コーポレートサイトをリニューアルし、会社紹介動画を公開しました

セフティー電気用品株式会社

セフティー電気用品株式会社 (所在地：神奈川県横浜市港南区、代表取締役：春島 一智)は、ご注文翌日納入が可能な「エクスプレス便」をはじめとする、当社の強みや魅力を伝える紹介動画を、本日2025年2月5日(水)より、コーポレートサイトおよび公式YouTubeにて公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i7IHwzOAnPM ]

動画制作概要

当社分電盤工場は、2024年6月に新工場への移転を完了しました。当社の強みや製造工程にフォーカスをして、より多くのお客様に分かりやすくお伝えすることを目的としてコーポレートサイトのリニューアルおよび紹介動画を制作しました。製造開始から出荷まで1時間以内の製造工程を公開することで、すでに当社をご存じのお客様にも、改めて当社の魅力を実感していただける内容となっています。

■公開先

コーポレートサイト セフティー電気用品 公式サイト(https://safetydenki.com/)

会社紹介動画 公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=i7IHwzOAnPM)

■動画時間

3分00秒

■内容

・品質とスピード（当社が誇る製造体制と迅速な対応）

・独自の強み（他社にはない技術やサービスの特長）

・エクスプレス便の製造工程（翌日納入を可能にするプロセスの紹介）

■会社概要

社名 ： セフティー電気用品株式会社

代表者 ： 代表取締役 春島 一智

所在地 ： 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台8-34-16

設立 ： 1981年9月25日

URL ： https://safetydenki.com/

■事業内容

1.分電盤・配電盤 製造販売

2.電気工事安全用品 製造販売

3.電設資材販売

4.保安整備及び通信連絡に関する機械器具の販売

5.安全衛生並びに公害防止に関する機械器具の販売

6.前各号に附帯する一切の業務

■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

セフティー電気用品株式会社 企画統括部 担当：黒崎

TEL ： 045-833-8221

FAX ： 045-833-8223

MAIL： safety@safetydenki.co.jp