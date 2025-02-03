韓国グループJUST B「2025 JUST B JAPAN FANMEETING ‘Always and Forever’」に向けて動画コメント到着！
韓国オーディション番組出演のメンバーを擁し、国内の受賞歴や各国のK-POPフェスティバル参加なども多く、世界的に注目を浴びている2021年デビューの韓国ボーイグループ：JUST B(読み：ジャストビー）
ファンのリクエストに応え、このたび日本でのファンミーティングの開催が決定。
2023年の以来、約1年３ヶ月ぶりの来日公演となる。
日本のファンに会えることを楽しみにしているメンバーから動画コメントも到着！
準備も順調に進んでいるという。
さらに今回は東京と大阪２都市でのツアー開催となっており、チケット販売の滑り出しも好調。ぜひお早めのチケット予約がおすすめ!
JUST B コメント映像
https://youtube.com/shorts/50qOhYGX6Cs
【2025 JUST B JAPAN FANMEETING ‘Always and Forever’】
公演日時 /会場
・2025年2月22日(土)
東京 有楽町よみうりホール （〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-11-1 読売会館７階）
・2025年2月24日(月・休)
エル・おおさか エル・シアター （〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14）
1部 OPEN 13:00/START 13:30
2部 OPEN 17:00/START 17:30
チケット（全席指定・税込）
・プレミアムシート\16,500 (税込)
特典: 前方席優先権、お見送りのハイタッチ会参加券、メンバーごとの限定フォトカード
(1部と2部で絵柄は異なります)
・一般指定席
\12,100 (税込)
※1公演につきお一人様4枚まで
※3歳以上要チケット 3歳未満は入場不可
プレイガイド先行
2025年2月4日（火）18:00～2025年2月9日（日）23:59まで
チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/justb2025/
ローソンチケット
https://l-tike.com/search/?lcd=70953
イープラス
https://eplus.jp/justb/
一般発売日
2025年2月15日（土）12:00 ～
主催 e-motion studio / E-MOITON / K Tomo
制作・運営 サラウンド
お問い合わせ info@surr-music.com
公式HP/SNS
https://twitter.com/2motionstudio
https://twitter.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)
推奨タグ：
#JUSTB #저스트비 #ジャストビー #ジャストビ #Always_and_Forever