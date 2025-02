韓国のトップスター、ファン・ジョンミン主演作をCS初放送！特集：24時間　緊迫のサスペンス・アクション

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、韓国のトップスター、ファン・ジョンミンが本人役で主演し、自分を誘拐した凶悪犯集団と決死の対決を繰り広げるサスペンス・アクション『人質 韓国トップスター誘拐事件』のCS初放送に合わせ、3月15日(土)・16日(日)に<特集:24時間 緊迫のサスペンス・アクション>をお届けします。リーアム・ニーソンがFBIの影の凄腕フィクサーを演じたクライム・アクション『ブラックライト』や、ジェイソン・ステイサム、クライヴ・オーウェン、ロバート・デ・ニーロの豪華競演で描いたサスペンス・アクション『キラー・エリート(2011年)』など、怒涛の展開で目が離せない映画計11作品をぜひムービープラスでお楽しみください!

(C) 2021 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & FILMMAKERS R&K & SEM COMPANY. All Rights Reserved.

特集ページはこちら :https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1808

~特集放送作品~

■『人質 韓国トップスター誘拐事件』CS初放送 3/15(土) 20:56~ほか(C) 2021 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & FILMMAKERS R&K & SEM COMPANY. All Rights Reserved.

「ソウルの春」、「国際市場で逢いましょう」など、数々のヒット作を連発している韓国のトップスター、ファン・ジョンミンが自身を演じたサスペンス・アクション。誘拐されたジョンミンが、演技力を武器に命がけの脱出を図る様子を描く。

ある夜、自宅前で何者かに拉致された大物俳優ファン・ジョンミン。パイプ椅子に縛り付けられた状態で意識を取り戻した彼は、自分が身代金目的で誘拐されたことを知る。まるでゲームを楽しむように犯行を行う若者たちは、ソウルを震撼させている猟奇殺人事件の犯人集団だった。

監督・脚本:ピル・カムソン

出演:ファン・ジョンミン/キム・ジェボム/イ・ユミ

(2021年:韓国)

■『沈黙の断崖』3/15(土) 11:15~ほか(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

スティーヴン・セガール製作・主演のサスペンス・アクション。有毒物を不法投棄する巨大企業に戦いを挑んだ環境保護調査官の活躍を描く。

監督:フェリックス・エンリケス・アルカラ

出演:スティーヴン・セガール/マーグ・ヘルゲンバージャー/クリス・クリストファーソン

(1997年:アメリカ)

■『ペイバック』 3/15(土) 13:45~ほか(C) 1998 Icon Distribution, Inc.

メル・ギブソン主演のハードボイルド・アクション。リチャード・スタークの犯罪小説を元に、裏切りに遭いすべてを失った男の復讐を描く。

監督:ブライアン・ヘルゲランド

出演:メル・ギブソン/グレッグ・ヘンリー/マリア・ベロ

(1999年:アメリカ)

■『身代金』3/15(土) 15:45~ほか(C) MCMXCVI Warner Bros. Entertainment Inc. and Touchstone Pictures. All Rights reserved.

1956年の「誘拐」をメル・ギブソン主演でリメイク。一人息子を誘拐した犯人に対し、奇抜な交渉に打って出た父親の姿を描くサスペンス。

監督:ロン・ハワード

出演:メル・ギブソン/レネ・ルッソ/ゲイリー・シニーズ

(1996年:アメリカ)

■『エグゼクティブ・デシジョン』3/15(土) 18:30~ほか(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

カート・ラッセル&スティーヴン・セガール競演の航空アクション。ハイジャック機内で、乗客と首都を守るために奮闘する男たちの姿を描く。

監督:スチュアート・ベアード

出演:カート・ラッセル/スティーヴン・セガール/ハル・ベリー

(1996年:アメリカ)

■『ブラックライト』3/15(土) 22:45~ほか(C)2021 BL Productions LLC; Allplay Legend Corporation

リーアム・ニーソン主演の犯罪アクション。FBIの影の凄腕フィクサーが、FBIの極秘プログラムを巡る陰謀に巻き込まれていく。

監督:マーク・ウィリアムズ

出演:リーアム・ニーソン/エイダン・クイン/エミー・レイヴァー・ランプマン

(2021年:オーストラリア)

■『サバイバー(2015年)』3/15(土) 24:45~ほか(C) 2015 SURVIVOR PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演のサスペンス・アクション。テロリストの汚名を着せられた女性外交官が、米国最大の危機に1人で立ち向かう姿を描く。

監督:ジェームズ・マクティーグ

出演:ミラ・ジョヴォヴィッチ/ピアース・ブロスナン/ディラン・マクダーモット

(2015年:アメリカ・イギリス)

■『デビル(1997年)』3/15(土) 26:30~ほか(C) 1997 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

ハリソン・フォード&ブラッド・ピットの2大スター競演。IRAの闘士とアイリッシュ系米国人警官の運命的な対決を描くサスペンス・ドラマ。

監督:アラン・J・パクラ

出演:ハリソン・フォード/ブラッド・ピット/ルーベン・ブレイデス

(1997年:アメリカ)

■『ザ・シークレット・サービス』3/16(日) 4:30~ほか(C) 1993 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

クリント・イーストウッド主演。大統領を狙う暗殺者と戦うベテラン・シークレット・サービスの姿を描くサスペンス・アクション。

監督:ウォルフガング・ペーターゼン

出演:クリント・イーストウッド/ジョン・マルコヴィッチ/レネ・ルッソ

(1993年:アメリカ)

■『キラー・エリート(2011年)』3/16(日) 6:45~ほか(C)2011 Omnilab Media Pty.Ltd.

ジェイソン・ステイサム、ロバート・デ・ニーロ競演のサスペンス・アクション。引退した殺し屋が、元相棒を救出するために危険なミッションに挑む!

監督:ゲイリー・マッケンドリー

出演:ジェイソン・ステイサム/ロバート・デ・ニーロ/クライヴ・オーウェン

(2011年:オーストラリア)

■『アサシン/暗・殺・者』3/16(日) 9:30~ほか(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

リュック・ベッソン監督作「ニキータ」のハリウッド版リメイク。死刑囚から秘密工作員となったヒロインの運命を描くサスペンス・アクション。

監督:ジョン・バダム

出演:ブリジット・フォンダ/ガブリエル・バーン/ダーモット・マルロニー

(1993年:アメリカ)

ムービープラスとは

今年開局36年目を迎える日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送! J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー!、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

公式サイトはこちら :https://www.movieplus.jp/ご視聴方法はこちら :https://www.movieplus.jp/howto/