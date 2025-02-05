『TIGER & BUNNY』のトレーディング場面写イラストカード3枚セット、アクリルホテルキーホルダーの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『TIGER & BUNNY』の商品2種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『TIGER & BUNNY』の商品の受注を1月30日 (木)より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/388?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/388?utm_source=press)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング場面写イラストカード3枚セット
鏑木・T・虎徹（ワイルドタイガー）、バーナビー・ブルックス Jr.、カリーナ・ライル（ブルーローズ）、アントニオ・ロペス（ロックバイソン）、キース・グッドマン（スカイハイ）、ホァン・パオリン（ドラゴンキッド）、イワン・カレリン（折紙サイクロン）、ネイサン・シーモア（ファイヤーエンブレム）の印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)
種類 ：全30種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼アクリルホテルキーホルダー
『TIGER & BUNNY』の第1話タイトル英字スペル、第25話タイトル英字スペル、ワイルドタイガーとバーナビー・ブルックス Jr.のヒーローマークを、昔ながらのホテルのルームキーをイメージしたアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ： \1,980(税込)
種類 ：全2種（第1話 All’s well that ends well.(終わりよければすべてよし) アクリルホテルキーホルダー、第25話 Eternal Immortality.(永久不滅) アクリルホテルキーホルダー）
サイズ：（約）12.9×1.5cm 厚み：15mm
素材 ：アクリル
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/388?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/388?utm_source=press)
https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact(https://armabianca.com/contact)
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
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