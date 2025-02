お名前.com byGMO「.bond」ドメインのCMを東京・渋谷スクランブル交差点の大型ビジョンで放映！【GMOインターネット】

GMOインターネットグループ

GMO インターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正 以下、GMO インターネット)が提供する国内シェアNo.1(※1)のドメイン登録・販売サービス「お名前.com byGMO」(URL:https://www.onamae.com/)は、2024年9月にサービス提供開始から25周年を迎えました。

これを記念して、日頃より「お名前.com byGMO」のサービスをご愛顧いただいているお客様や、お取引先様、共に働くパートナーへの感謝を込めるとともに、新たな絆を生み出すことを願い、「絆」を意味する「.bond」ドメイン(※2)のCMを、東京・渋谷スクランブル交差点の大型ビジョンにて期間限定で放映いたします。

(※1)ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。2024年9月時点。

https://www.icann.org/resources/pages/registry-reports

(※2)「.bond」は2021年3月に新たに誕生した新gTLDです。詳しくはこちら http://onamae.bond/

【7日間限定で東京・渋谷スクランブル交差点の大型ビジョンでCM放映!】

「お名前.com byGMO」は25年にわたり、インターネットやドメインを通じて世界中の人々や企業の「つながり」や「絆」を深めるお手伝いをしてきました。

GMOインターネットグループが長く拠点を構える東京・渋谷。その象徴ともいえるスクランブル交差点で流れる15秒間のCMでは、サービスが誕生した1999年から今年2025年まで、「すべての人にインターネット」という想いを胸につないできた絆を、ドメイン登録・販売サービスである「お名前.com byGMO」らしく、ドメインで表現しています。

「絆」を意味する「.bond」ドメインをこの機会により多くの皆様に知っていただき、活用していただくことで、新たな「つながり」と「絆」が生まれることを期待しています。

【放映期間】2025年2月7日(金)~2月13日(木)(9時~24時の間1時間毎2回放映)

【放映場所】東京・渋谷スクランブル交差点 https://maps.app.goo.gl/YFKPhzzN5MxQK3k97

【特設Webサイト】http://onamae.bond/(CM動画はこちらでご覧いただけます)

【「お名前.com byGMO」のサービス特徴】

- 25年の実績を誇るドメイン登録サービスは、ICANN(※3)認定のアジア初のレジストラとして、累計3,500万件以上を登録しています。約630種類のTLD(※4)を取り扱っています。- 「お名前.com Navi」では、ドメイン管理が簡単に行え、自動更新や転送設定が可能です。- ドメイン登録とレンタルサーバーを併用することで、スムーズな運用が可能です。- 独自ドメインのメールアドレスを月額約177円(税込)から提供する「お名前メール」をご利用いただけます。- Webサイトの脆弱性診断がワンクリックでできる「ネットde診断」を提供し、簡単にセキュリティ対策が可能です。- また、「Web学園」や「ビジネスコンシェルジュ」を通じて、情報発信やビジネス効率化のためのサポートを行っています。

Webで稼げるコツをゼロから学べる「Web学園」:https://www.onamae.com/column/

ビジネス効率化に役立つ情報「ビジネスコンシェルジュ」:https://www.onamae.com/business/

(※3)ICANNとは、インターネットで使うIPアドレスやドメイン名などの番号を管理する国際的な非営利組織です。

(※4)TLDとは、トップレベルドメインといい、ドメイン名において、末尾部に配置される「com」や「net」、「jp」などの文字列のことです。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOインターネット株式会社

お名前.com事業部 宮崎

E-mail:support@onamae.com

URL:https://www.onamae.com/support/contact/

【GMOインターネット株式会社】(URL:https://internet.gmo/(https://internet.gmo/))

会社名 GMOインターネット株式会社 (東証プライム市場 証券コード:4784)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正

事業内容 ■インターネットインフラ事業

ドメイン事業|クラウド・ホスティング事業|アクセス事業

■インターネット広告・メディア事業

メディア・アドテク事業|データテクノロジー事業|エージェンシー事業|ソリューション事業

資本金 5億円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

