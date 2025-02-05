³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯¡¢¥¹¥È¥¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖArmo¡×¤òºë¶Ì¡¦·²ÇÏ¤Î10Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÆ³Æþ¤ò³ÈÂç
³ô¼°²ñ¼ÒMUSE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§³ÞÃÖÂÙ¹§¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¥¹¥È¥¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ½ÉÊÈÇ¥â¥Ç¥ë¡ÖArmo One¡Ê¥¢¥ë¥â¥ï¥ó¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖArmo¡×¡Ë¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶Åç°ìÀ¿¡Ë¤Îºë¶Ì¸©µÚ¤Ó·²ÇÏ¸©¤Î10Å¹ÊÞ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¸©Æâ¤ÎÏÂ¸÷À¾ÂçÏÂÅ¹¤ª¤è¤ÓËÌºä¸ÍÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2024Ç¯6·î¤«¤é³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ë8Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2025Ç¯2·î°Ê¹ß±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖArmo¡×¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈÅ¹Æâ¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ÈÇä¤ê¾ì¤Î³èÀ²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£³ÈÄ¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ½Ð¤·¤äÇä¤ê¾ì²èÁü¤Î¼ý½¸¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¶ÈÌ³¤ò1Âæ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖArmo¡×¤¬¼ý½¸¤·¤¿Çä¤ê¾ì¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖEureka Platform¡×¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤ä¥áー¥«ー¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾¦ÉÊÃª¤Î²èÁü¤ä·çÉÊ¡¢Ãª³ä¤ÎÐªÎ¥¤Ê¤É¤Î²òÀÏ·ë²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤äºÇÅ¬¤ÊÃª³ä¤ê¤ÎºîÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÉÊ½Ð¤·¤ÎºÇÂç30¡ó¤Î¹©¿ô¤¬ºï¸º¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥æー¥¹¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ5ÇÜÄøÅÙ¤ÎROI¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ±¿ÍÑ¤Î»öÎãÆ°²è(https://youtu.be/ibzeWMgQPXs?feature=shared)
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯¡¡¼èÄùÌò ¥·¥¹¥Æ¥à²þ³×ÉôÄ¹ ¸¶ÅÄÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö2023Ç¯£¶·î¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖArmo¡×¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡¢¾®Çä¶È¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÉÊ½Ð¤·¤ä¾¦ÉÊÈÂÁ÷¶ÈÌ³¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢º£¸å²ÃÂ®¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤äÄÂ¶â¾å¾º¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¡¢Çä¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯6·î¤Ë2Å¹ÊÞ¤òÁªÄê¤·¡¢±¿ÍÑ¸¡¾Ú¤È²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤ËÅ¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢Åö½é²æ¡¹¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤ò10Å¹ÊÞ¡Ê¼¡¥Úー¥¸µºÜ¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¿åÊ¿Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¼ç¤ËÉÊ½Ð¤·¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÇä¾ì¤ÎÃª²èÁü²Ä»ë²½¤äÈÎÂ¥¶ÈÌ³¤Ê¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤Ç¤Î³èÍÑ¤òMUSE¼Ò¤È°ì½ï¤Ë¸¡Æ¤¡¢¹½ÃÛ¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£³ÈÂçÆ³Æþ¤¹¤ë10Å¹ÊÞ
Å¹Ì¾¡§ ËÌºä¸ÍÅ¹(·ÑÂ³)
½»½ê¡§ ºë¶Ì¸©ºä¸Í»ÔËö¹Ä®20ÈÖÃÏ2
Å¹Ì¾¡§ ÏÂ¸÷À¾ÂçÏÂÅ¹(·ÑÂ³)
½»½ê¡§ ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»ÔÀ¾ÂçÏÂÃÄÃÏ4ÈÖ1¹æ
Å¹Ì¾¡§ ¤¹¤Í¤ª¤êÅ¹
½»½ê¡§ ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»ÔÂç»úµÓÀÞ1513-1
Å¹Ì¾¡§ Æî¸ÅÃ«Å¹
½»½ê¡§ ºë¶Ì¸©Àî±Û»ÔÂç»úÊÂÌÚ264-1
Å¹Ì¾¡§ Àî±ÛÅìÅÄÄ®Å¹
½»½ê¡§ ºë¶Ì¸©Àî±Û»ÔÅìÅÄÄ®4-26
Å¹Ì¾¡§ Åì¾¾»³¿·¶¿Å¹
½»½ê¡§ ºë¶Ì¸©Åì¾¾»³»Ô¿·¶¿49ÈÖ1
Å¹Ì¾¡§ Àî±Û¾®ÀçÇÈÅ¹
½»½ê¡§ ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¾®ÀçÇÈÄ®3ÃúÌÜ16ÈÖÃÏ3
]Å¹Ì¾¡§ ºä¸ÍÀÐ°æÅ¹
½»½ê¡§ ºë¶Ì¸©ºä¸Í»ÔÀÐ°æ2705-3
Å¹Ì¾¡§ Äá¥öµÖÅ¹
½»½ê¡§ ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»ÔÂç»úÄá¥öµÖ276ÈÖÃÏ1
Å¹Ì¾¡§ ¥¯¥ë¥ÙÎµÉñÅ¹
½»½ê¡§ ·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»ÔÎµÉñÄ®5002
¢£ºÎÍÑ¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆÃ¤Ë»ö¶È³«È¯µÚ¤Ó¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡¢¤Ê¤É¤Î¿¦¼ï¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://open.talentio.com/r/1/c/muse/homes/4049
³ô¼°²ñ¼ÒMUSE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒMUSE¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÇÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»È¤¦¡Ö¿Í¡×¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î¿Í´Ö¤ÎÎÏ¡ÊÁÏÂ¤À¡¢¤Ò¤é¤á¤¡¢Í¥¤·¤µ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¾Ê¿Í²½¤ä¿Í·ïÈñºï¸º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë+¦Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMUSE
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶»°ÃúÌÜ6-18
Åìµþ·úÊªµþ¶¶¥Ó¥ë4F xBridge-KyobashiÆâ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§³ÞÃÖÂÙ¹§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¾®ÇäÅ¹ÊÞ¸þ¤±¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯µÚ¤ÓÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ 2022Ç¯4·î
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.muse-gr.com/
À½ÉÊ¾Ò²ðÆ°²è¡§https://youtu.be/PffXiMDTzl0?feature=shared