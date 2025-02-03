空気階段×オズワルド　名古屋蟹

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東海テレビ放送株式会社



日時　2025年4月20日（日）13時開演（12時15分 開場）　　会場　岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
主催　東海テレビ放送　　　　　　　　　　　　　　　　　企画・制作　吉本興業　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ　東海テレビ放送　事業部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　052-954-1107（平日10：00～17：00）

【チケット情報】


料金　前売：3,300円　当日：3,800円


※全席指定・税込　※未就学児入場不可



【プレイガイド】


◆東海テレビチケットセンター


東海テレビチケットセンター WEB先行！！


2月10日（月）10：00～2/20（木）23：59



2月24日（月・祝）10：00～ 一般発売開始！！


052-951-9104（平日10：00～17：00）



◆FANYチケット


https://ticket.fany.lol/


◆チケットぴあ


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Pコード：532-220


◆ローソンチケット


https://l-tike.com/


Lコード：43379


◆イープラス


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※車椅子席購入希望のお客様は、東海テレビ


チケットセンターまでお問い合わせください。