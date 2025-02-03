がん患者さん支援の新たな価値創造を目指す事業創造プログラム（HOPE-Acceleration）説明会のご案内
小野デジタルヘルス投資合同会社
小野デジタルヘルス投資合同会社（小野薬品工業株式会社100%出資子会社）は、がん患者さんが自分らしい生活を送り、周囲との信頼関係を大切にしながら生活できる環境の構築を目指しています。「HOPE-Acceleration」プログラム※では、従来の手法にとらわれず、がん患者さんががんと共生するための新しい価値（衣食住のサポート、就労/就学の支援、意思の尊重）の創造を通じて共に事業化を目指すパートナーを募集しています。
※【小野薬品工業 × AUBA】『HOPE-Acceleration2025』がん患者さんの「衣食住のサポート」「就労／就学の支援」「意思の尊重」を実現する共創パートナーの募集を開始！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000688.000037194.html
■事業化を目指す共創パートナー向け説明会のご案内
HOPE-Acceleration（がん患者さん支援の新たな価値創造を目指す事業創造プログラム）における事業テーマの背景や課題、求める共創パートナー像についてご説明します。
申込ページ：https://peatix.com/event/4225610/(https://peatix.com/event/4225610/)
・開催日：2025年2月14日（金） 14:00～16:00（受付13:30～）
・会場名：GROWTH 文京飯田橋（東京都文京区後楽二丁目3-21 住友不動産飯田橋ビル）
・主催：小野薬品工業株式会社、株式会社eiicon
・共同主催：小野デジタルヘルス投資合同会社
以上
＜本件に関する問い合わせ＞
小野デジタルヘルス投資合同会社
info-onodigi@ono-pharma.com