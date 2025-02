2/9複業の日に向け「複業/副業の実態調査」を公開！複業経験者の割合が2年で1.4倍に増加、一方で2.5人に1人が「相場が分からない」と回答

株式会社Another works

複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を提供する株式会社Another works(所在地:東京都港区、代表取締役:大林尚朝、以下「当社」)が運営する調査機関「複業総合研究所」では、20代~40代のビジネスパーソン男女を対象に「複業/副業の実態調査」を行いました。

■調査サマリー

・複業経験者の割合が46.7%に到達、2023年比で13.1ポイント増

・月収5万円以上の複業者が全体の46%、新たな収入源として定着

・複業未経験者の76.2%が「賃上げの見込みなし」を理由に複業を検討

・複業を探す時から開始時の課題として、2.5人に1人が「周囲に副業について相談できる人がいなかった」「適正な報酬や待遇の水準が分からなかった」と回答

■調査目的

当社は複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を提供し、リリースから約5年で累計登録者数9万人、導入社数2,000社、自治体数200を突破するなど複業文化の発展に寄与してきました。



令和6年11月にはフリーランスの労働環境を保護する「フリーランス新法」が制定され、今後より正社員からフリーランスへの転身や複業を実施する人の増加が見込まれます。



そこで今回の調査では、複業におけるリアルな実態や足かせとなっている課題等を知るべく、複業/副業の実態調査を実施しました。

■2年前と比較し経験者の割合が1.4倍に増加、約5割が「副業/複業経験あり」と回答

まずは副業/複業経験の有無について調査したところ、「経験あり」と回答したのは46.7%でした。2年前に自社で実施した複業/副業の実態調査※(33.6%)と比べると経験者の割合は約1.4倍に増加しました。

副業/複業経験がある方に対し、実施する目的を聞いたところ「自由に使えるお金を増やすため」が69%、「収入減を分散させ、リスクヘッジするため」33%となりました。そして「スキルアップのため」29.3%「現職ではできないことに挑戦するため」22.4%が続き、キャリアを考える上での選択肢として副業/複業を捉えている方もいました。

■複業の壁は「適正な報酬や待遇の水準が分からない」「相談できる人がいない」



副業/複業経験者に対し現在得ている平均月収額を質問したところ、「1万円以上~5万円未満」が31%と最も多く、続いて「5万円以上10万円未満」が25%、「1万円未満」が23%という結果になりました。総数で見ると、月収5万円以上の複業者は全体の46%に上ることが判明し、新たな収入源として定着していることがわかります。

また副業/複業を探す時から開始時までの期間で苦労したことはあるか質問したところ、2.5人に1人が「周囲に副業について相談できる人がいなかった」「適正な報酬や待遇の水準が分からなかった」と回答しました。複業・副業への関心は着実に高まっているものの、適切な報酬水準の不透明さや相談相手の不在が主な課題となっています。

■2025年新たに複業を始めたい人は約3割、理由は「賃上げの見込みがないから」が約8割



非副業/複業者に対し、実施していない理由を聞いたところ「現職が忙しい」が49%、「自分ができる複業が何か分からない」が27.5%、「まず何から始めたら良いのか分からない」が26%という結果になりました。

また、非副業/複業者の中でも2025年は実施したいと考えていると回答した方は約3割でした。その理由について聞いたところ「賃上げの見込みがないから」が76.2%と最も高い結果となりました。

■まとめ

・2年前と比較し複業者の割合は増加しており、月収5万円以上の複業者が全体の46%と、新たな収入源として定着。

・複業未経験者の中でも2025年新たに複業を始めたい人は約3割と、物価上昇や賃上げといった社会的背景も相まって、複業への関心が着実に高まっていることが分かる。

・複業をする上での課題として、2.5人に1人が「相談相手がいない」「相場が分からない」と回答。

・複業の報酬は過去の経験やスキルなど人によって異なるため、自分の適切な報酬が分からず「スカウトが来たけれども判断できない」「値上げの交渉をしたいけれど提案しにくい」といった潜在的な悩みがあることが読み取れる。

当社のサービス「複業クラウド」では、ご自身の適正な報酬が分からない方のために、プロフィール入力時に単価相場表をご参照いただけます。今後も、誰もが複業を始めやすい環境づくりを推進し、「複業」が当たり前の社会の実現を目指してまいります。

※2023年「複業/副業の実態調査」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000047859.html

■調査概要

調査対象:20代~40代のビジネスパーソン男女

調査方法:インターネットによるアンケート調査

調査実施日:2025年1月11日(土)~1月13日(月)

回答数:N=629

調査内容分析:株式会社Another works

