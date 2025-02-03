世界最大の人材開発組織ATDによる「ATD JAPAN SUMMIT」開催！ 世界・日本におけるHRの最新動向～潮流は？
ATD×HRプロ『ATD JAPAN SUMMIT 2025』
人事のプロを支援するポータルサイト「HRプロ」を運営するProFuture株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：寺澤 康介）は、世界最大の人材開発組織「Association for Talent Development（ATD）」とProFutureはオンラインイベント「ATD JAPAN SUMMIT」を2025年3月12日、13日の2日間にわたって開催いたします。
特設サイトはこちらから :
https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=80829
テーマは「未来に向けたHR・人材開発の変革」。
HR、人材開発の領域の世界最先端のさまざまな動向を、ATDがアレンジする複数のスピーカーよりお話しいただくとともに、日本側がこの動向をどう受け止め活かすのか、日本企業が世界で戦う未来のために必要なHRの戦略とはどのようなものなのか、参加の皆さまとともに考えたいと思います。
是非、この機会にお申し込みください。
＜豪華3大お申込特典＞
【1】ATD24より、注目の講演動画（5本）を限定公開
【2】ATD会員の年会費が割引になる特別クーポンを全員に進呈
【3】抽選で30名様にグローバルトレンドを知る！ 書籍進呈
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■ATD JAPAN SUMMIT 主な登壇者
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・Dr. Jihye (Jenny) Lee（ジヘ（ジェニー）リー）氏／
ATDグローバル 韓国マーケット・マネージャー兼グローバル・プログラム・マネージャー
・Darren Nerland（ダレン・ネルランド）氏／
Amazon シニアグローバルリーダーシップ＆タレント育成マネージャー
・守島 基博 氏／学習院大学 経済学部経営学科 教授 一橋大学 名誉教授
・川村 肇 氏／株式会社日立アカデミー 取締役社長
・座間 康 氏／富士フイルム株式会社 取締役 常務執行役員 人事部長 総務部管掌
・Eddie Lin（エディ・リン）氏／Meta データサイエンティスト
・岩本 隆 氏／慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
・高倉 千春 氏／ロート製薬元CHRO、高倉＆Company合同会社共同代表
・永島 寛之 氏／HR総研 上席コンサルタント/中央大学 企業研究所 客員研究員
・山本 紳也 氏／株式会社HRファーブラ代表取締役
・中原 孝子 氏／株式会社インストラクショナルデザイン 代表取締役
・今村 優之 氏／株式会社電通総研 人材戦略本部 担当部長
・ブライアン・シャーマン 氏／グラマシーエンゲージメントグループ株式会社 代表取締役
ほか
講演詳細・タイムテーブルはこちらから :
https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=80829
本フォーラムは2日間一括申込となります
◆The Association for Talent Development (ATD)とは
学習と人材開発の専門家に貢献する世界最大の非営利団体です。
80年以上の歴史を持ち、世界的な人材開発のリーダーであり、教育プログラム・認定・コンテンツ・イベント等を120か国に提供しています。ATDは、あなたが直面するプレッシャーを理解し、日々の業務をサポートし、あなたの成長を支えるお手伝いをいたします。
ATDのビジョン： より良く働ける世界を創造する
ATDのミッション： 職場で人材開発をするプロフェッショナルに力を与える
◆◇『ATD JAPAN SUMMIT 2025』概要◇◆
◆日時：2025年3月12日（水）、13日（木）13:00～17:30
◆主催：Association for Talent Development(ATD)、HRプロ（ProFuture株式会社）
◆協力：グラマシーエンゲージメントグループ株式会社
◆配信形式：オンライン（Vimeo）
◆参加費：無料
◆対象：人事部門の方、経営層の方、情報システム・経営企画・事業開発などのマネジメント層の方
◆お申込：公式サイトからのオンライン申込
◆特典
【1】ATD24の講演動画を限定公開
2024年5月に米国にて開催された「ATD 2024 International Conference ＆ EXPO」より、注目の講演動画（5本）をお申込者限定で公開。
【2】ATD会員 年会費割引
ATD会員（ATD Membership）の年会費が割引になる特別クーポンを申込者全員に進呈。
【3】抽選で30名様にグローバルトレンドを知る！ 書籍進呈
※本フォーラムはアーカイブ配信はございません
※お申込みはイベントの終了時間まで受け付けます。
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◆〔ATD JAPAN SUMMIT 2025〕に関するお問合せはこちら
ProFuture・フォーラム事務局（ProFuture株式会社内）
E-Mail： seminar@hrpro.co.jp
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