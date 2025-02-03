株式会社トリプルワン※2024年開催時の様子

3月8日国際女性デーに、"女性の生き方"を考えるイベント「HAPPY WOMAN FESTA 2025 HOKKAIDO」が開催決定。 北海道では3回目の開催となる今年のテーマは、「Happy-aging(ハッピーエイジング)で輝く自分へ！」。単なる若返りや老化防止に取り組むのではなく、年齢を重ねる過程を肯定的に捉え、心とカラダの健康を保ちながら、美しく豊かな人生を送るためにはどうしたら良いのか…北海道の女性たちが自分らしく輝くためのヒントをたくさんご用意してお待ちしています。そして今年は、初の２会場開催でパワーアップ！1975年に国連によって"国際女性デー"が制定されて50年という節目に、新たな時代の"女性の生き方"を一緒に考えてみませんか？

■開催日時・場所

○Day1：3月8日（土）12時～16時

・会場：SAPPORO STREAM HOTEL

（ココノススキノ7F）

※事前申込・有料・定員100名

○Day２：3月９日（日）12時～16時30分

・会場：BiVi 新さっぽろ

予約不要・無料・自由席

※ワークショップのみ事前申込・有料

※両日性別・年齢問わずどなたでも参加可能

※時間は変更になる場合があります

■Day1―3月8日(土)

「Happy-aging スペシャルトークセッション&ランチブッフェ」

年齢に抗わず、本当の私と向き合い、年齢に負けない心と体を手に入れるには…

健康で私らしく輝くヒントを盛り込んだHappy-agingスペシャルトークセッション！

＠SAPPORO STREAM HOTEL（ココノススキノ7F）BAR&GRILL Splish

[ナビゲーター]

・松本裕子

HAPPY WOMAN実行委員会北海道支部長/医療キャスター

[1部ゲスト]

・バービー氏

お笑い芸人

・アンヌ遙香氏

タレント/元TBS アナウンサー

[2部ゲスト]

・寺本瑞絵医師

NTT東日本札幌病院 産婦人科医

・日景聡子医師

さとこ⽪膚科・美容クリニック 院長

●「ランチブッフェ」

トークセッションの前には、DJによるGOOD MUSICとランチブッフェをお楽しみ下さい♪

・MAXXXINE

DJ

トークセッションの他にも...

●「HAPPY エイジングブース」

なの花薬局「健康チェック」

明治「α-LunA」ご紹介。

●「HAPPY フォトスポット」

ドレスコードのイエローを身につけて記念撮影！

●「HAPPY GIFT」

参加者全員に！

"幸せなお土産"詰め合わせをプレゼント！

など、たくさんのHAPPY をご用意して

みなさまのお越しをお待ちしています♪

○お申込み方法

HAPPY WOMAN公式サイト(https://happywoman.online/event/hwf/hwf2025/hokkaido/)から

お申し込みページにアクセスをして

必要情報をご入力の上、お申し込みください！

・参加費(ランチブッフェ代) 3,600円

・定員 100名

■Day2―3月9日(日)

「学生、企業、性別問わず…みんなで考えよう！"女性が自分らしく働く社会"を創るには」

＠BiVi 新さっぽろ 2F BiVi PARK

～ステージプログラム～

12:30~（1部）／ 15:55~（2部）

●「HAPPY MUSICライブ」

北海道発！ダンスボーカルグループ

ambitiousのスペシャルライブ

※ライブ終了後に物販・チェキ撮影会

・ambitious

ダンスボーカルグループ

13:00~

●「HAPPY WOMAN大学生サミット

～私たちが考える！Well-being な未来とは～」

1回目のテーマは「女性が生き生きと"自分らしく働く社会"を創るために」。

働く女性を取り巻く健康課題（月経・更年期・がん）と仕事の問題、その解決策を大学生らがプレゼンテーション！女性の活躍・健康支援等に取り組んでいる道内企業やコメンテーターと一緒に考えます。

[大学生プレゼンター]

藤女子大学、北海道医療大学、北海道大学

[企業プレゼンター]

生活協同組合コープさっぽろ

株式会社鈴木商会

北都システム株式会社

北海道コカ・コーラボトリング株式会社

50音順

[コメンテーター]

・伊久美亜紀氏

ライフスタイルプロデューサー/（株）鈴木商会 人事部 執行役員部長

・アンヌ遙香氏

タレント/元TBS アナウンサー

・深谷桃子氏

北海道大学DEI推進本部 特任准教授

・千葉拓子氏

北海道環境生活部くらし安全局道民生活課 女性支援室長

[ナビゲーター]

・松本裕子

HAPPY WOMAN実行委員会北海道支部長/医療キャスター

14:45~

●「HAPPYビンゴ大会」

韓国コスメ、美顔器など豪華プレゼント！

[ゲスト]

・折茂武彦氏

レバンガ北海道 代表取締役社長

15:15~

●「HAPPYGIRLSトーク！

～美容のことカラダのこと本音で話そ～」

[出演者]

・讃岐花笑氏

タレント

・ambitious

ダンスボーカルグループ

・寺本瑞絵医師

NTT東日本札幌病院 産婦人科医

・日景聡子医師

さとこ⽪膚科・美容クリニック 院長

～会場プログラム～

●ワークショップ

「HAPPY WOMAN味噌玉作り」

内容

・味噌玉についてのレクチャー

・味噌玉作り５個

（お持ち帰り用パッケージ付き）

・「HAPPY WOMAN味噌玉」を１個プレゼント

時間（各40分）

１.12:15～/２.13:15～/３.14:35～/４.15:30～

定員 各6名

参加費 1,500円（当日現金支払い）

事前予約

HAPPY WOMAN公式サイト(https://happywoman.online/event/hwf/hwf2025/hokkaido/)から

[講師]

・高橋朋子氏

フードコーディネーター/発酵食エキスパート1級、上級麹士

●「HAPPY エイジングブース」

・なの花薬局：

健康チェックブース&薬剤師/栄養⼠相談カフェ

身体に蓄積した⽼化物質をチェックする「糖化度測定」や野菜摂取量が推定できる「ベジミル」など。

・コープさっぽろ：

プチ健診&ちょっとブレイクコーナー

●「協賛出展ブース」

なの花薬局 / 明治 / メニコン /鈴木商会 /藤女子大学 等

●「HAPPY GIFT」

先着300名様に"幸せなお土産"詰め合わせをプレゼント！

●「ミモザ HAPPY フォトスポット」

ドレスコードの黄色を身につけて

春を感じる素敵な1枚を撮影してください！

たくさんのHAPPYと

ワクワクが詰まった2日間♪

イベントの詳細は

HAPPY WOMAN公式Webサイト(https://happywoman.online/event/hwf/hwf2025/hokkaido/)をご覧ください！

3月は札幌の街を幸せの⻩⾊に染める！「HAPPY YELLOW(R)️プロジェクト」

3月1日～31日の期間中

札幌市内の商業施設、店舗、

企業、病院、学校などで

「ミモザの⻩⾊」の商品提供や装飾等を施し

札幌の街をHAPPY YELLOW(R)️ に彩ります！

●「さっぽろテレビ塔

"HAPPY YELLOW(R)️"ライトアップ」

3月8日「国際女性デー」の18-19時の間、

イエローにライトアップされます。

「HAPPY YELLOW(R)️プロジェクト」は、

HW北海道公式インスタグラム(https://www.instagram.com/happywoman.hokkaido/)にて随時配信！

●主催：HAPPY WOMAN実行委員会 北海道支部

●特別協賛：株式会社メディカルシステムネットワーク（なの花薬局）

●協賛：生活協同組合コープさっぽろ / BiVi新さっぽろ / 大和ハウス工業株式会社 / 株式会社明治 / 株式会社鈴木商会 / 藤女子大学 / 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 / 株式会社メニコン / 株式会社EYE SENSE / SAPPORO VIEWTIFUL DINING / 医療法人脳神経研究センター 新さっぽろ脳神経外科病院 / 医療法人 新札幌整形外科病院 / 社会医療法人交雄会メディカル 交雄会新さっぽろ病院 / ラ・ジェント・ステイ新さっぽろ

●特別協力：北都システム株式会社 / 北海道医療大学 / 北海道大学 / 北海道中央バス株式会社 / GANON FLORIST

●協力：石屋製菓株式会社 / 株式会社ＡＩＲＤＯ / 札幌看護医療専門学校 / SAPPORO STREAM HOTEL / 北海道イエロースターズ / ホテルエミシア札幌/ 株式会社明道香風園本店Flower and Liquor Botanic Life / 株式会社レバンガ北海道

●後援：北海道※ / 札幌市※ / 公益社団法人北海道看護協会 / 公益財団法人北海道対がん協会 / 北海道新聞社 / HBC北海道放送 / STV札幌テレビ放送 / HTB北海道テレビ放送 / UHB北海道文化放送 / TVhテレビ北海道 / AIR-G’エフエム北海道 / 株式会社FM NORTH WAVE

※女性の健康や生き方に関するトークセッションと札幌テレビ塔ライトアップに限る

◯企画・運営：株式会社トリプルワン