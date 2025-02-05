コーポレートサイトをリニューアルし、会社紹介動画を公開しました

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セフティー電気用品株式会社

セフティー電気用品株式会社 (所在地：神奈川県横浜市港南区、代表取締役：春島 一智)は、ご注文翌日納入が可能な「エクスプレス便」をはじめとする、当社の強みや魅力を伝える紹介動画を、本日2025年2月5日(水)より、コーポレートサイトおよび公式YouTubeにて公開しました。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i7IHwzOAnPM ]



動画制作概要


当社分電盤工場は、2024年6月に新工場への移転を完了しました。当社の強みや製造工程にフォーカスをして、より多くのお客様に分かりやすくお伝えすることを目的としてコーポレートサイトのリニューアルおよび紹介動画を制作しました。製造開始から出荷まで1時間以内の製造工程を公開することで、すでに当社をご存じのお客様にも、改めて当社の魅力を実感していただける内容となっています。



■公開先


　　コーポレートサイト　セフティー電気用品 公式サイト(https://safetydenki.com/)


　　会社紹介動画　　　　公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=i7IHwzOAnPM)


■動画時間　


　　3分00秒


■内容　


　・品質とスピード（当社が誇る製造体制と迅速な対応）


　・独自の強み（他社にはない技術やサービスの特長）


　・エクスプレス便の製造工程（翌日納入を可能にするプロセスの紹介）



　　　　


■会社概要


社名　 ： セフティー電気用品株式会社


代表者 ： 代表取締役　春島 一智


所在地 ： 〒234-0054　神奈川県横浜市港南区港南台8-34-16


設立　 ： 1981年9月25日


URL　 ： https://safetydenki.com/



■事業内容


1.分電盤・配電盤　製造販売


2.電気工事安全用品　製造販売


3.電設資材販売


4.保安整備及び通信連絡に関する機械器具の販売


5.安全衛生並びに公害防止に関する機械器具の販売


6.前各号に附帯する一切の業務




■本件に関するお客様からのお問い合わせ先


セフティー電気用品株式会社　企画統括部 担当：黒崎


TEL ： 045-833-8221


FAX ： 045-833-8223


MAIL： safety@safetydenki.co.jp