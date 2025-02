株式会社aix、日韓市場をターゲットにしたブランド戦略を強化する革新的なSNS＆インフルエンサーマーケティングサービス「Never Snooze」をローンチ

株式会社aix

日本及び韓国市場でのマーケティング専門知識を基に、ブランドのSNS影響力を最大化することを目指すaixは、新サービス「NEVER SNOOZE(ネバースヌーズ)」のサービスを開始いたしました。

| NEVER SNOOZEについて

このプログラムは、Megaphone(メガホン)、Microphone(マイクロホン)、Smartphone(スマートフォン)の三つの戦略的要素で構成されており、各ブランドが市場へのアクセスとコミュニケーションを効果的に行えるように設計されています。

◼︎Megaphone(メガホン):大規模インフルエンサーを通じてブランド認知度を向上

NEVER SNOOZEのメガホンサービスは、大規模インフルエンサーを利用してブランドの認知度と信頼性を高めます。

リストアップされたインフルエンサーは、aixの独自のエンゲージメントレート算出方法と詳細なジャンル分析を通じて、ブランドとの相性を最大化します。また、日本の人気Vtuberとのコラボレーションを通じて、ブランド認知度をさらに拡大することが可能です。

メガホンとマイクロを組み合わせることで、より効果的なプロモーションが実現できます。

◼︎Microphone(マイクロホン):小規模インフルエンサーを結集し、大きな影響力を生み出す

100名以上のナノ及びマイクロインフルエンサーが集まるNEVER SNOOZEのマイクロホンサービスは、ブランドやサービスに関する情報を広範囲に拡散します。

これにより、ブランドやサービスが日本でのトレンドとなるようにする「Xバズトレンド」機能も提供され、爆発的なリーチとエンゲージメントを引き出します。

◼︎Smartphone(スマートフォン):直接的なコミュニケーションで顧客ロイヤルティ向上

スマートフォンサービスは、クライアントの公式X(Twitter)およびInstagramアカウント運営をサポートし、ユーザーとの日常的なコミュニケーションを管理します。

これにより、ブランドの一貫性を保ちつつ、魅力的なコミュニケーションを維持し、顧客の信頼とロイヤルティを高めることができます。

| NEVER SNOOZEサービス開始記念プロモーション

aixではNEVER SNOOZEのサービス開始を記念して、新規顧客を対象に初回取引で利用総額の20%を割引する特別プロモーションを実施します。

本キャンペーンは 2月5日から3月7日までの期間限定 となります。



NEVER SNOOZEについて詳しく知りたい方は、紹介資料を下記のリンクにて確認できますのでご確認ください。

さらに詳しい情報やサービスの申し込みについては、mkt@aixinc.io まで直接お問い合わせください。

| aixについて

紹介資料を確認 :https://mailchi.mp/aixinc/never-snooze-ja

株式会社aix は、日本および韓国市場において革新的かつ効果的なマーケティングソリューションを提供するリーディングカンパニーです。

昨年はBusiness of Apps・App Promotion Summitが主催する世界最大のグローバルアプリビジネスアワード「App Growth Awards 2024」の<Social & Influencer Campaign>および<App Marketer of the Year>2部門のファイナリストにノミネートされ、最先端のソーシャルメディア戦略とインフルエンサーマーケティングを駆使し、世界中のブランドがターゲットオーディエンスと深くつながり、持続的な影響力を生み出せるよう支援しています。