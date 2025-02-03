関西交通ネットワーク大商談会開催！ （第四回関西地区ハイウェイ大商談会）
近畿財務局、近畿経済産業局、関西みらい銀行を中心とした28の金融機関等と連携し、『関西交通ネットワーク大商談会』を開催いたします。
この大商談会では、高速道路SA・PAのテナント事業者、NEXCO西日本グループ各社及びJR西日本グループ各社に加え、初参加となる空港を運営する関西エアポートグループといった関西の交通インフラの小売事業者が参加します。
■商談会の概要
1.日時 令和7年2月26日（水曜）10:00～17:30（対面形式）
令和7年3月5日（水曜）10:00～17:30（オンライン形式）
2.開催形式 事前予約型個別商談会（対面形式、オンライン形式）※
※対面形式による商談に加え、遠方のバイヤーも参加できるようオンライン形式も実施
します。
※「売り手」及び「買い手」双方の要望に沿った商談スケジュールを事前に作成し、効
率的な商談と成約率の向上に繋げます。
3.開催場所 りそなグループ大阪本社ビル(関西みらい銀行本部) 地下2階 講堂・大会議室
（大阪市中央区備後町2-2-1）
4.目的 西日本地域の高速道路のSA・PAや、NEXCO西日本オンラインショップ、JR西日本のオ
ンラインショップ、関西エアポートグループが運営する空港内の免税店・物販店におい
て販売する、新たな地域の逸品を発掘するとともに、お食事メニューの開発につながる
食材発掘の機会を創出することで、関西地区の企業が有する地域産品の販路拡大に資す
ることを目的としています。
5.共催 近畿財務局、近畿経済産業局、関西みらい銀行
西日本高速道路株式会社、西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社
6.後援 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
7.実施体制
※売り手紹介機関
8.参加事業者
（売り手）関西地区のメーカーや生産者 183社（予定）
（買い手）SA・PAの商業施設の運営企業やオンラインショップの運営企業等 37社
9.主な商材
土産品：菓子、水産品、畜産品、農産品、麺類、調味料類、雑貨類 等
日用品：弁当、パン類、デザート、飲料類、日用雑貨類 等
食 材：肉、魚、野菜、果物、米、麺類、調味料類、加工品類 等