ウィンウィン(NCT/WayV)初主演ドラマ 「25時間恋愛」 CSチャンネル・日テレプラスにて2月22日（土）16:30～ 全話一挙放送！
株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、ウィンウィン(NCT/WayV)初主演の中国ドラマ「25時間恋愛」を2月22（土）16:30から全24話を一挙放送いたします。
本ドラマは、仕事と恋愛に悩むバリキャリ女子と、不器用だけど一途な年下男子の甘い癒やし系ラブ
ストーリーです。
また、ドラマのテレビ初放送を記念して、『2024 TEN FIRST FAN-CON [1001] IN SEOUL
＜字幕版＞』と、2024 『WayV CONCERT [ON THE Way] IN JAPAN』も同日12:00から連続放送、合わせてお楽しみください。
◆放送情報
・2/22（土）16:30～
中国ドラマ「25時間恋愛」
★J:COM チャンネル！オンデマンドでもご覧いただけます。
※初回放送のみ、1 週間の見逃し視聴可能
https://www.nitteleplus.com/program/sweet-games/
・2/22（土）12:00～
『2024 TEN FIRST FAN-CON [1001]
IN SEOUL＜字幕版＞』
・2/22（土）14:30～
『WayV CONCERT [ON THE Way] IN JAPAN』
https://www.nitteleplus.com/program/wayv_sp2/
◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com
スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）
J:COM（Ch.757）ほか全国CATV
ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり
◆会社情報
会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）
代表取締役社長：高橋 知也
所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階