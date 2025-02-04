街なかへの情報関連産業の誘致に取り組む鹿児島市がＩＣＴ企業と立地協定を締結！

鹿児島市

鹿児島市は、若者が地元で働きたいという希望が叶うよう地域の稼ぐ力を強化するとともに、街なかへのICT企業の誘致に取り組んでいます。

■株式会社リーディングソリューションとの立地協定式

日 時 令和7年2月3日（月）14時00分～14時20分

場 所 鹿児島市役所応接室

出 席 者 企 業 … 福山 章弘 株式会社リーディングソリューション 代表取締役

鹿児島市 … 下鶴 隆央 市長

立 会 人 … 森 哲志 鹿児島県 鹿児島地域振興局長

立地協定式の様子

■株式会社リーディングソリューション

株式会社リーディングソリューションは、大手通信事業者のシステム開発を受託するために平成30年9月に設立され、ネットワーク通信機器の設計・開発・導入・サポート、ネットワーク向けソフトウェアの設計・開発・導入・保守等のトータルサービスを提供しています。

今回の事業所の新設は、増加する受注に対応するため、地元採用や専門学校との連携による人材確保を図ることを目的としたもので、今後、鹿児島市内におけるＩＣＴ産業の活性化及び雇用の創出に大きく貢献するものと期待されます。

■新設する「株式会社リーディングソリューション 鹿児島開発センター」の概要

(1) 所在地：鹿児島市名山町9-15 markMEIZAN502

(2) 事業所面積：101.63平方メートル （30.68坪）

(3) 操業開始：令和7年4月（予定）

(4) 従業員数(計画)：従業員数26人（うち新規雇用者数25人）※５年目

(5) 事業内容：ITソリューション、ITコンサルティングサービス、システム開発・保守サービス

■関連ＵＲＬ

https://leadingsolution.co.jp/

鹿児島市は、情報通信業関連、事務処理センター・コールセンター、デザイン・コンテンツ制作業、製造業などで進出する企業を全力で支援します！！

【お問合せ先】

鹿児島市産業創出課企業立地係

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