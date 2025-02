通信における体験価値の向上へ　申し込みから開通までのフローを一新した新プラン「NURO 光 One」を提供開始

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、高速光回線サービス「NURO 光」において、通信を通したお客さまの体験価値向上を目指した取り組みの一環として、戸建て向け新プラン「NURO 光 One」を2月5日から提供開始します。

新プランでは、申し込みから開通までのフローを一新し、必要な手続きがアプリで完結、開通工事が1回に集約されます。月額料金は、上り/下り最大10Gbps(*1)の「NURO 光 One 10ギガ」が6,050円、下り最大2Gbps(*2)の「NURO 光 One 2ギガ」が5,500円で、ソニー製のルーター一体型ONUを標準付帯します。どちらも契約期間や契約解除料はありません。

【プランの特長】

1.開通までの手続きがアプリで完結

「NURO 光 アプリ」から工事日の予約や、開通までに必要な対応をリストで確認することができます。手続きとコミュニケーションをアプリに集約することで、必要な手続きがアプリで完結するため、迷わずに進められます。

「NURO 光 アプリ」の画面(イメージ)



2.回線品質はそのままで、工事回数を1回に

お客さまの利便性向上のため、 申し込みから開通までのフローを見直し、これまでの品質を維持しながら工事回数を2回から1回に集約しました。

「NURO 光」は、高速通信を実現するために、宅内と屋外の開通工事を通じて、独自の光ファイバーアクセス網でサービスを提供しています。新プランでは、よりスムーズに「NURO 光」の利用を開始できます。

3.ソニー製のルーター一体型ONUを標準付帯

本プランを申し込んだすべてのお客さまに、ソニー製のルーター一体型ONUを提供します。

昨年から集合住宅向けプラン「NURO 光(マンション)」でも本機器の提供を始め、好評を得ています。本プランで戸建てのお客さまにも標準付帯します。

4.契約期間・契約解除料なし

契約期間や契約解除料がないため、安心して利用できます。

「NURO 光」は、申し込みから開通後までの利用体験や、「NURO 光」の回線を利用することによって出会うあらゆる感動体験の価値を高める、お客さまの通信体験の向上に努めています。ゲームや音楽、映画をはじめとしたエンタテインメントが技術によって進化していくなか、今後もソニーグループの通信サービスとして、インターネットを介したより豊かな体験の提供を目指し、サービスを拡充してまいります。

「NURO 光 One」概要

- 提供開始日

2025年2月5日(水)

- 提供価格・NURO 光 One 10ギガ: 月額基本料金6,050円(契約期間なし)・NURO 光 One 2ギガ : 月額基本料金5,500円(契約期間なし)

いずれも戸建てのみの提供です。

さらに、基本工事費49,500円の割賦と同等額を月額基本料金から割引きする特典なども適用します。

※特典は予告なく変更・終了する場合があります。

※別途、契約事務手数料や基本工事費等の諸経費が発生します。

※プランの詳細は下記ページを参照ください。

https://www.nuro.jp/hikari/one/

- 受付窓口

公式サイト

https://www.nuro.jp/hikari/one/

<キャンペーン>

「NURO 光 One」の提供開始に伴い、期間限定で下記のキャンペーンを実施します。

- 割引きキャンペーン・期間:2025年2月5日~2月9日・公式サイトから新規で申し込んだ方を対象に、「NURO 光 One 10ギガ」の月額料金が12か月間1,100円割引き、および「NURO 光 One 2ギガ」が12か月間550円割引きになります。- キャッシュバックキャンペーン・期間:2025年2月10日~2月16日・公式サイトから新規で申し込んだ方を対象に、「NURO 光 One 10ギガ」では20,000円、および「NURO 光 One 2ギガ」では15,000円を利用開始から11か月後にキャッシュバックします。

※ キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

※ キャンペーンの併用はできません。

※ 詳細は公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/hikari/one/

<「NURO 光 10ギガ」のサービス提供エリア>

北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

<「NURO 光 2ギガ」のサービス提供エリア>

北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

※詳細は公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/hikari/

(*1)

・「10Gbps」という通信速度は、ネットワークから宅内終端装置へ提供する技術規格上の最大速度です。

・端末機器1台における技術規格上利用可能な最大通信速度は、有線接続(10GBASE-Tポート利用)時で概ね10Gbps、無線接続時で概ね4.8Gbpsです。

・速度は、お客さまのご利用環境(接続するLANケーブル・HUB等の性能および端末機器の仕様等)や回線混雑状況等により、低下する場合があります。

(*2)

・「2Gbps」という通信速度は、ネットワークから宅内終端装置へ提供する技術規格上の下りの最大速度です。

・端末機器1台における技術規格上利用可能な下りの最大通信速度は、有線接続(2.5GBASE-Tポート利用)時で概ね2Gbps、無線接続時で概ね2Gbpsです。

・速度は、お客さまのご利用環境(接続するLANケーブル・HUB等の性能および端末機器の仕様等)や回線混雑状況等により、低下する場合があります。

※記載の金額は税込金額です。

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※こちらに記載されている情報は、発表日現在のものです。検索日と情報が異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

