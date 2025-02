VTuberプロジェクト「ぱらすと！」から、オリジナル楽曲第3弾が2/7より順次リリース！！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment(本社:東京都港区、代表取締役社長:大井 基行、以下ClaN)は、リアルとバーチャルでパラレルに活動するVTuberプロジェクト「ぱらすと!」から、オリジナル楽曲第3弾「チョコレートプラスター!」(melctose)、「Limbo」(Sunglows)、「Live Loud, Die Free」(Signite)のリリースをお知らせします。

DJとして活躍しコロナナモレモモ(マキシマム ザ ホルモン2号店)で「DANGER×DEER」として活躍した「KSUKE」が第2弾に続き「melctose」」、The BONEZやPay money To my Painで活躍する「T$UYO$HI」が「Sunglows」、楽曲は第2弾で作詞を担当した「karan!」とバンド、劇伴作家と多種多様に活躍中の「渡邉峻冶」が「Signite」を担当!

「ぱらすと!」公式YouTubeチャンネルでのプレミア公開、配信リリースは2/8(土)から順次開始となってますので、ぜひご視聴ください!

楽曲情報

~melctose『チョコレートプラスター!』~

【 Sound 】

Vocal:melctose(甘ヶ咲あめ、鈴神うたね) / melctose(Ame Amagasaki、Utane Suzukami)

Music:KSUKE

Lyrics:karan!

Arrangement:KSUKE

Mastering Engineer:足立タイセイ(Base Shimokita) / Taisei Adachi

Recording Engineer:Kaoru Miyamoto

Mixing Engineer:足立タイセイ(Base Shimokita) / Taisei Adachi

Director:KSUKE

【 Movie 】

Editor:パオンヌ / Paonnnu

illustrator:やきほこ / yakihoko

Animator:やきほこ / yakihoko

Logo Designer:Sk

Director:YCM

Production:株式会社ボルト / Bolt.inc

Producer:橋本茜 / Akane Hashimoto

【 JKT 】

Designer:zuzu (mousse design) / zuzu (mousse design)

illustrator:やきほこ / yakihoko

Director:YCM

Production:株式会社ボルト / Bolt.inc

【 Release 】

YouTubeプレミア公開:2/7(金)19:00予定

YouTubeプレミア公開URL:https://youtu.be/kCem4PyhJnw

配信リリース:2/8(土)0:00予定

~Sunglows『Limbo』~

【 Sound 】

Vocal:Sunglows(常磐木はた、柑原あさひ) / Sunglows(Hata Tokiwagi、Asahi Kambara)

Music:T$UYO$HI(The BONEZ, Pay money To my Pain)

Lyrics:karan!

Arrangement:T$UYO$HI(The BONEZ, Pay money To my Pain)

All Instruments Performed:T$UYO$HI(The BONEZ, Pay money To my Pain)

Mastering Engineer:足立タイセイ(Base Shimokita) / Taisei Adachi

Recording Engineer:Kaoru Miyamoto

Mixing Engineer:Takashi Nemoto(Sound Crew)

Director:karan!

【 Movie 】

Editor:夏灯工房 / Natto Kobo

illustrator:noncom / noncom

Animator:のこも / nokomo

Logo Designer:mousse design

Director:YCM

Production:株式会社ボルト / Bolt.inc

Producer:橋本茜 / Akane Hashimoto

【 JKT 】

Designer:zuzu (mousse design) / zuzu (mousse design)

illustrator:noncom / noncom

Director:YCM

Production:株式会社ボルト / Bolt.inc

【 Release 】

YouTubeプレミア公開:2/8(土)19:00予定

YouTubeプレミア公開URL:https://youtu.be/Fnb30SrusLU

配信リリース:2/9(日)0:00予定

~Signite『Live Loud, Die Free』~

【 Sound 】

Vocal:Signite(白傘くらげ、薬師乃しの) / Signite(Kurage Shirakasa、Shino Yakushino)

Music:karan!、渡邉峻冶 / karan!、Watanabe Shunya

Lyrics:karan!

Mastering Engineer:足立タイセイ(Base Shimokita) / Taisei Adachi

Recording Engineer:南前修司 / Shuji Minamimae

Mixing Engineer:南前修司 / Shuji Minamimae

Director:藤原隆之(F.M.F) / Takayuki Fujiwara

【 Movie 】

Editor:SaiA / SaiA

illustrator:白皙 / hakuseki

Animator:のこも / nokomo

Logo Designer:mousse design

Director:YCM

Production:株式会社ボルト / Bolt.inc

Producer:橋本茜 / Akane Hashimoto

【 JKT 】

Designer:zuzu (mousse design) / zuzu (mousse design)

illustrator:白皙 / hakuseki

Director:YCM

Production:株式会社ボルト / Bolt.inc

【 Release 】

YouTubeプレミア公開:2/9(日)19:00予定

YouTubeプレミア公開URL:https://youtu.be/UgdIUhAPE_w

配信リリース:2/10(月)0:00予定

MVオンエア情報

~melctose『チョコレートプラスター!』~

日本テレビ「バズリズム02」あの人ランキング

放送日:2025年2月7日(金)24:59~

番組HP:https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/

エリアごとの放送日はこちら:https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/net.html

~Sunglows『Limbo』~

日本テレビ「バズリズム02」あの人ランキング

放送日:2025年2月14日(金)24:59~

番組HP:https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/

エリアごとの放送日はこちら:https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/net.html

~Signite『Live Loud, Die Free』~

日本テレビ「バズリズム02」あの人ランキング

放送日:2025年2月21日(金)24:59~

番組HP:https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/

エリアごとの放送日はこちら:https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/net.html

シェアキャンペーン

Amazon Music、Apple Music、LINE MUSIC、Spotifyにて第3弾オリジナル楽曲「チョコレートプラスター!」「Limbo」「Live Loud, Die Free」シェアキャンペーンの実施が決定しました!

2月8日(土)~2月23日(日)の間に「チョコレートプラスター!」「Limbo」「Live Loud, Die Free」をAmazon Music、Apple Music、LINE MUSIC、Spotifyで再生し、X(旧Twitter)でシェア&応募してくださった方から抽選で10名様にジャケットステッカーをプレゼントします!

応募締切:

melctose「チョコレートプラスター!」:2月8日(土) 00:00 ~ 2月23日(日) 23:59

Sunglows「Limbo」:2月9日(日) 00:00 ~ 2月23日(日) 23:59

Signite「Live Loud, Die Free」:2月10日(月) 00:00 ~ 2月23日(日) 23:59

賞品内容:抽選で10名様にジャケットステッカー

「チョコレートプラスター!」キャンペーン概要「Limbo」キャンペーン概要「Live Loud, Die Free」キャンペーン概要

作家コメント

KSUKE「melctose『チョコレートプラスター!』」担当

T$UYO$HI(The BONEZ, Pay money To my Pain)「Sunglows『Limbo』」担当

karan!、渡邉峻冶「Signite『Live Loud, Die Free』」担当

「ぱらすと!」について

「ぱらすと!」は日本のどこかにある音楽学校"襲鳴学院"を舞台に、所属メンバーが1年後の周年イベント"襲鳴祭"を目指して音楽やゲームなど、様々な活動を通して成長していくVTuberプロジェクトです。



同じ志を持つメンバーとユニットを結成し、EDMやメロコア、ピコリーモといった攻撃力抜群のオリジナル楽曲を展開します。



バーチャルとリアルを股にかける"パラレル"な新しいライブパフォーマンスにもご期待ください。



【公式HP】https://parast.jp/

【公式YouTube】https://www.youtube.com/@parast_pj

【公式ショップ】https://parast-official.booth.pm/items/5727757

【公式X】https://twitter.com/parast_official

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地:〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目6-1

代表者:代表取締役社長 大井 基行

設立年月日:2022年4月1日

資本金等:約8.5億円(資本剰余金含む)

公式サイト:https://clan-entertainment.com/

note:https://note.com/clanntv

採用サイト:https://dramatic-mambo-663.notion.site/ClaN-Entertainment-bb12f38d506146c68fa0775c6effd549





■ 本件に関するお問い合わせ

会社名:株式会社ClaN Entertainment

担当:経営管理部 広報

E-mail:pr@clan-ntv.jp