2025年2月4日の適時開示に関する説明動画を公開

ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・リテールメディア広告・レビュー・OMOソリューションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年2月4日の適時開示の内容に関して、代表取締役社長の山崎より説明した動画が公開されましたことをお知らせいたします。

詳細を見る :https://youtu.be/aamZSJ7B7AY



2025年2月4日に開示した「抱合せ株式消滅差益計上の取消し、及び、過年度の決算の訂正の見込み、並びに2024年12月期決算発表延期のお知らせ」(※)につきまして、株主の皆さまに多大なるご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。



ZETAの公式YouTubeチャンネルにて、今回の適時開示の内容に関して代表取締役社長の山崎が説明した動画を公開いたしました。上記URLよりご覧いただけますと幸いです。

(※)抱合せ株式消滅差益計上の取消し、及び、過年度の決算の訂正の見込み、並びに2024年12月期決算発表延期のお知らせ(2025年2月4日)

https://zeta.inc/ir-document/disclosure/fy2025-1q-4-2/2025/0204



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【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！

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【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！

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■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売