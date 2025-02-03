直島新美術館 開館日は2025年5月31日に決定
公益財団法人 福武財団（香川県・直島 理事長：福武英明）は、現在本村地区近くの高台において建築工事を進めている直島新美術館（館長：三木あき子 設計：安藤忠雄）の開館日を2025年5月31日(土)に決定しました。
これに伴い、ベネッセアートサイト直島の公式ウェブサイトでは、2025年4月11日(金) 10時からオンラインチケットの販売を開始します。
開館を記念する展覧会では、日本、中国、韓国、インドネシア、タイ、インド、フィリピンなどアジア地域出身の12名/組のアーティストによる、この場所にあわせて構想されたサイト・スペシフィックな新作や代表作をご覧いただきます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/60825/table/6_1_256f31fff39c751223bb0a85e3471b42.jpg ]
オンラインチケット発売開始日
5月31日・6月入館分：2025年4月11日(金) 10時～
7月入館分以降：2か月前の第2金曜10時～
チケット販売：ベネッセアートサイト直島 美術館予約サイトにて
https://benesse-artsite.jp/general-information.html
展覧会情報
展覧会名：直島新美術館 開館年記念展示（仮称）
会場：直島新美術館
会期：2025年5月31日～
アーティスト一覧（姓のアルファベット順）※今後、展示アーティストは変更の可能性あり
会田誠、マルタ・アティエンサ、蔡國強、Chim↑Pom from Smappa!Group、ヘリ・ドノ、インディゲリラ、村上隆、N・S・ハルシャ、サニタス・プラディッタスニー、下道基行 + ジェフリー・リム*、ソ・ドホ、パナパン・ヨドマニー
（*本リリースより参加作家として追加）
建築概要
直島新美術館（※ベネッセアートサイト直島における安藤忠雄設計による10番目のアート施設）
設計：安藤忠雄建築研究所
建築：地上1階、地下2階の3階建て、カフェ併設
敷地面積：6,018平方メートル 、延床面積：3,176平方メートル
ギャラリー：（1）373平方メートル 、（2）300平方メートル 、（3）320平方メートル 、（4）494平方メートル
カフェ：144 平方メートル （キッチンは除く） ※小数点以下四捨五入
設立・運営：公益財団法人 福武財団（香川県・直島 理事長：福武英明 ／ 名誉理事長：福武總一郎）
館長：三木 あき子
(C)Tadao Ando Architect & Associates
(C)Tadao Ando Architect & Associates
(C)Tadao Ando Architect & Associates
(C)Tadao Ando Architect & Associates
【本リリースに関するプレス問合わせ先】
取材・掲載の際には、下記までご連絡ください。
公益財団法人 福武財団 広報担当
〒761-3110 香川県香川郡直島町2249-7 Tel. 087-892-2550 Fax.087-892-2011
E-mail press@fukutake-artmuseum.jp https://benesse-artsite.jp/