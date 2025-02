2024-25シーズン 新加入選手及びスタッフのお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

この度、2024-25シーズンの追加の新加入選手及びスタッフについて下記の通りお知らせいたします。

新加入選手

本人コメント

I'm grateful and thankful for the opportunity to be part of the D-Rocks family. Looking forward to the challenge ahead and to contributing as much as I can in the progress of the team.

(日本語訳)

浦安D-Rocksの一員になれた事に感謝すると共にこれからの挑戦を楽しみにしています。チームのために出来る限り貢献したいです。

<クラブコメント>

彼のプレーの特徴は強靭なフィジカルの強さはもちろんですが、フィジアン特有のスピードと柔らかなプレーも兼ね揃えた選手です。

日本語やラグビーに対しても勤勉に励んでおり、フィー※のこれからの成長と活躍にご注目ください。

※ルシアテ・フィナウ選手の愛称

新加入スタッフ

本人コメント

大学卒業後も継続したいと考えていたアナリストの仕事を続ける機会を与えてくださったこのチームにとても感謝しております。少しでもこのチームに貢献できるように全力を尽くします。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。