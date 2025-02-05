ニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」が、 ニュウマン新宿にて2/7～9まで開催される『2025SS OPENING DAYS』に参加！注目の新2ブランドが先行発売

NOSE SHOP株式会社NOSE SHOP

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、日本初のニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、ニュウマン新宿で2月7日（金）～2月9日（日）に開催される『2025SS OPENING DAYS』に参加いたします。

イベント開催にあわせて、ニュウマン新宿 2Fに店舗を構えるNOSE SHOPの第1号店「NOSE SHOP 新宿」では、新2ブランドを先行発売。注目のニッチフレグランスブランド「Escentric Molecules（エセントリック モレキュールズ）」、「Arquiste（アーキスト）」をNOSE SHOP 新宿限定で展開いたします。

その他、常設ラインアップの新進気鋭なニッチフレグランスとともに特別な3日間をお届けいたします。

［イベント概要］

『ニュウマン新宿 2025SS OPENING DAYS』 NOSE SHOP 新宿 新ブランド先行発売

期間｜2025年2月7日（金）～2月9日（日）

場所｜NOSE SHOP 新宿

住所｜〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿 2F （JR 新宿駅 直結 ほか）

※新2ブランドはイベント終了後も、NOSE SHOP 新宿で継続発売を予定しております。

※新2ブランドの本格上陸は2月下旬を予定しております。

NOSE SHOPで今後取扱予定の新2ブランドが先行発売！

『2025SS OPENING DAYS』にあわせて先行発売となるのは、「Escentric Molecules（エセントリック モレキュールズ）」、「Arquiste（アーキスト）」。新2ブランド総勢18のアイテムが登場いたします。

Escentric Molecules「Escentric Molecules（エセントリック モレキュールズ）」

「Escentric Molecules（エセントリック モレキュールズ）」は、2006年にイギリスで調香師のゲザ・ショーエンによって設立されたニッチフレグランスブランド。互いに補填し合いながら、それぞれの良さを引き出すペアとして二つの香りを同時展開するスタイルが特徴。一つは伝統的な「複数香料のブレンド」、そしてもう一つは「合成香料一種類のみ」という革新的な香水で業界に大きな衝撃を与えました。合成香料「イソイースーパー」のみで構成された「モレキュール01」は、リリース当時から今に至るまで世界中で賛否を巻き起こしながらも熱狂的な人気を誇るアイテムです。

Arquiste「Arquiste（アーキスト）」

「Arquiste（アーキスト）」は、建築家として歴史保存を専門とするカルロス・フーバーによってアメリカで設立されたフレグランスブランド。建築的アプローチで香水を構築し、各フレグランスは、「香りの復元」という概念のもと、緻密な歴史調査に基づき、特定の時代と場所を香りで再現することが特徴です。建築のように、トップノートを装飾、ミドルノートを構造、ベースノートを土台として、過去の1つの瞬間を立体的に組み上げます。世界最大手の香料メーカーに所属する超一流の調香師たちと香りを生み出しています。

［NOSE SHOP 新宿 取扱ラインアップ］

・Escentric Molecules｜エセントリック モレキュールズ ★

・Arquiste｜アーキスト ★

・Abel｜アベル

・Anthologie｜アンソロジー

・Bastille｜バスティーユ

・Bdk Parfums｜ビーディーケーパルファム

・Beaufort｜ボーフォート

・D.S. & Durga｜ディーエス＆ダーガ

・Diffar｜ディファー

・Eight & Bob｜エイトアンドボブ

・Essential Parfums｜エッセンシャル パルファン

・Etat Libre d’Orange｜エタ リーブル ド オランジェ

・Extrait de musique｜エキストレドミュージック

・Frassai｜フラッサイ

・Fugazzi｜フガッジ

・Goldfield & Banks｜ゴールドフィールド アンド バンクス

・Heretic Parfum｜ヘレティック パルファム

・Jeroboam｜ジェロボーム

・Kerzon｜ケルゾン

・L'Orchestre Parfum｜オーケストラ パルファム

・Laboratorio Olfattivo｜ラボラトリオ オルファティーボ

・Liquides Imaginaires｜リキッドイマジネール

・Maison Matine｜メゾン マティン

・Maison Louis Marie｜メゾン ルイ マリー

・Maya Njie｜マイヤ エンジャイ

・Nasomatto｜ナーゾマット

・Nebbia｜ネビア

・Nicolai｜ニコライ

・Nishane｜ニシャネ

・Orto Parisi｜オルト パリージ

・Perris Monte Carlo｜ペリス モンテカルロ

・Pierre Guillaume｜ピエールギョーム

・Roos & Roos｜ロス アンド ロス

・Step Aboard｜ステップ アボード

・Thoo｜トゥー

・Travalo｜トラヴァーロ

・Unum｜ウナム

・Zoologist｜ズーロジスト

・27 87｜トゥエンティセブン エイティセブン 他

★…NOSE SHOP 先行発売ブランド

※取り扱いブランドは一部アイテムでのセレクトの場合もございます。

ニュウマン新宿 2025SS OPENING DAYS

「Once Upon a Happening なにかが起きる3日間」がテーマのイベント。 おとぎ話のなかに迷い込むような3日間だけの特別なポップアップストアや 「OPENING DAYS」でしか味わえないスペシャルな体験を提供。 ニュウマン新宿の各ショップでは、限定商品の販売・先行受注会・POPUPやワーク ショップなど特別なイベントを多数ご用意しています。

［イベント概要］

ニュウマン新宿 2025SS OPENING DAYS

期間｜2025年2月7日（金）～2月9日（日）

場所｜ニュウマン新宿

住所｜〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 NEWoMan新宿（JR 新宿駅 直結 ほか）

※詳細は館公式HPをご確認ください。

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に12店舗を展開しています。

高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。

名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

［店舗一覧］

NOSE SHOP 新宿

東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿 2F TEL 03-5357-7707

NOSE SHOP 渋谷

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6427-3350

NOSE SHOP 池袋

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2F TEL 03-6903-1500

NOSE SHOP 麻布台

東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ タワープラザ 2F TEL 03-6277-6320

NOSE SHOP 有楽町

東京都千代田区有楽町2丁目5-1 ルミネ有楽町ルミネ1 3F TEL 03-6810-0400

NOSE SHOP 銀座

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 1F TEL 03-6263-2007

NOSE SHOP 横浜

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 3F TEL 045-534-5454

NOSE SHOP 名古屋

愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F TEL 052-566-6402

NOSE SHOP 大阪

大阪府大阪市北区梅田3-1-3西館 ルクア イーレ 4F TEL 06-4300-7113

NOSE SHOP 神戸

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281

NOSE SHOP 札幌

北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌パルコ1F TEL 011-590-4822

NOSE SHOP 福岡

福岡県福岡市中央区天神2丁目5番35号 岩田屋本店 新館 1F TEL 092-600-1887

NOSE SHOP オンラインストア

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