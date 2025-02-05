ウィンウィン(NCT/WayV)初主演ドラマ 「25時間恋愛」　CSチャンネル・日テレプラスにて2月22日（土）16:30～　全話一挙放送！

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株式会社ＣＳ日本



株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、ウィンウィン(NCT/WayV)初主演の中国ドラマ「25時間恋愛」を2月22（土）16:30から全24話を一挙放送いたします。


本ドラマは、仕事と恋愛に悩むバリキャリ女子と、不器用だけど一途な年下男子の甘い癒やし系ラブ


ストーリーです。


また、ドラマのテレビ初放送を記念して、『2024 TEN FIRST FAN-CON [1001] IN SEOUL


＜字幕版＞』と、2024 『WayV CONCERT [ON THE Way] IN JAPAN』も同日12:00から連続放送、合わせてお楽しみください。







◆放送情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


・2/22（土）16:30～


中国ドラマ「25時間恋愛」


★J:COM チャンネル！オンデマンドでもご覧いただけます。


※初回放送のみ、1 週間の見逃し視聴可能



https://www.nitteleplus.com/program/sweet-games/



・2/22（土）12:00～


『2024 TEN FIRST FAN-CON [1001]


　IN SEOUL＜字幕版＞』


・2/22（土）14:30～


『WayV CONCERT [ON THE Way] IN JAPAN』



https://www.nitteleplus.com/program/wayv_sp2/







◆チャンネル情報　※視聴にはご契約が必要です


日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com


スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）


J:COM（Ch.757）ほか全国CATV


ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり



◆会社情報


会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）


代表取締役社長：高橋 知也


所在地：東京都港区東新橋1-6-1　日本テレビタワー22階