もうすぐ2/9（肉の日）！栃木・奥日光のホテルが お肉無料アップグレードプラン販売開始｜～2025年3月31日まで

株式会社リロバケーションズご夕食

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「奥日光ホテル四季彩（所在地：〒321-1661 栃木県日光市中宮祠2485番地）」は、2月9日（肉の日）に因み、お客様にお得にお肉を愉しんでいただけるプランを2025年3月31日まで期間限定で販売いたします。

奥日光ホテル四季彩公式サイト：https://www.hotel-shikisai.co.jp/(https://www.hotel-shikisai.co.jp/)

お肉無料アップグレードプラン：https://x.gd/dIWZW(https://x.gd/dIWZW)

奥日光ホテル四季彩は日光国立公園の森の中に佇む温泉旅館です。当館は日光の旬を取り入れたお料理や景色、季節で変化する乳白色の温泉にゆったりとした間取りの客室など、日本の四季を感じながら滞在をお愉しみいただけます。

この度販売のお肉無料アップグレードプランは、ライト会席のメイン料理である陶板焼きのお肉が通常は豚肉のところ、期間限定で牛肉をご用意いたします。リーズナブルでありながらメイン料理にこだわりたい方やお食事の量は控えめにし、お酒を愉しまれたい方にもおすすめです。

お得なグルメや時期によっては雪見温泉を堪能できる日光の冬旅をぜひ愉しんでみてはいかがでしょうか。

ご夕食露天風呂

お肉無料アップグレードプラン

プラン名： 【お肉無料アップグレード】基本プラン同額でお肉の陶板焼きを牛肉に変更！＜▼ライト会席＞

価格：13,200円～（2名利用時の1名様料金・税込）

予約・詳細：https://x.gd/dIWZW

客室レストランラウンジ

「奥日光ホテル四季彩」施設概要

客室

・趣とゆとりの空間が広がる＜客室＞

客室は全36室。露天風呂付客室や掘りごたつ付和室など全6タイプをご用意。

ご夕食

・地産地消にこだわる＜お食事＞

自然豊かな地の食材を活かし、一品一品の手作りと出汁にこだわった郷土料理をお愉しみいただけます。

露天風呂

・天然硫黄泉の効能豊かな＜温泉＞

まるで絵画の中に迷い込んだような自然の中で、硫黄の香りと乳白色の美肌温泉をご堪能いただけます。

ラウンジ

・日光国立公園の自然を望む＜ラウンジ＞

暖炉の前で豊かな自然を眺めながら、種類豊富なドリンクとともにお寛ぎいただけます。

※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

奥日光ホテル四季彩｜概要

住所：〒321-1661 栃木県日光市中宮祠2485番地

TEL：0570-022-251 客室数：36室

主な館内設備：大浴場、ダイニング、ラウンジ、宴会場

アクセス：（公共交通機関） 東武日光駅より東武バス45分 ※バス停より送迎有（要予約）

（お車）日光道清滝インター出口より国道121号で約30分

公式サイト：https://www.hotel-shikisai.co.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/hotel_shikisai/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dtecSpjkhwo ]

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館サイト。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」などをはじめとした、個性的なホテル・旅館を全国約40か所で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式X：https://twitter.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業

/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

クリエイティブデザインユニット

メディアソリューショングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/