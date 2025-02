THE COLLECTORS、 昨年開催した「ハートのキングは口髭がない」リリースツアーの東京公演の模様を 2月12日(水)より有料配信決定！

日本コロムビア株式会社

THE COLLECTORSが、2月12日(水)21時より、「LIVING ROOM LIVE SHOW Vol.29~THE COLLECTORS TOUR 2024 "ハートのキングは口髭がない" 12.1 恵比寿 The Garden Hall~」を有料配信することを発表した。ZAIKOにて定期的に配信している「LIVING ROOM LIVE SHOW」の第29弾となる今回は、昨年12月1日(日)に開催された「THE COLLECTORS TOUR 2024 "ハートのキングは口髭がない"」の東京・恵比寿 The Garden Hall公演の模様を配信する。今回の配信ではLIVE写真付きチケットと通常チケットの2種類で販売され、LIVE写真付きチケットは、12月1日のLIVE当日の写真データ10点が配信終了後にプレゼントされる。配信は2月12日(水)21時から2月19日(水)21時までとなり、期間内であれば何度でも視聴可能、本日よりチケットの販売も開始しているのでチェックしてもらいたい。

「LIVING ROOM LIVE SHOW Vol.29」トレーラー:https://www.youtube.com/watch?v=Fp7R8xSQNrA

■「LIVING ROOM LIVE SHOW Vol.29~THE COLLECTORS TOUR 2024 "ハートのキングは口髭がない" 12.1 恵比寿 The Garden Hall~」

・チケット販売サイト:https://thecollectors.zaiko.io/e/liveshow29

・配信日:2月12日(水)21:00START

・視聴期間:2月19日(水)21:00まで

・チケット販売期間:2月5日(水)正午~2月19日(水)19:00

・チケット価格:

LIVE写真付きチケット \4,000(税込)

通常チケット \3,000(税込)

THE COLLECTORS WEB:https://thecollectors.jp/

NIPPON COLUMBIA WEB:https://columbia.jp/collectors/