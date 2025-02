株式会社クレ・ドゥ・レーブ 株主変更のお知らせ

株式会社クレ・ドゥ・レーブ

株式会社クレ・ドゥ・レーブ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:村井宏輔、以下、「クレ・ドゥ・レーブ」)は、当社の既存株主から株式会社日本共創プラットフォーム(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松本順、以下「JPiX」)に対し2025年1月31日付で全株式の譲渡が完了したことを受け、当社の株主がJPiXになりましたことをお知らせいたします。

当社は、神戸・大阪を中心に『SOLA KOBE』『鶴見ノ森 迎賓館』『THE SORAKUEN』『TOAST』など、8つの特色ある施設を舞台に、ウェディング・ブライダル関連事業を基軸として、レストラン・カフェの運営、集客施設での料飲やサービスの提供、パーティー・宴会やイベントの企画運営など、多岐にわたる事業を展開しています。地域を象徴するような施設の魅力に加え、お客様の期待や想像を超える感動を提供することを目指しており、従業員のホスピタリティにも高い評価を頂いております。また、地域社会とのつながりを重視し、観光振興や次世代への価値創造にも積極的に取り組むことで、持続可能で魅力的な地域づくりに貢献しています。

【クレ・ドゥ・レーブ運営施設】

JPiXを新たな株主として迎えることで、当社がこれまで地域に密着し築き上げてきた強固な事業・組織を基盤に、JPiXの長期的視点に基づいた経営支援を掛け合わせることで、当社がこれまで以上に地域の魅力を引き出す企業として進化を遂げられるよう、さらなる事業成長と発展を目指してまいります。なお代表取締役社長(村井宏輔)以下、全従業員、全運営施設に変更はなく継続いたします。

【JPiX説明】

株式会社日本共創プラットフォーム(JPiX)は、長期的視点での経営支援を伴った出資により事業の成長を支援する投資・事業経営会社です。投資ファンドと異なり、買収後の売却を前提とせず、10年先、20年先の事業の将来を創造することにコミットする組織です。国内の金融機関(政府系金融機関含む)、事業会社に出資頂いており、製造業・医療・交通・ホスピタリティ分野など、地域経済を担う企業へ出資し、その成長をサポートしています。

会社名: 株式会社日本共創プラットフォーム(JPiX)

代表者: 代表取締役会長 冨山 和彦

代表取締役社長 松本 順

本社: 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー8階

事業内容:長期的・持続的な企業価値・事業価値の向上を目的としたエクイティ投資及び、傘下のグループ企業の事業経営

URL:https://japanpix.co.jp/

「株式会社クレ・ドゥ・レーブ」について

We are the “Heart Factory” をテーマに、お客様の想像や期待を超える価値を探求し ヒト、時間、空間、コンテンツ・・・それらが織りなす感動のシーンをプロデュースします。

《次世代・地域・観光への貢献》を掲げ、神戸・大阪エリアのシンボリックなロケーションにおいて、最高の景色と料理、サービスでお客様の心の温度が上がるシーンを創り出しています。

代表者 代表取締役社長 村井 宏輔

設立 2003年12月

所在地 神戸市中央区北野町1-5-7

事業 結婚式・フォト・レストラン・カフェ・イベント・宴会・ケータリング・サービス業務の企画・運営・管理

運営施設

・SOLA KOBE (神戸市中央区北野町1-5-4)

・TOAST (神戸市中央区北野町1-5-10)

・鶴見ノ森 迎賓館 (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

・THE SORAKUEN (神戸市中央区中山手通5-3-1 相楽園内)

・OCEAN PLACE (神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F )

・BOTANICAL HOUSE (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

・PORT TERRACE (神戸市中央区波止場町5-5 神戸ポートタワー低層3・4階)

・sasa (大阪府豊中市緑地公園1-8)

クレ・ドゥ・レーブ 公式サイト https://www.cdr-heart.com/