日下棗/王葳/田中米飯/ 艸肅 Tsaosu /艾莉柚 Aliyo /虫羊氏/佐佐/籭木/空罐王/花信/阿歾/阿寶灰灰/阿飄/庠隱/紅唇 Juunn /韋 蘺若明/島澤/海上漂流木 /HSPLM /茜 Cian /茵 Fengyin /欸恩波/烯/雪歌草 / 雪玉子/凱子包/渣子 JAZ /酥 米/矮柯 Echo /雷音/瑪魯/𥶡片片/廢 廢/蝶羽攸/墨攸築/趨光性植物/雙貓屋(大小喵)/藥島/飄緹亞/ 蘿蔔/變種水母/鸚鵡洲/ M.F 音樂飛翔/ pooopoday /三年生/立青/俞蓂/負八/烏麻麻

【書籍購入特典】

『ARTISTS IN TAIWAN 2025』を購入された方に、Say HANa氏による表紙イラスト「花」・pixivプレミアム3ヶ月無料お試しコード付きのポストカードを1点プレゼントします。

【台北国際書展2025購入特典】

台北国際書展2025(2025年2月4日(火)~2月9日(日))にて、

1.『ARTISTS IN TAIWAN 2025』を購入された方に、けんはる氏による描き下ろしイラスト「輪投げで当たった店主の猫」のポストカードを1点プレゼントします。※

2.pixiv監修のシリーズ画集を3冊購入された方には、Say HANa氏による表紙イラスト「花」のセラミック製コースターを1点プレゼントします。※

【誠品書店購入特典】

2025年2月5日(水)~3月2日(日)の間、誠品書店の指定店舗「誠品書店松菸」、「台中大遠百店」、「誠品生活高雄大遠百店」にて『ARTISTS IN TAIWAN 2025』をご購入いただいた方に、レジにてSay HANa氏による表紙イラスト「花」のクリアファイルを1点プレゼントします。※

【ARTISTS IN TAIWAN 2025 発売記念展コメントキャンペーン】

「ARTISTS IN TAIWAN 2025 発売記念展」展示期間(2025年2月11日(火)~3月2日(日))中、好きな展示作品のキャプションにあるQRコードをスキャン・作品ページにアクセスし、pixivにログインのうえ、該当作品のすきなところやクリエイターへの「好き」をコメントで投稿してください。該当コメント投稿画面を「誠品生活松菸」のレジにご提示いただくと、けんはる氏による描き下ろしイラスト「輪投げで当たった店主の猫」のポストカードをプレゼントします。※

※全特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

【イベント情報】

<2025台北国際書展>

会期: 2025年2月4日(火)~ 2月9日(日)

会場:台北世界貿易センター展示ホール1館 蓋亞文化ブース

Say HANaさんサイン会 :2月7日(金)14:15-15:15

※書展の入場チケットを別途購入する必要があります





会期:2025年2月11日(火)~ 3月2日(日)

会場:誠品松菸書店 3F FORUM前広場

※入場無料

<私たちの作品の物語:絵を通じて語るストーリー ― Artists in Taiwan 2025 特別対談>

ゲスト:林花 Say HANa、けんはる Harukenharu

時間:2025年2月15日(土)15:00-16:30

会場:誠品松菸書店 3F FORUM

※入場無料

■蓋亞文化有限公司 Gaeabooksとは https://www.facebook.com/Gaeabooks/

蓋亞文化は、台湾のクリエイターを中心に、台湾オリジナル作品の出版及び著作権マネジメントを行っています。出版ジャンルには、ファンタジー、サスペンス、推理、武侠などのライトノベル、漫画、小説をはじめ、そのほか台湾の歴史文化に関連する書籍があります。

お問い合わせ:gaea@gaeabooks.com.tw(李(り))

■pixivとは https://www.pixiv.net

「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)です。「創作活動を、もっと楽しくする。」という理念のもと作品(イラスト・マンガ・小説)の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月よりサービスを提供しています。現在、1億を超えるユーザーが登録しています。

■ピクシブ株式会社

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル6F

代表取締役CEO:丹羽 康弘

事業内容:インターネットサービス事業

設立日:2005年7月25日

お問い合わせ:info@pixiv.co.jp(西土井・西田)