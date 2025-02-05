ラクスル、2025年2月12日より「麻布台ヒルズ 森JPタワー」へ本社移転

写真拡大 (全5枚)

ラクスル株式会社

ラクスル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 グループCEO：永見世央、以下当社）は、2025年2月12日に「麻布台ヒルズ 森JPタワー」へ本社移転することをお知らせいたします。




■本社移転概要


移転対象会社（グループ会社を含む）：


・ ラクスル株式会社


・ ノバセル株式会社


・ ラクスルバンク株式会社


・ ジョーシス株式会社



営業開始日：


2025年2月12日（水）



住所：


〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階


※ジョーシス株式会社は、同ビル 23階



電話・FAX番号：


電話番号（代表） 03-6632-9048 ／ FAX番号 050-3606-0419


※今回の本社移転にともなう電話・FAX番号の変更はございません



アクセス：


・ 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」（地下通路直結）徒歩約6分


・ 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩約7分



なお、移転準備にともない、移転対象企業の現本社（東京都品川区上大崎2丁目24‐9アイケイビル1階・5階）は2025年1月31日(金)をもって営業を終了しております。



■ 新本社 イベント・執務エリア








■関連リリース


2023年12月14日配信


「ラクスル、2025年に『麻布台ヒルズ 森JPタワー』へ本社を移転」


https://corp.raksul.com/news/press/231214_corp_raksul-office/




RAKSULグループ 会社概要


当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造の変革に挑戦しています。「EC/Marketplaceによる取引の効率化」、「ソフトウェア（SaaS）による業務の効率化」、「それらに基づく付加価値サービス」の3つを統合したバーティカルプラットフォームの構築・提供を通し、中小企業の事業運営を支援することで、日本経済の発展を目指します。



名称：ラクスル株式会社


所在地：東京都品川区上大崎二丁目 24 番9号


代表取締役社長　グループCEO：永見 世央


設立年月日：2009年9月1日


コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/


運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/


お問合せ：https://corp.raksul.com/contact/