韓国グループJUST B「2025 JUST B JAPAN FANMEETING ‘Always and Forever’」に向けて動画コメント到着！

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株式会社E-MOTION

韓国オーディション番組出演のメンバーを擁し、国内の受賞歴や各国のK-POPフェスティバル参加なども多く、世界的に注目を浴びている2021年デビューの韓国ボーイグループ：JUST B(読み：ジャストビー）



ファンのリクエストに応え、このたび日本でのファンミーティングの開催が決定。


2023年の以来、約1年３ヶ月ぶりの来日公演となる。


日本のファンに会えることを楽しみにしているメンバーから動画コメントも到着！


準備も順調に進んでいるという。



さらに今回は東京と大阪２都市でのツアー開催となっており、チケット販売の滑り出しも好調。ぜひお早めのチケット予約がおすすめ!




JUST B　コメント映像


https://youtube.com/shorts/50qOhYGX6Cs





【2025 JUST B JAPAN FANMEETING ‘Always and Forever’】


公演日時 /会場


・2025年2月22日(土)


東京 有楽町よみうりホール　（〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-11-1 読売会館７階）



・2025年2月24日(月・休)


エル・おおさか　エル・シアター　（〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14）



1部 OPEN 13:00/START 13:30
2部 OPEN 17:00/START 17:30






チケット（全席指定・税込）


・プレミアムシート\16,500 (税込)


特典: 前方席優先権、お見送りのハイタッチ会参加券、メンバーごとの限定フォトカード


(1部と2部で絵柄は異なります)



・一般指定席


\12,100 (税込)


※1公演につきお一人様4枚まで


※3歳以上要チケット　3歳未満は入場不可




プレイガイド先行


2025年2月4日（火）18:00～2025年2月9日（日）23:59まで



チケットぴあ


https://w.pia.jp/t/justb2025/



ローソンチケット


https://l-tike.com/search/?lcd=70953



イープラス


https://eplus.jp/justb/



一般発売日


2025年2月15日（土）12:00 ～





主催　e-motion studio / E-MOITON / K Tomo


制作・運営　サラウンド


お問い合わせ　info@surr-music.com



公式HP/SNS　
https://twitter.com/2motionstudio
https://twitter.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)




推奨タグ：


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