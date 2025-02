SHURE、新世代ワイヤレス製品を拡充Microflex(R) Wireless neXt 4 / 8を発表

シュア・ジャパン株式会社

新製品 Microflex Wireless neXt 4 / neXt 8

Shureはこの度、Microflex(R) Wireless neXt 4 / neXt 8(https://www.shure.com/ja-JP/products/wireless-systems/microflex-wireless-next-4-8)(MXW neXt 4 / neXt 8)を発表いたしました。2024年の登場以来、好評を博しているオールインワン型2チャンネルシステムに続き、新たにコンポーネント型4チャンネルおよび8チャンネルの製品がシリーズに加わります。新製品は、スタイリッシュなデザインと優れた音質、そして革新的なセットアップの速さを兼ね備えたワイヤレスコラボレーションシステムです。あらゆる会議室や教室環境に柔軟に対応可能なMXW neXtは、高品質のワイヤレスシステムの新基準を確立します。

Shureのプロダクトマネジメント部門シニアマネージャー、ラルフ・クリナートは次のように述べています。「MXW neXt 4 / neXt 8は、高い柔軟性と簡単なセットアップによって、コラボレーションとインタラクティブな体験を向上させる優れたソリューションです。新たに4チャンネルおよび8チャンネルのシステムが登場することで、MXW neXtソリューションを中規模から大規模のスペースにも導入できるようになります。MXW neXt 4 / neXt 8は、製品コンポーネントの高機能化やソフトウェアとの接続性の向上により、ワークフローを簡素化しながらも卓越した音声品質を提供します。」

優れたワイヤレス性能

今日の設備業界では、短時間でセットアップが可能な、堅牢で柔軟性の高いワイヤレスシステムが求められています。MXW neXt製品群に加わるMXW neXt 4 / neXt 8は、IntelliMix(R) DSP機能とUSB、Danteネットワークオーディオ、アナログオーディオに対応する充実した音声入出力を備えています。

数秒でペアリング可能なマイクは複雑な設定の手間を省き、機器を設置してすぐに高品質な音声を提供します。またDesigner 6システム設計・調整ソフトウェア(https://www.shure.com/ja-JP/products/software/designer_software)を使用して、システム全体を簡単に設定、調整することもできます。

MXW neXt 4 / 8は、Shureネットワークオーディオ製品の一元管理プラットフォームであるShureCloud(https://www.shure.com/ja-JP/support/shurecloud)から管理することもできます。ShureCloudを使用することで、設備担当者はどこからでもリアルタイムでデバイスを管理、監視、アップデート、コントロールでき、柔軟性と利便性が向上します。

進化するハイブリッドニーズへの対応

MXW neXt 4 / neXt 8はビデオ会議システムに直接接続でき、リモート参加者を含む会議、授業、イベントにも対応します。また、最大100本以上のワイヤレスマイクロホンを同時に使用でき、あらゆる規模のスペースに対してプレミアムな音声を提供することができます。

新型のグースネックベース型送信機やMicrosoft Teams認定のバウンダリーマイクロホンは、連続稼働時間が最大39時間に向上し、終日の運用にも安心して使用できます。

高性能なIntelliMix DSPが内蔵されたMXW neXt 4 / neXt 8アクセスポイントトランシーバーは、すばやく簡単に導入でき、ネットワークに接続しての接続はもちろん、スタンドアロンシステムとしても使用可能です。

信頼性の高い暗号化機能

MXW neXt 4 / neXt 8にはAES-256アルゴリズムをベースとしたShure音声暗号化機能が搭載されており、秘匿性の高い音声伝送が可能です。AES-256暗号化アルゴリズムは、ネットワーク保護の最も安全な形式の一つとして採用されており、すべてのデバイスはユーザー設定のパスフレーズを使用します。この内蔵されたセキュリティ機能により、部屋内のすべてのMicroflexデバイス間で音声データが保護されるため、安心して使用できます。

システム構成

MXW neXt 4 / neXt 8のワイヤレス送信機は、MXW1Xボディパック型、MXW2Xハンドヘルド型(Shureの代表的なSM58を含む4種類のマイクカプセルから選択可能)、MXW6Xバウンダリー型、MXW8Xグースネックベース型の4種類の形状から選択できます。送信機には高解像度マトリクスディスプレイが搭載されており、充電残時間、電波品質などを確認することが可能です。MXW neXt 4 / neXt 8には、新設計の省スペース型グースネック用充電ステーションもラインアップされており、最大8本のマイクを充電することができます。充電ステーションとワイヤレスアクセスポイントの接続はイーサネットで行い、必要に応じて複数充電ステーション間でのデイジーチェーン接続も可能です。

ShureのMXW neXt 4 / neXt 8は各種ビデオ会議プラットフォームとシームレスに接続でき、バウンダリーマイクロホンはMicrosoft Teams認定を取得しています。

MXW neXt 4 / neXt 8は2月4日~2月7日に開催されるISE 2025にて展示予定です。Shureの展示ブースは3N300です。

より詳細な製品情報はwww.shure.com/ja-JP/products/wireless-systems/microflex-wireless-next-4-8(https://www.shure.com/ja-JP/products/wireless-systems/microflex-wireless-next-4-8)をご覧ください。

なお日本における本製品の受注・出荷開始時期については、以下シュア・ジャパン会議音響ご相談窓口までお問い合わせください。

Shure について

Shure(www.shure.com(https://www.shure.com/ja-JP))は、およそ 1 世紀に渡って人々が驚くほど冴えわたるサウンドを世界に送り出してきました。 1925 年に設立され、その品質、性能、耐久性で知られているオーディオ機器の世界的リーディングカンパニーです。マイクロホン、ワイヤレスマイクシステム、インイヤーモニター、イヤホン/ヘッドホン、会議システムなど様々な音響機器をユーザーに届けています。 クリティカルリスニングで、ここ一番の大事なステージで、スタジオで、そしてミーティングルームでも、いつでもShure があなたを強力にバックアップします。

Shure Incorporated は、米国イリノイ州ナイルズ(Niles)に本社を置き、米国、ヨーロッパ・中東・アフリカ、アジアに約40の製造施設と販売拠点を有しています。

シュア・ジャパン株式会社(Shure Japan Limited:www.shure.com/ja-JP(https://www.shure.com/ja-JP)) は、Shure Incorporated の日本法人です。

※Shure は米国 Shure Incorporated の登録商標です。

