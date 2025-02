鍵盤ハーモニカの世界史を解明した英語書籍『The History of the Melodica』日本人著者執筆

鍵盤ハーモニカ研究所The History of the Melodica

日本では「ピアニカ」や「メロディオン」といった商標名でお馴染みの楽器「鍵盤ハーモニカ」の誕生から現代に至る体系的な歴史を解説した、世界的にみても初めての英語書籍『The History of the Melodica』が、2025年1月13日、鍵盤ハーモニカ研究所(MelodicaLabo)より発売されました。

日本では小学校で強制的に購入させられ、音楽の授業で、一人一台使用する楽器としてお馴染みの鍵盤ハーモニカ。しかし、それらがなぜ生まれて、どのように私たちの手元にやってきたのかは謎に包まれていました。

本書では鍵盤ハーモニカが誕生の経緯から、どのように進化し、変容していったのか、いかにジャズ・ロックの巨匠たちに愛され私たちの手元にやってきたのかを、学術的なソース資料を元に深く掘り下げています。鍵盤ハーモニカの歴史に関する英語の専門書籍はこれが初めてであり、世界中の愛好者に新たな視点を提供する一冊となっています。

著者は、日本を代表する鍵盤ハーモニカ奏者であり在野研究者の南川朱生氏。彼女の長年にわたる研究成果が詰め込まれ、鍵盤ハーモニカの文化的価値を再定義する内容となっています。

著者プロフィール

鍵盤ハーモニカ奏者・研究家

南川朱生(ピアノニマス)

https://akeominamikawa.com



1987年生、東京在住、元IT系銀座OL。

鍵盤ハーモニカに関する全てを承る人。

鍵盤ハーモニカについて無限に喋ることができ、いかなる話題も全て鍵盤ハーモニカに関連づけられる特技を活かし、雑誌取材のほか、ラジオ番組、YouTube番組等にも多数出演。

▼著書

『鍵盤ハーモニカの本』『鍵盤ハーモニカ奏者のための基礎概論』『できる鍵盤ハーモニカ超入門』『非アカデ民の野良研究バイブス』等多数

▼直近のメディア出演例

NHK『沼にハマって聞いてみた』 歴史パート制作協力、

週刊FLASH「美女の楽器教室」掲載、

TBS「安住紳一郎の日曜天国」「ジェーンスー・生活は踊る」「アシタノカレッジ」、

tokyo fm「SUNDAY’S POST」「チャンカワイ Color Your Time」、

J-WAVE「あっこゴリラSonarMusic」、

リアルサウンド(ふかわりょう氏との対談)

▼直近の劇伴演奏参加例

NHKドラマ『VRおじさんの初恋』『軍港の子』、

テレビ東京ドラマ24『捨ててよ、安達さん』等

The History of the Melodica書籍概要

タイトル: The History of the Melodica

価格: 3,939円(税別、国内発送分)

発行: 鍵盤ハーモニカ研究所 (MelodicaLabo)

言語: 英語

サイズ: A5

ページ数: 142ページ

発売日: 2025年1月13日

ISBN: 9798303111868

The History of the Melodica書籍購入方法

海外からのご注文:https://www.amazon.com/History-Melodica-Akeo-Minamikawa/dp/B0DRXF2LDQ/

日本国内からのご注文:https://pianonymous.official.ec/items/95269757

