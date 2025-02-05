グランピング施設『伊勢志摩BASE』が「いちご狩り体験付きプラン」「学割プラン」の販売をスタート

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株式会社プラザホールディングス

写真サービスのパレットプラザなどを展開する株式会社プラザクリエイト（本社：東京都中央区／代表取締役社長：新谷 隼人 以下 プラザクリエイト）が運営する三重県志摩市のグランピング施設「THE GLAMPING PLAZA（ザ・グランピングプラザ）伊勢志摩BASE」にて、「いちご狩り体験付きプラン」と、「学割プラン」の販売を開始したことを2025年2月5日（水 ）に、お知らせします。




伊勢志摩BASE公式サイト　https://gp-plaza.com/iseshima-base/



45分間食べ放題！いちご狩りプラン






『伊勢志摩BASE』から車で3分程度の場所に位置する「JA伊勢長沢ファーム」でのいちご狩り体験を開始します。志摩市の特産品「レッドパール」の摘み取りができ、45分間の食べ放題をお楽しみいただけます。温かいビニールハウス内で、気候に左右されずに、いちごを思う存分お召し上がりください。



■実施場所


「JA伊勢長沢ファーム」


〒517-0502三重県志摩市阿児町神明長沢1605-2




■期間


2025年4月25日（金）まで



■体験時間


45分間



■予約方法


公式サイト、リゾートグランピング.com、じゃらんにて「いちご狩りプラン」のご予約をお願いします。


＜公式サイト＞


https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001884&pl=PL00035975(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001884&pl=PL00035975)


＜リゾートグランピング.com＞


https://reserve.489ban.net/client/iseshima-base/0/plan/id/153307/stay?noSearch=1


＜じゃらん＞


https://www.jalan.net/yad308284/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=308284&smlCd=241402&distCd=01&ccnt=yads2(https://www.jalan.net/yad308284/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=308284&smlCd=241402&distCd=01&ccnt=yads2)



■注意事項


・体験希望日の2週間前まで受け付けします。


・10:00-12:00の時間帯と、土・日曜日は特に混雑する場合があるため、ご希望にお答えできない場合がございます。あらかじめご了承ください。


・火曜日が休園日のため、月曜日チェックインの宿泊を除きます。


・宿泊翌日の9:00-15:00の間でご予約を承りますので、ご希望の時間を備考欄にご記入ください。


・大人、小学生、3歳以上、3歳未満の人数を備考欄にご記入ください。




公式サイトからの予約で20%OFF！「学割プラン」


学生の方限定で、通常の素泊まり料金から、最大で20%割引になるキャンペーンを開始します。公式サイトからの予約は20%OFF、他サイトでは15%割引になるので、最もお得な公式サイトがおすすめです。







■対象者


学生のお客様（予約代表者が学生であれば予約可能）



■期間


2025年4月6日（日）チェックインまで※土曜日チェックインを除く



■料金


公式HP：素泊まり料金から20%OFF（食事料金別途）


https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001884&pl=PL00035740(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001884&pl=PL00035740)



他サイト：素泊まり料金から15%OFF（食事料金別途）


＜リゾートグランピング.com＞


https://reserve.489ban.net/client/iseshima-base/0/plan/id/159495/stay?noSearch=1


＜じゃらん＞


https://www.jalan.net/yad308284/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=308284&smlCd=241402&distCd=01&ccnt=yads2(https://www.jalan.net/yad308284/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=308284&smlCd=241402&distCd=01&ccnt=yads2)


＜楽天トラベル＞


https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/189049/5872289



■予約方法


公式サイト、リゾートグランピング.com、じゃらん、楽天トラベルにて「学割プラン」のご予約をお願いします。



■注意事項


・このプランは学生様のみご予約可能です。現地清算時に学生証の確認ができない場合、通常料金をいただきますのでご注意ください。


・他の割引サービス・チケットとの併用はできませんのでご注意ください。




焚火エリアOPEN




アウトドア体験をさらに充実させるため、新たに「焚火エリア」を設置しました。焚火エリアには、計3台の焚火台をご用意しています。



そのうち2台はデラックスドーム宿泊のお客様専用で、プライベートな時間を楽しめます。残りの1台は一般のお客様にも開放しているため、利用をご希望のお客様は、センターハウスにて、お気軽にお申し出ください。





デラックスドーム滞在プランには、焚火用の薪や人気のスモアセット（マシュマロ・クッキー）が宿泊料金に全て含まれています。また、追加でご利用を希望される場合は、1組につき1,500円の追加料金でお楽しみいただけます。




自然の中で心温まる焚火体験をぜひお楽しみください。



「THE GLAMPING PLAZA 伊勢志摩BASE」概要


【公式ウェブサイト】


伊勢志摩BASE：https://gp-plaza.com/iseshima-base/



■住所


三重県志摩市阿児町神明1480-1



■交通アクセス


お車の場合：名古屋市から約2時間、大阪から約3時間


公共交通機関の場合：近畿日本鉄道 鵜方駅より車で7分、無料送迎あり（要予約）



■宿泊価格※季節によって変動いたします。


＜スタンダードドーム＞


4名1室利用時：16,600円～（大人1名）


2名1室利用時：18,800円～（大人1名）


＜デラックスドーム＞


4名1室利用時：18,800円～（大人1名）


2名1室利用時：21,000円～（大人1名）




株式会社プラザクリエイト




会社名　　： 株式会社プラザクリエイト


本社所在地： 東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟27階


代表　　　： 代表取締役社長　新谷 隼人


事業内容　： 写真・映像・通信に関する事業


URL　　　： https://www.plazacreate.co.jp/



プラザクリエイトは、こどもから大人までワクワクでつながれる「みんなの広場」をつくる企画集団として、豊かな人と人のつながりを増やしていきます。



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▶https://www.magapla.com/