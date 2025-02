黒ケープ×超ときめき(ハート)宣伝部　新WebCM『黒ケープがあれば、前髪いつだってかわいいの！』篇 2025年2月4日より公開

花王ケープPR事務局

花王株式会社のヘアスタイリングブランド「ケープ」は、WebCM動画「黒ケープがあれば、前髪いつだってかわいいの!」篇を、2025年2月4日より、ケープ公式X、TikTok他にて公開いたしました。

本動画では、いま注目の大人気アイドル超ときめき(ハート)宣伝部が、強力なキープ力を誇る「ケープ FOR ACTIVE(通称:黒ケープ)」シリーズ(ケープ FOR ACTIVE / ケープ FOR ACTIVE 前髪ホールドマスカラ)を用いて、いつだって超前髪がかわいいの!とメッセージを伝える内容となっています。またSNS動画企画では、それぞれのメンバーが黒ケープの良さをアピールする動画を順次公開。様々なシチュエーションでも黒ケープがあれば「前髪」がかわいいことを伝えます。

■「黒ケープがあれば、前髪いつだってかわいいの! 」篇 TikTok動画URL:

https://www.tiktok.com/@cape_jp/video/7467455543091793159



■ケープTikTok公式アカウントURL:

https://www.tiktok.com/@cape_jp

■新WebCM「黒ケープがあれば、前髪いつだってかわいいの!」篇について

いま人気急上昇中の超ときめき(ハート)宣伝部の大人気曲「最上級にかわいいの!」とともに、

「黒ケープがあれば、前髪がいつだってかわいいの!」を超ときめき(ハート)宣伝部らしいポーズとセリフと共に伝えます。「アイドルは前髪が命」と言われるくらい、いつでも前髪がかわいい理由として、

黒ケープが活躍していることをWebCMで表現しています。

■SNS動画「前髪いつだってかわいいの」について

WebCM公開とともに、ケープX、TikToK公式アカウントから各メンバーが様々なシチュエーションで前髪がかわいいことをアピールします。第一弾は2月5日より公開。その後順次公開されますので、ここでしか見れない黒ケープと超ときめき(ハート)宣伝部のコラボ動画企画をぜひお楽しみください。

出演者プロフィール

「超ときめき(ハート)宣伝部」

辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひよりの6人組アイドルユニット。2024年、「最上級にかわいいの!」がSNSで大ヒットし、TikTok総再生回数は12億回を突破するなど、いまもっとも注目されている

アイドルグループ。

辻野かなみさん (つじの かなみ)

誕生日: 1999年6月2日 出身地:埼玉県

杏ジュリアさん (あん じゅりあ)

誕生日: 2004年1月15日 出身地:東京都

坂井仁香さん (さかい ひとか)

誕生日: 2001年7月25日 出身地:神奈川県

小泉遥香さん (こいずみ はるか)

誕生日: 2001年1月5日 出身地:埼玉県

菅田愛貴さん (すだ あき)

誕生日: 2004年12月20日 出身地:東京都

吉川ひよりさん (よしかわ ひより)

誕生日: 2001年8月12日 出身地:千葉県

商品情報

ケープ FOR ACTIVE 前髪ホールドマスカラ

ケープならではのキープ力をもった、前髪特化型のヘアマスカラ。

どんな前髪も夕方までしっかりホールド。

前髪フィットブラシで髪をしっかり捉え、独自処方ロックジェルでパリっと長時間キープ。

・湿気、動きによる崩れから前髪を守る

・スタイリングの仕上げやお直しに

・透明タイプ

どんなスタイルの前髪にも対応/アホ毛やおくれ毛、触覚ヘアにも使えます

内容量: 9g(無香料)

ケープ FOR ACTIVE

激しい動き、汗にも強いケープ史上最強のキープ力!*

*ケープ FOR ACTIVEシリーズとして

・【強固ポリマー×衝撃耐久ポリマー】でしなやかに衝撃を受け流しながら、ヘアスタイルをキープ。

・まっすぐストレートも、こだわりのカールも、抜け感のあるまとめ髪も、パリパリさせずに、ニュアンスそのままキープ。

動き、汗、湿気、皮脂に強く、そしてスタイリング剤の油にも耐えるのでワックススタイルの仕上げにオススメ。

内容量:300g/ 180g/ 50g/ 27g(無香料)、 180g(微香性)