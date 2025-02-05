月刊コミックフラッパー3月号が2025年2月5日（水）に発売！ 表紙は『リコリス・リコイル』!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年2月5日（水）に『月刊コミックフラッパー 2025年3月号』を発売いたします。
◆表紙＆巻頭カラー！ 特別付録もついてくる!!
『リコリス・リコイル』
作画：備前やすのり
原作：Spider Lily
ミカの口から語られる千束の過去。
吉松とミカが交わした盟約とは──？
待望の最新コミックス第6巻、2025年2月21日（金）発売!!
『リコリス・リコイル 6』
作画：備前やすのり
原作：Spider Lily
定価：748円（本体680円＋税）
発売日：2025年2月21日（金）
判型：B6判
商品形態：コミック
ページ数：164ページ
ISBN：978-4-04-684497-2
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000434/)
フラッパー3月号特別付録は、備前やすのり先生描き下ろしのコミックス第6巻掛け替えカバー！
※付録は紙版のみにつき、電子版にはつきません。
◆センターカラー！
『盾の勇者の成り上がり』
著者：藍屋球
原作：アネコユサギ
キャラクター原案：弥南せいら
盗賊討伐のために森へ入った尚文たちだったが、
元康と錬が戦っているところに遭遇して――。
勇者たちを更生することができるのか!?
コミックス第27巻、2025年2月21日（金）発売！
カースが発動した剣の勇者と一騎討ち!?
『盾の勇者の成り上がり 27』
著者：藍屋球
原作：アネコユサギ
キャラクター原案：弥南せいら
定価：748円（本体680円＋税）
発売日：2025年2月21日（金）
判型：B6判
商品形態：コミック
ページ数：164ページ
ISBN：978-4-04-684489-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000425/)
◆センターカラー！
『無職転生～異世界行ったら本気だす～』
著者：フジカワユカ
原作：理不尽な孫の手
キャラクター原案：シロタカ
ついに転移迷宮の最深部にたどり着いたルーデウスたち。
そして閉じ込められたゼニスの姿を見たパウロが……!!
転移迷宮編、クライマックスへ――。
コミックス第22巻、2025年3月22日（土）発売！
転移迷宮に取り残されたロキシーを救え!!
◆書誌情報
『月刊コミックフラッパー 2025年3月号』
発売日：2025年2月5日（水）
定価：550円（本体500円＋税）
判型：B5変形判
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322402001315/)
◆関連情報
コミックフラッパー公式ホームページ：https://comic-flapper.com/
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