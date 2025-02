メディアタイアップできるくん、サービス開始から1年で参画メディア数が約250媒体に増加

株式会社ベクトル

株式会社ベクトル(本社:東京都港区、代表取締役会長兼社長:西江肇司、東証プライム:6058、以下ベクトル)内の「PR×デジタルマーケティング」統合支援組織・ベクトルデジタルは、2024年1月にリリースしたメディアタイアッププラットフォーム『メディアタイアップできるくん』の参画メディア数が、2024年12月までに約250媒体に増加したことをお知らせいたします。

■WebサイトURL

https://vectorinc.co.jp/groupservice/media_tup_lp(https://vectorinc.co.jp/groupservice/media_tup_lp)

『メディアタイアップできるくん』は、届けたい情報との親和性が高い媒体を厳選して記事制作を行い、より多くの人に情報を届けることをサポートするメディアタイアップのプラットフォームです。企業がニュースにしたいプレスリリース情報と予算を入力することで、その情報を取り上げたい提携メディアが予算に応じて記事を制作・公開します。

■ 参画メディア数の増加について

『メディアタイアップできるくん』は、2024年1月のサービス開始以来、広告主とメディア双方から高い評価をいただき、参画メディア数が順調に増加してまいりました。2024年1月時点で100媒体だった参画メディア数は9月時点で160に増加。その後も媒体社からの参画希望が相次ぎ、約250媒体にまで提携規模を拡大いたしました。

■ 『メディアタイアップできるくん』の特徴- リーズナブルな料金設定:2媒体50万円~- クイックな広告出稿:2週間程度で広告出稿が可能- 簡便な利用方法:オリエンシート提出のみでメディアとのマッチングが可能- 豊富な参画メディア:約250のメディアが参画し、多様なニーズに対応

昨今、広告主とメディアとのマッチングを図る類似のサービスが複数存在していますが、その多くが各メディアの通常のタイアップメニューの紹介サービスです。

『メディアタイアップできるくん』は、プレスリリースや報道資料などの資料をベースにしたニュース記事の作成をメインとしています。ご要望に応じ、取材や原稿作成にも対応しているため、適切な資料がない場合でも対応が可能です。

※原稿は二次利用可

■ 想定されるユーザーと利用方法

予算を抑えながら効率よく広告出稿を実施したい事業会社のマーケティングや広告の担当者に最適です。オリエンシートに記入し、メディアとマッチングした後、プレスリリースや報道資料、画像などの各種データをご入稿いただきます。その後、メディアにて記事を作成、掲載いたします。

※広告出稿には審査があります。

※公開前の記事の確認は基本的にありません。ご希望の場合はあらかじめご相談ください。

■ サービス利用の流れ- 取り上げたいニュースリリースの内容をもとに、オリエンシートを記入- 約250の提携媒体の中から、記入した情報との親和性が高い媒体からのエントリーを獲得し、プラットフォーム上にてマッチング- オリエンシートの内容をベースに、媒体が記事を作成- 予算に応じて、メディアにてタイアップ記事が掲載される

※プランの詳細や費用については、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。

お問合せ先:tie_up_platform2023@vectorinc.co.jp

■提携メディア一覧(一部抜粋)※アルファベット順にて記載

@la farfa / 4MEEE / 4MOON / 4yuuu / antenna / ARINE / aumo / BCN+R / BE PLANNING / BOOST MAGAZINE / Business Journal / CarMe / CREA WEB / CREA Traveller / DIRECTION / DXマガジン / ENGINE WEB / FUNDO / GLAM / GOETHE / Greenfield / hapimama / IN YOU / IT life hack / J-CASTニュース / JDN / Jタウンネット / KAI-YOU / LaniLani Hawaii / mamaPRESS / MdN Design Interactive / MEDERY. / michill / Mimot. / MINE / NewSphere / NumberWeb / Premium Japan / RBB TODAY / RETRIP / SignPost / South65 / tend / THE RIVER / TokyoChips / Web Magazine OPENERS / WWSチャンネル / アニメ!アニメ! / うまいパン / うまいめし / うまい肉 / ウレぴあ総研 / ウレぴあ総研ディズニー特集 / オンデマニュース / お城ニュース / かがみよかがみ / カワコレメディア / 建築設備フォーラム / 攻城団ブログ / 神戸新聞NEXT / ココメル / こどものミライ / 財界オンライン / サイゾーウーマン / すくパラNEWS / スポーツ報知 / デイリースポーツオンライン / 鉄道チャンネル / 東京バーゲンマニア / 特選街web / トラマガ / トリップノート / ドローンガイド / ニコ☆プチネット / ニコラネット / 日刊サイゾー / ネットマネー / ビジネスアウモ / まいどなニュース / まぐまぐnews / マナミナ / よろず~ニュース / 笑うメディアクレイジー 他

■ 今後の展望

参画メディア数の増加に伴い、より幅広い業界・ジャンルへの情報発信が可能となりました。今後も引き続き、本サービスへの参画を希望されるメディアを随時募集し、広告主とメディアの最適なマッチングによる効果的な情報発信の機会創出に努めてまいります。

ベクトルデジタルは今後も、時代に合わせた最新かつ画期的なデジタルマーケティングサービスを積極的に開発、あるいは連携・活用し、自社が持つ様々なソリューションとのコラボレーションによって、クライアント企業の売上・業績拡大及び市場の発展に貢献してまいります。

【株式会社ベクトル 会社概要】

ベクトルデジタルは、世界6位、アジアNo1*のPRエージェンシーである株式会社ベクトル内の3事業部と グループ内7社で構成される『総合デジタルマーケティングユニット』です。グループの強みである「PR」をベースに、様々な「デジタルソリューション」を適切に掛け合わせることで、PRと連動した高品質かつ効果的なマーケティングを実現し、お客様の売上獲得に貢献します。

*Global Top 250 PR Agency Rankings2024(PRovoke)より



ベクトルデジタルWebサイト:https://vectorinc.co.jp/digital/

会社名:株式会社ベクトル

住所:東京都港区⾚坂 4-15-1 ⾚坂ガーデンシティ 18F

設立:1993年3月30日

代表者:西江 肇司

資本金:3,038百万円(2023年7月18日現在)

事業内容:PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事 業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

URL:http://www.vectorinc.co.jp