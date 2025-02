MOUSSY（マウジー） 「マイメロディ」「クロミ」とのコラボレーションアイテムを発売

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」は、株式会社サンリオの、「マイメロディ」「クロミ」とのコラボレーションコレクションを1月31日(金)より発売中。

MY MELODY & KUROMIとMOUSSYのコラボレーションが実現しました。

デザインはアメリカントラディショナルであるタトゥーシンボルからインスパイアされたアイテムや、MOUSSYらしい少しスパイスの効いたアイテムの計5型をリリースいたします。

アイテムに入っている” SWEET & SOUR “ “BESTIES” ” BRAT & DEMURE” など 二人の関係性やキャラクターを彷彿とさせるロゴにも注目。

▪特設サイト

https://www.moussy.ne.jp/moussy/mymelodyandkuromi/

商品詳細

▪商品名:MY MELODY KUROMI SWEAT PULLOVER

▪カラー:LIGHT BLACK , WHITE , LIGHT BLUE

▪サイズ:FREE

▪価格:\11,990(税込)

▪商品名:MY MELODY KUROMI HEART LONG SLEEVE Tシャツ

▪カラー:WHITE , BLACK

▪サイズ:FREE

▪価格:\7,480(税込)

▪商品名:MY MELODY KUROMI FIT LONG SLEEVE Tシャツ

▪カラー:WHITE , LIGHT GRAY

▪サイズ:FREE

▪価格:\6,490(税込)

▪商品名:MY MELODY KUROMI KEY CHARM

▪カラー:WHITE , BLACK

▪サイズ:FREE

▪価格:\3,300(税込)

▪商品名:MY MELODY KUROMI MINI WALLET

▪カラー:WHITE , BLACK

▪サイズ:FREE

▪価格:\5,500(税込)

発売詳細

MOUSSY店舗・SHEL’TTER WEBSTORE・ZOZOTOWNにて1月31日(金)より発売中となります。

▼ 1月31日(金)より発売開始

・MOUSSY店舗(https://www.moussy.ne.jp/store.html)

・SHEL’TTER店舗

・SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)

・ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/moussy/)

マイメロディ・クロミ プロフィール

マイメロディ

お誕生日:1月18日

すなおで明るい、弟思いの女のコ。

宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。

お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。

好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ。

X:https://x.com/Melody_Mariland

クロミ

お誕生日:10月31日

自称マイメロディのライバル。

黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。

趣味は、日記をつけること。

最近は恋愛小説にはまっている。

好きな色は、黒。好きな食べ物は、らっきょう。

X:http://x.com/kuromi_project(http://%EF%BD%98.com/kuromi_project)

Instagram:http://www.instagram.com/kuromi_project/(http://www.instagram.com/kuromi_project/)

TikTok:http://www.tiktok.com/@kuromi_project(http://www.tiktok.com/@kuromi_project)

【 “MOUSSY” BRAND CONCEPT 】

何を大事にしているか。

どう生きていきたいか。

だれと仲間でいたいのか。

どこへ進んでいきたいか。

何を愛しているか。



表明してみせよう、言葉にしなくても。

自分がかっこいいと信じるスタイルで。



今日、着るものを選ぶということは、

今日、生きる姿を選ぶということ。

飾らないものでいい。その分、深さと遊びを忘れずに。



Denim/Standard/Vintage/Culture

4つのキーワードで、

人それぞれの「芯」を際立たせる。

着ることで、本当のあなたへ。



live my way.

MOUSSY





MOUSSY HP http://www.moussy.ne.jp

MOUSSY Instagram https://www.instagram.com/moussyofficial/

MOUSSY Twitter https://twitter.com/moussyofficial

MOUSSY Facebook https://www.facebook.com/moussyOFFICIAL/

(C)︎2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655915