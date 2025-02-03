空気階段×オズワルド 名古屋蟹
東海テレビ放送株式会社
日時 2025年4月20日（日）13時開演（12時15分 開場） 会場 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
主催 東海テレビ放送 企画・制作 吉本興業 お問い合わせ 東海テレビ放送 事業部 052-954-1107（平日10：00～17：00）
日時 2025年4月20日（日）13時開演（12時15分 開場） 会場 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
主催 東海テレビ放送 企画・制作 吉本興業 お問い合わせ 東海テレビ放送 事業部 052-954-1107（平日10：00～17：00）
【チケット情報】
料金 前売：3,300円 当日：3,800円
※全席指定・税込 ※未就学児入場不可
【プレイガイド】
◆東海テレビチケットセンター
東海テレビチケットセンター WEB先行！！
2月10日（月）10：00～2/20（木）23：59
2月24日（月・祝）10：00～ 一般発売開始！！
052-951-9104（平日10：00～17：00）
◆FANYチケット
https://ticket.fany.lol/
◆チケットぴあ
https://t.pia.jp/
Pコード：532-220
◆ローソンチケット
https://l-tike.com/
Lコード：43379
◆イープラス
https://eplus.jp/
※車椅子席購入希望のお客様は、東海テレビ
チケットセンターまでお問い合わせください。