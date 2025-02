ウィンウィン(NCT/WayV)初主演ドラマ 「25時間恋愛」　CSチャンネル・日テレプラスにて2月22日（土）16:30～　全話一挙放送！

株式会社CS日本

株式会社CS日本(東京都港区)は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、ウィンウィン(NCT/WayV)初主演の中国ドラマ「25時間恋愛」を2月22(土)16:30から全24話を一挙放送いたします。

本ドラマは、仕事と恋愛に悩むバリキャリ女子と、不器用だけど一途な年下男子の甘い癒やし系ラブ

ストーリーです。

また、ドラマのテレビ初放送を記念して、『2024 TEN FIRST FAN-CON [1001] IN SEOUL

<字幕版>』と、2024 『WayV CONCERT [ON THE Way] IN JAPAN』も同日12:00から連続放送、合わせてお楽しみください。

◆放送情報

・2/22(土)16:30~

中国ドラマ「25時間恋愛」

★J:COM チャンネル!オンデマンドでもご覧いただけます。

※初回放送のみ、1 週間の見逃し視聴可能

https://www.nitteleplus.com/program/sweet-games/

・2/22(土)12:00~

『2024 TEN FIRST FAN-CON [1001]

IN SEOUL<字幕版>』

・2/22(土)14:30~

『WayV CONCERT [ON THE Way] IN JAPAN』

https://www.nitteleplus.com/program/wayv_sp2/

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ:https://www.nitteleplus.com

スカパー!(Ch.300)、スカパー!プレミアム(Ch.619)

J:COM(Ch.757)ほか全国CATV

ひかりTV(Ch.555)、auひかり

◆会社情報

会社名:株式会社CS日本(通称:CS日テレ)

代表取締役社長:高橋 知也

所在地:東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階