RIM.ARK（リムアーク）25 SPRING SUMMER COLLECTIONを2月5日（水）より公開

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド「RIM.ARK(リムアーク)」は、2025年2月5日(水)より2025 SPRING SUMMER COLLECTIONを公開いたします。

RIM.ARK 25 SPRING SUMMER WEB CATALOGUE(https://rim-ark.jp/imagebook/2025ss_1/)

2025年春夏コレクションは、PARK SUTHERLANDアートディレクター畔柳仁昭氏ディレクションのもと、Photographerは松原博子氏が担当しました。

2025年春夏のビジュアルテーマは" TROPISM "。

「TROPISM」は、植物が光や重力などの外的な刺激に対して特定の方向に動く性質、「向性」に由来しています。この概念を人間に置き換えてみると、私たちの中には内向的な側面(自分の内面に向かう)と外向的な側面(外界に向かう)の両方があることに気づきます。

しかし、それらはきっちりと分かれているわけではなく、一つの連続した性質のように互いに溶け合っています。ビジュアルに対する印象は場所、時間、その時の感情によって変化し、内向的にみえたり、別の状況では外向的になることがあり、その変化は自然な流れの中で起こります。このように、人間の内面の動きや変化を視覚的に表現することが、今シーズンのビジュアルの狙いとなります。

BOX CATALOGUE for RIM.ARK 2025 SPRING SUMMER

BOX CATALOGUE for RIM.ARK 2025 SPRING SUMMERでは、ビジュアルテーマに基づいて、内向的な性質 “introversion”を表現いたしました。

上品で洗練されたグレージュの布貼りのBOXを使用。一人の女性の内面に寄り添うようなパーソナルなストーリーを写真で表現しています。箱を開けて一枚ずつ写真を掘り下げていく行為そのものが、無意識のうちに自分の内面や感情へと向き合わせる仕掛けになっています。25SSよりローンチした新ライン“TRANQUILTY(トランクイリティ)”の1st collectionもBOX内に同梱されています。

BOX CATALOGUE for RIM.ARK 2025 SPRING SUMMERは2月5日(水)より店頭でご覧いただけます。

また、WEB CATALOGUEでは外向的な性質 “extroversion”をメインに構成された見応えのあるストーリーになっております。BOX CATALOGUEとは異なる印象でRIM.ARK の世界観を体感いただけるスペシャル仕様になりますので、是非ご覧くださいませ。

WEB CATALOGUGはこちら(https://rim-ark.jp/imagebook/2025ss_1/)。

2025 SPRING LOOK

2025 SPRING ITEM LINEUP

■Brass drum button vest JK

コットン・ポリステルの生地に、ヴィンテージレザーライクなルックスになるコーティングを施したハリのある生地を、ドロップショルダーのテーラードジャケットに落とし込みました。裾を断ち切りにすることでさらにクールな印象に。なんと言っても目を惹くフロントの金具ディティールが他にない特別感を演出し、とことんモードでマニッシュな、RIM.ARKこだわりの1着です。

Brass drum button vest JK \42,900(tax in) Drape thin gather cami \26,400(tax in) Two tuck straight PT \24,200(tax in)

■Back tuck box BZ / Slacks half PT

メンズライクなデザインとシックな生地との組み合わせがRIM.ARKらしいアイテム。杢調の薄手ツイル生地を使用しました。

ブルゾンはバランスの取りやすい着丈と背中のタックデザインで、後ろ姿も印象的。

ハーフパンツはスラックスのディティールを活かしたシンプルかつシックな見た目と、短すぎない丈感がポイント。ブルゾンとハーフパンツのセットアップでスタイリッシュな着こなしに。

Back tuck box BZ \38,500(tax in) Slacks half PT \25,300(tax in)

■Balloon trench CT

バルーンのシルエットがモードで他にないデザイン性が目を惹くトレンチコート。バランスの取りやすい丈感もポイント。付属のベルトで絞ると、また違った都会的な表情を見せてくれます。撥水や花粉防止の機能もある、インド長綿を使用した綺麗な綾目の高密度撥水コットンギャバ素材を採用しています。

Balloon trench CT \49,500(tax in) Two tuck straight PT \24,200(tax in)

【商品取り扱い】

銀座三越店、新宿ルミネ2店、名古屋高島屋店、阪急うめだ店、福岡VIORO店

RIM.ARK ONLINE STORE : https://www.ec-store.net/rimark/r/rRIM

※ONLINE STOREは入荷予定日のAM10:00~発売となります。

【Staff Credit】

Art Direction: Masaaki Kuroyanagi (Park Sutherland)

Photography: Hiroko Matsubara

Styling: RIM.ARK

Hair & Makeup: Shinya Kawamura (mod's hair)

Model: Arina Be. (Wizard)

【 About “RIM.ARK” 】

“RIM.ARK” PHILOSOPHY

凛とした強さ、知性、品格。揺るぎない「芯」。

RIM.ARKが目指すのは、自立した女性の美しさを引き立てる服。

無駄を削ぎ落としたシンプルでミニマルなデザイン。

ものづくりの息吹が感じられる素材、立体的なシルエット。

トレンドにとらわれない、タイムレスで本質的なアイテムを通して

纏う人の内面的な豊かさを表現したいと考えます。

それは、季節も年月も超えて愛することができる服。

着るほどに身体と心になじみ、ともに年を重ねることができる服。

RIM.ARKの「芯」が心のどこかに響いて手に取ってくださった方に

長く大切に着続けていただけるような服を。

RIM.ARK HP: https://rim-ark.jp/

RIM.ARK ONLINE STORE : https://rim-ark.jp/index.html

RIM.ARK Instagram @rim.ark(https://www.instagram.com/rim.ark/)

RIM.ARK APP :https://yappli.plus/rimark_release

<会社概要>

・名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・創業: 2000 年 3 月

・代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com/(https://www.baroque-global.com/)