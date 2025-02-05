ラクスル、2025年2月12日より「麻布台ヒルズ 森JPタワー」へ本社移転
ラクスル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 グループCEO：永見世央、以下当社）は、2025年2月12日に「麻布台ヒルズ 森JPタワー」へ本社移転することをお知らせいたします。
■本社移転概要
移転対象会社（グループ会社を含む）：
・ ラクスル株式会社
・ ノバセル株式会社
・ ラクスルバンク株式会社
・ ジョーシス株式会社
営業開始日：
2025年2月12日（水）
住所：
〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階
※ジョーシス株式会社は、同ビル 23階
電話・FAX番号：
電話番号（代表） 03-6632-9048 ／ FAX番号 050-3606-0419
※今回の本社移転にともなう電話・FAX番号の変更はございません
アクセス：
・ 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」（地下通路直結）徒歩約6分
・ 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩約7分
なお、移転準備にともない、移転対象企業の現本社（東京都品川区上大崎2丁目24‐9アイケイビル1階・5階）は2025年1月31日(金)をもって営業を終了しております。
■ 新本社 イベント・執務エリア
■関連リリース
2023年12月14日配信
「ラクスル、2025年に『麻布台ヒルズ 森JPタワー』へ本社を移転」
https://corp.raksul.com/news/press/231214_corp_raksul-office/
RAKSULグループ 会社概要
当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、デジタル化が進んでいない伝統的な産業にインターネットを持ち込み、産業構造の変革に挑戦しています。「EC/Marketplaceによる取引の効率化」、「ソフトウェア（SaaS）による業務の効率化」、「それらに基づく付加価値サービス」の3つを統合したバーティカルプラットフォームの構築・提供を通し、中小企業の事業運営を支援することで、日本経済の発展を目指します。
名称：ラクスル株式会社
所在地：東京都品川区上大崎二丁目 24 番9号
代表取締役社長 グループCEO：永見 世央
設立年月日：2009年9月1日
コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/
運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/
お問合せ：https://corp.raksul.com/contact/