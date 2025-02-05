月刊コミックフラッパー3月号が2025年2月5日（水）に発売！　表紙は『リコリス・リコイル』!!

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年2月5日（水）に『月刊コミックフラッパー　2025年3月号』を発売いたします。




◆表紙＆巻頭カラー！ 特別付録もついてくる!!


『リコリス・リコイル』


作画：備前やすのり


原作：Spider Lily




ミカの口から語られる千束の過去。


吉松とミカが交わした盟約とは──？



待望の最新コミックス第6巻、2025年2月21日（金）発売!!



『リコリス・リコイル　6』


作画：備前やすのり


原作：Spider Lily


定価：748円（本体680円＋税）


発売日：2025年2月21日（金）


判型：B6判


商品形態：コミック


ページ数：164ページ


ISBN：978-4-04-684497-2


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000434/)






フラッパー3月号特別付録は、備前やすのり先生描き下ろしのコミックス第6巻掛け替えカバー！



※付録は紙版のみにつき、電子版にはつきません。





◆センターカラー！


『盾の勇者の成り上がり』


著者：藍屋球


原作：アネコユサギ


キャラクター原案：弥南せいら




盗賊討伐のために森へ入った尚文たちだったが、


元康と錬が戦っているところに遭遇して――。


勇者たちを更生することができるのか!?



コミックス第27巻、2025年2月21日（金）発売！


カースが発動した剣の勇者と一騎討ち!?



『盾の勇者の成り上がり　27』


著者：藍屋球


原作：アネコユサギ


キャラクター原案：弥南せいら


定価：748円（本体680円＋税）


発売日：2025年2月21日（金）


判型：B6判


商品形態：コミック


ページ数：164ページ


ISBN：978-4-04-684489-7


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000425/)





◆センターカラー！


『無職転生～異世界行ったら本気だす～』


著者：フジカワユカ


原作：理不尽な孫の手


キャラクター原案：シロタカ




ついに転移迷宮の最深部にたどり着いたルーデウスたち。


そして閉じ込められたゼニスの姿を見たパウロが……!!


転移迷宮編、クライマックスへ――。



コミックス第22巻、2025年3月22日（土）発売！


転移迷宮に取り残されたロキシーを救え!!



◆書誌情報


『月刊コミックフラッパー　2025年3月号』


発売日：2025年2月5日（水）


定価：550円（本体500円＋税）


判型：B5変形判


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322402001315/)



◆関連情報


コミックフラッパー公式ホームページ：https://comic-flapper.com/


コミックフラッパー公式X：https://x.com/comic__flapper


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