コーポレートサイトをリニューアルし、会社紹介動画を公開しました
セフティー電気用品株式会社 (所在地：神奈川県横浜市港南区、代表取締役：春島 一智)は、ご注文翌日納入が可能な「エクスプレス便」をはじめとする、当社の強みや魅力を伝える紹介動画を、本日2025年2月5日(水)より、コーポレートサイトおよび公式YouTubeにて公開しました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=i7IHwzOAnPM ]
動画制作概要
当社分電盤工場は、2024年6月に新工場への移転を完了しました。当社の強みや製造工程にフォーカスをして、より多くのお客様に分かりやすくお伝えすることを目的としてコーポレートサイトのリニューアルおよび紹介動画を制作しました。製造開始から出荷まで1時間以内の製造工程を公開することで、すでに当社をご存じのお客様にも、改めて当社の魅力を実感していただける内容となっています。
■公開先
コーポレートサイト セフティー電気用品 公式サイト(https://safetydenki.com/)
会社紹介動画 公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/watch?v=i7IHwzOAnPM)
■動画時間
3分00秒
■内容
・品質とスピード（当社が誇る製造体制と迅速な対応）
・独自の強み（他社にはない技術やサービスの特長）
・エクスプレス便の製造工程（翌日納入を可能にするプロセスの紹介）
■会社概要
社名 ： セフティー電気用品株式会社
代表者 ： 代表取締役 春島 一智
所在地 ： 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台8-34-16
設立 ： 1981年9月25日
URL ： https://safetydenki.com/
■事業内容
1.分電盤・配電盤 製造販売
2.電気工事安全用品 製造販売
3.電設資材販売
4.保安整備及び通信連絡に関する機械器具の販売
5.安全衛生並びに公害防止に関する機械器具の販売
6.前各号に附帯する一切の業務
■本件に関するお客様からのお問い合わせ先
セフティー電気用品株式会社 企画統括部 担当：黒崎
TEL ： 045-833-8221
FAX ： 045-833-8223
MAIL： safety@safetydenki.co.jp