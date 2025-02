パブリッシャー・メディアのエグゼクティブが集結。ディジデイ主催のメディアビジネス戦略カンファレンス開催

株式会社TNLメディアジーン ジャパン

TNLメディアジーン(NASDAQ:TNMG)のグループ会社、株式会社メディアジーンが運営するディジデイ・ジャパン(Digiday Japan)は、2025年2月7日(金)、東京・JP TOWERにてマーケティングカンファレンス「DIGIDAY PUBLISHING SUMMIT 2025」(https://event.digiday.jp/event/digiday-publishing-summit-2025/)を開催します。

|DIGIDAY PUBLISHING SUMMIT とは

DIGIDAY PUBLISHING SUMMITは、毎年さまざまな国内外のパブリッシャーのエグゼクティブが集まり、デジタルシフトにおける課題から新規事業戦略にいたるまで、メディアの未来に向けた多角的な議論を展開します。メディアビジネスにおける最新のトレンド、優れたコンテンツで成功を収める大手コンテンツパブリッシャーとエンターテインメント企業のベストプラクティスを学ぶことができます。

今回は、収益を最大化するメディアビジネス最前線に迫ります。そして、元ウォール・ストリート・ジャーナル編集長のマーカス・ブラウクリ氏や、米有力誌のPodcast事業責任者らグローバルスピーカーの来日も決まっております。

|公式スピーカーご紹介

▼登壇テーマ:AI以後の世界にメディアはどう生き延びるのか









マーカス・ブラウクリ

ブルーオーシャン チェアマン、元ワシントンポスト編集長



2008年9月から2012年12月までワシントン・ポスト紙のエグゼクティブ・エディターを務め、ウォール・ストリート・ジャーナル紙のトップ・エディターとして24年間、アジア、ヨーロッパ、米国の特派員兼編集者として活躍。その後、2013年に成長市場のデジタルメディアへの投資を専門とするNorth Base Mediaを共同創業し、ベトナム、台湾、アラブ首長国連邦、インドネシア、フィリピンを拠点とする各メディアへの投資実績をもつ。

▼登壇テーマ「LATにおけるPod cast 成功事例」

マイケル・シルバース

ヴァイス・プレジデント/ロサンゼルス・トリビューン



ロサンゼルス・トリビューンの副社長であり、テクノロジー、AI、メディアの分野で活躍するリーダーです。トニー・ロビンズ氏やジョージ・ブッシュ元大統領といった著名な人物と共に登壇するスピーカー・モデレーターとしても知られています。同社において、彼はLA Tech Week 2024やAIシンポジウムなどの大規模なテクノロジーイベントを主導し、約200万人にリーチしました。また、ポッドキャストコミュニティを育成するために「The Podcast Network」を設立し、ネットワーキングと協力の場を提供しています。





▼登壇テーマ:大統領選を変えたオーディオインフルエンサー

パリサ・ローズ

コントリビューティング・ライター/ロサンゼルス・トリビューン



クリエイター・エコノミーのビジョナリーリーダーとして、コミュニティデザイン、コンテンツ戦略、テクノロジーとクリエイティブを軸にイノベーションを推進してきた。多くのメディアイベントを企画し、各業界のイノベーターや有識者へのインタビューを通じて、新たな視点や価値を発信し、イノベーションのアイデアを世の中に広げている。



|開催概要

イベント名: DIGIDAY PUBLISHING SUMMIT 2025

メインテーマ:Unlock the Value of Media

開催日時: 2025年2月7日(金)14:00 - 20:00

開催場所: JP TOWER(東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階)

開催形式:オフライン

公式サイト:https://event.digiday.jp/event/digiday-publishing-summit-2025/

スポンサー: PIANO Japan株式会社、Labrador CMS

参加企業:

アイティメディア/アイランド / 朝日インタラクティブ / 朝日新聞社 / イード / インプレス / NHK / オールアバウト / 音元出版 / 講談社 / 光文社 / ゴルフダイジェスト・オンライン / コンデナスト・ジャパン / 産経デジタル / ジェイ・キャスト / CINRA, Inc / 世界文化ホールディングス / テレビ東京コミュニケーション / 東洋経済新報社 / 日本ビジネスプレス/バズフィードジャパン / ぴあ朝日ネクストスコープ / Financial Times (Japan) Ltd / プレジデント / 文藝春秋 / 毎日新聞社 / マガジンハウス / メディア・ヴァーグ / リンクタイズデジタル / WOWOW / ワン・パブリッシング

※ロゴ/企業名 ABC順、法人格省略

※1月30日(木)時点



|チケット詳細・ご購入はこちら:

https://eventregist.com/e/dps2025

--

▼ディジデイ・ジャパンについて

「ディジデイ・ジャパン」は、メディアとマーケティングという不可分の両業界をグローバルな視点で捉え、報道および考察するだけでなく、イベントおよびコミュニティ運営などを通して、その発展に寄与することを目指すデジタルマーケティング戦略情報メディアです。 また、そのバーティカルメディアとしてビューティ&ファッション、ウェルネス業界の最新動向をお届けする「グロッシー」、小売業界に起きている再改革をデジタル視点で捉える「モダンリテール」が存在します。

https://digiday.jp/

【本件に関するお問合せ】

株式会社メディアジーン 広報担当

https://www.mediagene.co.jp/about#contact