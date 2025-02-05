グランピング施設『伊勢志摩BASE』が「いちご狩り体験付きプラン」「学割プラン」の販売をスタート

株式会社プラザホールディングス

写真サービスのパレットプラザなどを展開する株式会社プラザクリエイト（本社：東京都中央区／代表取締役社長：新谷 隼人 以下 プラザクリエイト）が運営する三重県志摩市のグランピング施設「THE GLAMPING PLAZA（ザ・グランピングプラザ）伊勢志摩BASE」にて、「いちご狩り体験付きプラン」と、「学割プラン」の販売を開始したことを2025年2月5日（水 ）に、お知らせします。

伊勢志摩BASE公式サイト https://gp-plaza.com/iseshima-base/

45分間食べ放題！いちご狩りプラン

『伊勢志摩BASE』から車で3分程度の場所に位置する「JA伊勢長沢ファーム」でのいちご狩り体験を開始します。志摩市の特産品「レッドパール」の摘み取りができ、45分間の食べ放題をお楽しみいただけます。温かいビニールハウス内で、気候に左右されずに、いちごを思う存分お召し上がりください。

■実施場所

「JA伊勢長沢ファーム」

〒517-0502三重県志摩市阿児町神明長沢1605-2

■期間

2025年4月25日（金）まで

■体験時間

45分間

■予約方法

公式サイト、リゾートグランピング.com、じゃらんにて「いちご狩りプラン」のご予約をお願いします。

＜公式サイト＞

https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001884&pl=PL00035975(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001884&pl=PL00035975)

＜リゾートグランピング.com＞

https://reserve.489ban.net/client/iseshima-base/0/plan/id/153307/stay?noSearch=1

＜じゃらん＞

https://www.jalan.net/yad308284/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=308284&smlCd=241402&distCd=01&ccnt=yads2(https://www.jalan.net/yad308284/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=308284&smlCd=241402&distCd=01&ccnt=yads2)

■注意事項

・体験希望日の2週間前まで受け付けします。

・10:00-12:00の時間帯と、土・日曜日は特に混雑する場合があるため、ご希望にお答えできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

・火曜日が休園日のため、月曜日チェックインの宿泊を除きます。

・宿泊翌日の9:00-15:00の間でご予約を承りますので、ご希望の時間を備考欄にご記入ください。

・大人、小学生、3歳以上、3歳未満の人数を備考欄にご記入ください。

公式サイトからの予約で20%OFF！「学割プラン」

学生の方限定で、通常の素泊まり料金から、最大で20%割引になるキャンペーンを開始します。公式サイトからの予約は20%OFF、他サイトでは15%割引になるので、最もお得な公式サイトがおすすめです。

■対象者

学生のお客様（予約代表者が学生であれば予約可能）

■期間

2025年4月6日（日）チェックインまで※土曜日チェックインを除く

■料金

公式HP：素泊まり料金から20%OFF（食事料金別途）

https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001884&pl=PL00035740(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001884&pl=PL00035740)

他サイト：素泊まり料金から15%OFF（食事料金別途）

＜リゾートグランピング.com＞

https://reserve.489ban.net/client/iseshima-base/0/plan/id/159495/stay?noSearch=1

＜じゃらん＞

https://www.jalan.net/yad308284/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=308284&smlCd=241402&distCd=01&ccnt=yads2(https://www.jalan.net/yad308284/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=308284&smlCd=241402&distCd=01&ccnt=yads2)

＜楽天トラベル＞

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/189049/5872289

■予約方法

公式サイト、リゾートグランピング.com、じゃらん、楽天トラベルにて「学割プラン」のご予約をお願いします。

■注意事項

・このプランは学生様のみご予約可能です。現地清算時に学生証の確認ができない場合、通常料金をいただきますのでご注意ください。

・他の割引サービス・チケットとの併用はできませんのでご注意ください。

焚火エリアOPEN

アウトドア体験をさらに充実させるため、新たに「焚火エリア」を設置しました。焚火エリアには、計3台の焚火台をご用意しています。

そのうち2台はデラックスドーム宿泊のお客様専用で、プライベートな時間を楽しめます。残りの1台は一般のお客様にも開放しているため、利用をご希望のお客様は、センターハウスにて、お気軽にお申し出ください。

デラックスドーム滞在プランには、焚火用の薪や人気のスモアセット（マシュマロ・クッキー）が宿泊料金に全て含まれています。また、追加でご利用を希望される場合は、1組につき1,500円の追加料金でお楽しみいただけます。

自然の中で心温まる焚火体験をぜひお楽しみください。

「THE GLAMPING PLAZA 伊勢志摩BASE」概要

【公式ウェブサイト】

伊勢志摩BASE：https://gp-plaza.com/iseshima-base/

■住所

三重県志摩市阿児町神明1480-1

■交通アクセス

お車の場合：名古屋市から約2時間、大阪から約3時間

公共交通機関の場合：近畿日本鉄道 鵜方駅より車で7分、無料送迎あり（要予約）

■宿泊価格※季節によって変動いたします。

＜スタンダードドーム＞

4名1室利用時：16,600円～（大人1名）

2名1室利用時：18,800円～（大人1名）

＜デラックスドーム＞

4名1室利用時：18,800円～（大人1名）

2名1室利用時：21,000円～（大人1名）

株式会社プラザクリエイト

会社名 ： 株式会社プラザクリエイト

本社所在地： 東京都中央区晴海一丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟27階

代表 ： 代表取締役社長 新谷 隼人

事業内容 ： 写真・映像・通信に関する事業

URL ： https://www.plazacreate.co.jp/

プラザクリエイトは、こどもから大人までワクワクでつながれる「みんなの広場」をつくる企画集団として、豊かな人と人のつながりを増やしていきます。

オウンドメディアも始めました！

▶https://www.magapla.com/